اعتداء على حافلات سوريين عائدين من لبنان في القصير

- تعرضت حافلات تقل عائلات سورية عائدة من لبنان لاعتداء في مدينة القصير بريف حمص، بسبب شائعات عن وجود عائلات تابعة لـ"حزب الله" بين الركاب، رغم تأكيد السلطات السورية أن جميع الركاب سوريون دخلوا البلاد بشكل نظامي. - أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن جميع المسافرين يخضعون لإجراءات تدقيق أمني صارمة، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تؤجج التوترات. - تأتي الحادثة في ظل نزوح متزايد من لبنان إلى سورية، مع تعزيز الجيش السوري انتشاره على الحدود لحمايتها وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

تعرضت، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، حافلات تقلّ عائلات سورية عائدة من لبنان إلى اعتداء من قبل عدد من الشبان في مدينة القصير بريف حمص الغربي على مقربة من الحدود اللبنانية، بذريعة وجود عائلات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني ضمن الركاب، وفق ما أفاد به مسؤول سوري.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، في منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، إن "شائعات انتشرت منذ اليوم الأول لبدء حركة نزوح العائلات من لبنان إلى سورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث عن دخول عائلات مقاتلي "حزب الله" وأنصارهم إلى الأراضي السورية ضمن حركة العبور عبر المنافذ الحدودية".

وأوضح علوش أن "تزايد تداول هذه الشائعات تزامن مع حادثة إيقاف بعض الحافلات الخارجة من منفذ جوسية الحدودي من قبل شبان في مدينة القصير، حيث جرى الاعتداء عليها تحت هذه الذريعة. وأكد أن جميع ركاب الحافلات هم من السوريين الذين كانوا مقيمين في لبنان، وينتمون إلى محافظات سورية مختلفة، وقد دخلوا البلاد بشكل نظامي ضمن حركة العودة الجارية عبر المنافذ الرسمية".

وشدد المسؤول السوري على أن "جميع المسافرين الذين يدخلون عبر المعابر الحدودية يخضعون لإجراءات تدقيق وتفتيش أمني وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتنظيم حركة العبور". ودعا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثوقة، مطالباً بـ"التحلي بالمسؤولية الوطنية بما يحفظ سلامة العائدين ويضمن استمرار انسيابية حركة العبور عبر المنافذ الحدودية".

وتأتي هذه الحادثة في سياق حركة نزوح متزايدة من لبنان إلى سورية في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وكان الجيش السوري قد أعلن، بعد منتصف ليل الثلاثاء، تعزيز انتشار قواته على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق، في خطوة قال إنها تهدف إلى "حماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية".

ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات من جراء الاعتداء على الحافلات، في وقت تتواصل فيه حركة عبور العائدين عبر المعابر الرسمية بين البلدين، وسط دعوات رسمية إلى ضبط الخطاب المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي وتجنب تأجيج التوترات في المناطق الحدودية.