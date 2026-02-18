استعدادات رمضان في منازل وشوارع ومشاعر المصريين

تبدو مظاهر الاستعداد لشهر رمضان أكثر تحفّظاً في الشارع المصري هذا العام، لكنها بدأت مبكراً على غرار السنوات السابقة، وإن كان جوهر الاستعداد يرتبط بالقدرة على الإنفاق.

تتدلى من شرفات منازل حارة شعبية في حي المقطم، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، فوانيس مضيئة تربطها أسلاك متصلة، لتنعكس إضاءتها على مثلثات وشرائط النايلون الملوّنة المعلقة على أسلاك أخرى بمحاذاتها. يقول حارس عقار إحدى البنايات، محمود علي، إن زينة رمضان عادة قديمة، ويحرص سكان البنايات عليها كل عام بجهودهم وعلى نفقتهم الشخصية، لإدخال الفرحة على نفوس السكان والمارة.

وتعد الفوانيس أحد أبرز رموز رمضان في مصر، وعدد من البلدان العربية، ويعود انتشارها التاريخي إلى عصر الدولة الفاطمية، بحسب ما يورده مؤرخو التراث الشعبي العربي.

على مدخل الحارة في اتجاه "شارع 9" الرئيسي، كان هناك "شادر" يبيع الفوانيس من كل الأشكال والألوان والأحجام والخامات، المعدنية التقليدية، والبلاستيكية، وتلك المصنوعة من الخشب، المصري منها والصيني، منها ما يُضاء بالشموع، والأحدث الذي يعمل بالبطاريات الجافة، ومنها الضخم الذي يزين مداخل الساحات أو المراكز التجارية، والكبير الذي يوضع أمام مداخل المنازل، وكذا ما يصلح ليحمله الأطفال.

داخل أحد منازل الحارة، اختارت معلمة المدرسة الابتدائية سارة محمد، أن تركز استعدادها على الجانب الروحي، فاشترت لابنتها سجادة صلاة جديدة، ومصحفاً مزخرفاً، وسبحة بألوان سجادة الصلاة وغلاف المصحف، إضافة إلى شراء فانوس متوسط الحجم لتزيين غرفة الجلوس. وتقول: "هذه المقتنيات تمنحنا إحساساً ببداية جديدة، وتساعد الأبناء على الارتباط بالشهر الكريم".

ولا تقتصر الاستعدادات الرمضانية على الزينة والفوانيس والهدايا، فمع اقتراب شهر الصيام تتبدل ملامح الشوارع والأسواق، حيث تتقاطع مشاعر الترقب الروحي مع حسابات الواقع المعيشي. ففي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يظهر استعداد مختلف الطابع، إذ يوازن المواطنون بين الرغبة في الحفاظ على العادات والتقاليد وبين ضغوط الأسعار وتقلّبات الدخل.

ويؤكد تجار مواد غذائية في أسواق شعبية مصرية أن حركة الشراء ارتفعت خلال الأسبوعين الأخيرين، لكنها تتجه أكثر نحو السلع الأساسية. في أحد أسواق حي الزيتون، بدت أرفف التمور والسكر والأرز والزيوت أكثر إقبالاً من المتسوقين. يقول أحمد السيد، وهو موظف حكومي، إنه يحرص سنوياً على شراء احتياجات الشهر قبل فترة من حلوله، لكنه هذا العام قرر تقليص الكميات. ويشير إلى أنه ركّز على شراء التمر والعدس والبقوليات لتحضير المشروبات والشوربات التقليدية، بخلاف كميات من الأرز والمكرونة لتكفي احتياجات أسرته طوال الشهر.

تقبل العائلات المصرية على شراء الزينة الرمضانية، فبراير 2026 (العربي الجديد)

بدورها، اختارت أم لينا، وهي ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، أن تبدأ استعداداتها مبكراً، مؤكدة أنها اعتادت قبل حلول رمضان بأسبوعين أو أكثر، تحضير السمبوسة وتجميدها، إلى جانب إعداد بعض الوجبات المنزلية القابلة للحفظ لتخفيف الأعباء اليومية خلال الصوم، من بينها أصناف من الدجاج، وصنوف متنوعة من المقبلات التي لا تخلو منها السفرة الرمضانية.

وتؤكد أنها لجأت هذا العام إلى بدائل أقل كلفة، مستعينة بنصائح طهي متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، اتبعت طريقة تحضير أنواع مختلفة من الكفتة على الطريقة التركية، لأنها تتضمن في مكوناتها كميات من الخضار والبصل والثوم المفروم، ما يكسبها طعماً ويزيد من كميتها، والحال نفسه مع وصفات "الكبيبة" التي تدخل في قشرتها الخارجية البطاطس المهروسة والكثير من البرغل والتوابل، عوضاً عن أنواع اللحوم الصافية من الدهون المتبعة في الوصفة الأصلية.

من جهة أخرى، يحرص البعض مع اقتراب الشهر على شراء ما يطلق عليه "كراتين رمضان"، والتي أصبحت المتاجر الكبرى تعدها للتسهيل على المواطنين. اعتادت ليلى حسن، وهي موظفة في القطاع الخاص، أن تشتري كراتين رمضان سنوياً لقائمة من الأشخاص الذين تعرفهم، من بينهم بائعة الخضار التي تشتري منها طوال العام، وعامل الكراج في بنايتها، وحارس البناء، وكذلك اثنان من العمال في المؤسسة التي تعمل بها، إضافة إلى هدايا رمزية لعدد من أقاربها، مثل التمر، أو السلال الغذائية التي تحتوي على "ياميش رمضان"، والتي تضم الفواكه المجففة وبعض أنواع العصائر والمكسرات.

تقول ليلى: "هذه العادة تعزز صلة الرحم، خصوصاً في ظل انشغال الجميع بأعباء الحياة، وأنا حريصة عل القيام بها في كل عام اتباعاً لوصية والدتي الراحلة التي كانت تمارس الطقوس نفسها قبل وفاتها".

وتتخذ الكثير من ربات المنازل إجراءات تنظيمية لاستقبال الشهر سنوياً، تبدأ بتنظيف شامل للمنزل، وترتيب وتحديث أدوات المطبخ، وصولاً إلى إعداد قوائم طعام أسبوعية لضبط النفقات. تشير أم محمد، وهي أم لأربعة أبناء، إلى أنها وضعت ميزانية محددة للشهر كله، وقررت الالتزام بها بدقة، وأنها اتفقت مع جاراتها على تبادل بعض الأطباق لتقليل الهدر وتنويع أصناف المائدة.

ولا تزال العادات الاجتماعية المتوارثة حاضرة في شهر الصوم رغم قسوة الظروف المعيشية، ففي ليلته الأولى، تجتمع عائلات كثيرة على مائدة إفطار موسعة، ويحرص كثيرون على أداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد، والتي تشهد إقبالاً متزايداً خلال رمضان، كما تنتشر موائد الرحمن في الأحياء والساحات، حيث تُقدّم وجبات مجانية للمحتاجين.

وبين من يجهز المائدة الرمضانية بما تيسر، ومن يعلّق فانوساً في شرفة منزله، ومن يشتري مصحفاً أو سجادة صلاة جديدة، أو يتجهز لتحضير طبق السمبوسة، تتجلى صورة مجتمع يحاول الحفاظ على تقاليده الروحية والاجتماعية، بالتزامن مع أهمية التكيف مع واقع معيشي مترد، ومختلف عن الأعوام السابقة.