استهداف كوادر طبية أمام مستشفى الكندي يثير مخاوف متجددة في حمص

قُتل أربعة من العاملين في القطاع الصحي وأُصيب آخر، مساء أمس الخميس، في هجوم مسلّح وقع أمام "مستشفى الكندي" بمدينة حمص وسط سورية، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التدهور الأمني الذي تشهده المدينة، وأثارت صدمة واسعة في الأوساط الطبية والشعبية.

وأفادت مديرية الإعلام التابعة لمحافظة حمص بأنّ مسلّحَين أقدما على إطلاق النار على هؤلاء الطبي عند مغادرتهم المستشفى بعد انتهاء دوامهم، وذلك بالقرب من المدخل الرئيسي، قبل أن يلوذا بالفرار. وأوضحت المديرية لـ"العربي الجديد" أنّ منفّذَي الهجوم كانا يستقلان دراجة نارية، ونفّذا العملية بطريقة مباشرة وسريعة، الأمر الذي يرجّح مراقبة موعد خروج الضحايا.

وأسفر الهجوم أمام مستشفى الكندي عن مقتل كلّ من المهندسة ليال سلوم ومازن الأسمر والطبيب ذو الفقار زاهر وعلاء ونوس، وهم من العاملين في القطاع الصحي، في حين أُصيب أسامة ديوب بجروح وقد وُصفت حالته بالمستقرّة. وينتمي الضحايا إلى الطائفة العلوية، بحسب مصادر محلية، في وقت لم تصدر فيه أيّ جهة رسمية بياناً بشأن خلفيات الهجوم أو دوافعه حتى الآن.

ويقول الطبيب فاروق الصالح من مستشفى الكندي لـ"العربي الجديد" إنّ الأشخاص الذين استُهدفوا "كانوا يغادرون المستشفى بطريقة اعتيادية بعد انتهاء مناوباتهم، من دون أن تتوفّر أيّ مظاهر توتّر أو مؤشّرات إلى خطر وشيك". يضيف الصالح أنّ "إطلاق النار وقع في محيط منشأة طبية يُفترَض أن تكون آمنة، الأمر الذي خلّف حالة من الخوف والقلق بين الطاقم الصحي، خصوصاً مع تكرار الحوادث الأمنية".

ونعت مديرية صحة حمص ثلاثة من كوادر الصحة العاملين في مستشفى الكندي إلى جانب السائق الذي يرافقهم، في بيان مقتضب، وأفادت بأنّهم قُتلوا برصاص مجهولَين في أثناء خروجهم من عملهم، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجريمة.

من جهته، نعى فيصل سلوم ابنته ليال، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على موقع فيسبوك، أكد فيها مقتلها أمام مستشفى الكندي مع عدد من زملائها عند مغادرتهم عملهم. وعبّر سلوم عن حزنه لفقدان ابنته المهندسة، وقد لاقى ذلك تفاعلاً واسع النطاق. لكنّ أيّ تعليق رسمي لم يعلّق على ما ورد في تدوينة الوالد المفجوع.

وتفيد مصادر محلية "العربي الجديد" بأنّ الأمن الداخلي في محافظة حمص باشر التحقيق في مجريات الجريمة، مساء أمس الخميس، من خلال جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات شهود، في محاولة لتحديد هوية منفّذَي الهجوم والوقوف على ملابساته، من دون الإعلان حتى الساعة عن أيّ نتائج أو توقيفات مرتبطة بالقضية.

بدورها، أشارت وزارة الصحة السورية إلى أنّها تلقّت بحزن بالغ نبأ حادثة إطلاق النار، وعبّرت في بيان رسمي عن تضامنها الكامل مع جميع العاملين في القطاع الصحي، مطمئنة المواطنين بأنّ المنشأة الصحية تواصل عملها بصورة طبيعية. أضافت الوزارة أنّها تعمل بطريقة وثيقة مع الجهات الأمنية والقضائية لتوفير كلّ التسهيلات اللازمة من أجل التحقيق في ملابسات الحادثة، وأنّها سوف تجري مراجعة فورية للتدابير الأمنية حول المنشآت الصحية بهدف تعزيز سلامة العاملين فيها وكذلك سلامة المرضى والزائرين.

ودعت وزارة الصحة المواطنين، الذين قد تكون لديهم أيّ معلومة بشأن ما حصل، إلى التواصل مع الجهات المختصّة من أجل دعم التحقيقات والكشف عن الحقائق، مشدّدةً على أنّ سلامة الكوادر الصحية هي أولوية قصوى. كذلك قدّمت العزاء والمواساة لأسر الضحايا وزملائهم، وتمنّت الشفاء العاجل لمن أُصيب.

ويُعَدّ مستشفى الكندي من أبرز المرافق الصحية في مدينة حمص، وهو يقدّم خدماته لشريحة واسعة من سكان المدينة وريفها، ولا سيّما في ظلّ الضغط الكبير على القطاع الصحي في السنوات الماضية. ويضمّ المستشفى أقساماً تخصّصية عديدة، ويعتمد عليه آلاف المرضى شهرياً، الأمر الذي يجعل أيّ حادثة أمنية في محيطه مصدر قلق مضاعفاً، ليس فقط للعاملين فيه إنّما كذلك للمرضى وذويهم، في ظلّ محدودية البدائل الطبية المتاحة في المدينة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مدينة حمص تصاعداً في حوادث العنف والفوضى الأمنية، في الأشهر الأخيرة، شملت عمليات إطلاق نار وجرائم قتل في أحياء متفرّقة. ويُنظَر إلى ذلك على أنّه محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي بين أهالي المحافظة، وسط مطالبات متزايدة بوضع حدّ له.

واليوم، يعيد استهداف محيط أحد أبرز المرافق الطبية في مدينة حمص طرح تساؤلات جدية حول واقع الأمن في المنطقة، ولا سيّما في ما يتعلّق بحماية المنشآت الحيوية والكوادر المدنية، وفي مقدمتها الطواقم الطبية التي تعمل في ظروف صعبة في الأساس. وبينما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، تبقى المخاوف قائمة من استمرار دوامة العنف، في ظلّ مطالبات محلية باتّخاذ إجراءات أكثر فاعلية تضمن سلامة المدنيين وتحدّ من تكرار مثل هذه الحوادث.