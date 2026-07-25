استمرار أزمة الأدوية يفاقم معاناة المرضى في الضفة الغربية

- تعاني الضفة الغربية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية، مما أثر بشكل كبير على مرضى السرطان والسكري والأمراض المزمنة. - يعاني المرضى من انقطاع العلاج وارتفاع تكاليف الأدوية، مما يضطرهم إلى تغيير نمط حياتهم ويزيد من الضغوط النفسية عليهم، حيث يشعرون بالإهمال ويطالبون بحلول عاجلة. - رغم إعلان الحكومة عن صرف دفعات مالية لشركات الأدوية، إلا أن التنفيذ كان محدوداً، مما يتطلب تعاوناً أكبر لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.

تتفاقم أزمة نقص الأدوية ومخزون المختبرات والمستهلكات الطبية بوتيرة متسارعة في الضفة الغربية، ولا يبدو أن الحلول متوفرة لدى وزارة الصحة الفلسطينية بعد أشهر من احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يجعل المرضى عاجزين ويوشك بعضهم على الاستسلام بالكامل لمصير فقدان الأمل والحياة.

تتزايد معاناة مرضى السرطان والسكري وتلك المزمنة في الضفة الغربية مع استمرار نفاد مئات أصناف الأدوية الأساسية من مخازن وزارة الصحة الفلسطينية، وعجز الوزارة عن توفير نسبة 59% من المستهلكات الطبية منذ نحو شهرين ونصف شهر بسبب تراكم المستحقات المالية لشركات الأدوية، والتي تجاوزت 1.3 مليار شيكل (نحو 420 مليون دولار).

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ويزيد عدد مرضى السرطان في الضفة عن 3500، بحسب عضو الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء مرضى السرطان فاطمة علي التي تقول لـ"العربي الجديد": "لم تتواصل معنا أي جهة رسمية حتى الآن لتقديم تطمينات، ولو بالحدّ الأدنى، في شأن موعد انتهاء الأزمة، ونوشك فقدان حياة عشرات المرضى في حال عدم التوصل إلى حل".

وتعاني فاطمة، وهي مريضة سرطان في السبعينيات من العمر، من انقطاع العلاج منذ أكثر من شهرين، بعدما نزحت من مخيم نور شمس في طولكرم بعد هدم منزلها خلال عدوان الاحتلال الذي يستمر على المخيم منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وتقول: "أستخدم خمسة أنواع أدوية لا تقل كلفتها عن مئة دولار شهرياً، ولدي شقيق مصاب بالسرطان أيضاً يحتاج إلى حقنة يبلغ ثمنها أكثر من ألفي دولار".

وتلفت إلى أن "بعض المرضى يعتمد على أدوية مرتفعة الثمن باتت غير متوفرة، ومن بينها حقنة تمنح كل ثلاثة أشهر ويبلغ سعرها 14 ألف شيكل (نحو 4600 دولار). وقد هدمت منازلنا، ونحن نازحون، ونستطيع بالكاد توفير لقمة العيش ودفع الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه". تتابع: "بدأ جسمي ينهار بسبب العلاج الكيميائي، ولم أعد أقوى على المشي، ينتظر مريض السرطان اليوم الموت لحظة بلحظة".

وفي ظل غياب أي حلول، تسأل فاطمة: "أين وزارة الصحة؟ وأين سأجد الدواء أنا وغيري من المرضى؟ نريد أن يصل صوتنا إلى جميع المعنيين كي يتصلوا على الأقل بنا ويخبرونا أن هناك حلاً أو أنهم سيساعدوننا".

وتشير فاطمة إلى الأثر النفسي العميق الذي خلفته الأزمة، وتقول: "نحرص بين فترة وأخرى على تنظيم جلسات دعم نفسي لمرضى السرطان، وأشرف بنفسي على هذه الجلسات، لكنني اليوم أشعر بأنني أحتاج أيضاً إلى علاج نفسي".

ورفضت وزارة الصحة الفلسطينية الرد على استفسارات "العربي الجديد"، واكتفت بالقول إنها تبحث تداعيات الأزمة وحلولها وتتابعها، وستُصدر بياناً توضيحياً حين تجد الحلول.

يسأل مرضى فلسطينيون أين يجدون الدواء، 10 يناير 2022 (ناصر اشتية/ Getty)

ويصف الشاب طارق صوافطة (27 سنة)، المصاب بداء السكري من النوع الأول منذ أن كان في الثانية من عمره، أزمة نقص الإنسولين بأنها "تهديد مباشر لحياة آلاف المرضى"، ويتابع في حديثه لـ"العربي الجديد": "يعتمد علاجي بالكامل على الإنسولين الذي كانت وزارة الصحة الفلسطينية توفره دورياً قبل أن ينقطع، والآن أضطر إلى شرائه على نفقتي بمبلغ 200 دولار شهرياً على الأقل، وأنا أعتمد على الإنسولين سريع المفعول والإنسولين طويل المفعول، وأحتاج إلى جرعتين أو ثلاث يومياً، علماً أن الوزارة لم تعد توفره منذ أشهر، وعندما أراجعها، يقول موظفوها: تدبّر أمرك واشترِ العلاج، وثمنه مرتفع من الصيدليات الخاصة، وقد تسبب هذا الواقع في أزمة حقيقية لي لأن الإنسولين دواء يومي يؤثر في كل تفاصيل حياتي على صعيد تناول الطعام والشراب والحركة والاستقرار الصحي".

وبحسب صوافطة، دفعت الأزمة كثيراً من المرضى إلى تغيير نمط حياتهم قسراً، "إذ يضطر كثير منهم إلى تأخير وجباتهم أو يمتنعون عن تناول الطعام في أوقات معينة للحفاظ على ما تبقى لديهم من الإنسولين، كما يجبرون على إعادة ترتيب أولوياتهم المعيشية والمالية لتأمين ثمن العلاج. واستمرار نقص الإنسولين يهدد حياة المرضى الذين انتقلت حياة معظمهم إلى دائرة من المخاطر المتصاعدة، بدءاً من احتمال بتر الأطراف وفقدان البصر والفشل الكلوي، وصولاً إلى فقدان الحياة".

ويُناشد صوافطة المؤسسات الدولية وضع ملف مرضى السكري على رأس أولوياتها، ويقول إنه "من المؤسف أن يبقى الحديث في القرن الحادي والعشرين منصباً على تأمين الإنسولين وتوفير العلاج والدواء".

من جهته، يؤكد المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش وجود نقص واسع في الأدوية والمستلزمات الطبية داخل مخازن وزارة الصحة الفلسطينية. ويقول لـ"العربي الجديد" إنه "شارف نحو ألف دواء ومستلزم طبي على النفاد، واجتمعنا أخيراً مع ممثلين لوزارتي الصحة والمال لبحث تداعيات الأزمة، واتفقنا معهم على تسديد 150 مليون شيكل من مستحقات شركات التوريد حتى نهاية العام".

ورداً على سؤال عن وجود ضمانات لإلزام الحكومة بتسديد الدفعات المتفق عليها، يقول حبش إن "الضمانات غير موجودة. هناك اتفاقيات بيننا وبين الحكومة، وعدم الالتزام يأتي من طرفها، فديون السلطة الفلسطينية لشركات الأدوية ممتدة منذ سنوات".

وكان مجلس الوزراء ووزارة المالية الفلسطينية أعلنا صرف دفعات مالية بقيمة نحو 430 مليون شيكل لصالح شركات الأدوية ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسديد جزء من المستحقات التي تراكمت عليها منذ نهاية العام الماضي، كما أعلنا صرف نحو 300 مليون شيكل لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية منذ بداية العام الحالي، لكن حبش يوضح أن الأرقام التي أعلنتها الحكومة لا تعكس حجم المبالغ التي وصلت فعلياً إلى شركات الأدوية، ويقول: "تلقت الشركات منذ بداية العام 30 مليون شيكل نقداً فقط ونحو 50 مليون شيكل جرت تسويتها من خلال مقاصة ضريبية بين بعض الشركات والحكومة. وهكذا وصل إجمالي ما حصلت عليه الشركات إلى نحو 80 مليون شيكل فقط". يضيف: "أجبر ضعف التدفقات المالية الشركات على تقليص التوريد إلى الحد الأدنى، مع إعطاء الأولوية للأدوية المنقذة للحياة، مثل أدوية الأورام وغسيل الكلى وأمراض الدم. والشركات لم توقف التوريد كلياً، لكنها لم تعد قادرة على توفير الكميات المطلوبة بسبب التزاماتها المالية المتراكمة للموردين والشركات المصنعة في الخارج".

ويختم حبش بالقول: "تعدّ وزارتا الصحة والمال خططاً لإعادة تزويد المستشفيات والعيادات بالأدوية في حين تنتظر شركات الأدوية تحويل الدفعات المالية إلى حساباتها، والتي قد لا تكون كافية لإنهاء الأزمة بالكامل، لكنها ستحدث انفراجاً".