- رحلة منى خليل بدأت بفقدان ابنها، مما دفعها للعيش في هولندا، وعند عودتها إلى لبنان كرست حياتها لحماية السلاحف البحرية على شاطئ المنصوري، محولة ألمها إلى قوة لحماية التنوع البيولوجي. - "البيت البرتقالي" أصبح مركزاً بحثياً يجذب العلماء والمتطوعين، حيث ابتكرت منى نموذجاً اقتصادياً مستداماً لدعم الأبحاث البيئية، مما ساهم في تمويل حماية الأعشاش وتطوير المحمية الطبيعية. - رغم رحيلها في غارة إسرائيلية، تستمر رسالة منى من خلال نشطاء تدربوا على يديها، تاركة إرثاً لا يمحوه الزمن، لتبقى رمزاً للدفاع عن الحياة والمصالحة مع العالم.

على شاطئ بلدة "المنصوري"، حيث تلتقي رمال الجنوب اللبناني بملوحة المتوسط، كان "البيت البرتقالي" يقف حارساً قديماً يرفض الانحناء. لم يكن مجرد بناءٍ يطل على الأفق، بل كان "محراباً" لامرأة قررت، منذ عقدين ونيّف، أن تحوّل جراحها الشخصية إلى دروعٍ تحمي الكائنات الهشة. رحلت منى خليل، أو كما ألفها الناس "ماما منى"، لكنها لم ترحل كأيّ عابرٍ، بل غادرت في غارةٍ إسرائيليّة أرادت محو الأثر، فلم تجد إلا أسطورةً ترسخت في رمال الشاطئ.

جغرافيا الفقد والولادة

تخبر الصحافية فاديا جمعة، التي شاركت منى تفاصيل النضال اليومي منذ عام 2016، "العربي الجديد" أن حكاية منى لم تبدأ في لبنان، بل بدأت من لحظة انكسارٍ وجودي. حين فقدت ابنها ذا الثماني سنوات غرقاً أمام عينيها في البحر، انطفأت منى. حملت حقائبها، وحملت معها صدمة الفقد، لتعيش سنواتٍ في منفى هولندي بارد، باحثةً عن بقايا شغف.

وحين عادت إلى بيت جدتها في المنصوري عام 2000، لم تكن تبحث عن وطن، بل عن "مغفرة" من البحر. صدفةً، التقت بسلحفاةٍ كانت تعتصرُ رمال الشاطئ المتسخ لتضع بيضها. في تلك اللحظة، رأت منى انعكاس حياتها في عيون السلحفاة: كائناتٌ مهددة، حزينة، لكنها مستمرة. ومنذ ذلك الحين، نذرت 21 عاماً من حياتها لتنظيف الشاطئ، وتدبيج الأبحاث، وتكريس كل ذرة جهدٍ لحماية التنوع البيولوجي.

"البيت البرتقالي"... منصةٌ للعلم والعمل

لم تكتفِ منى بالنشاط الميداني الفردي. إذ حولت "البيت البرتقالي" إلى مركزٍ بحثيٍ متميز استقطب الباحثين والعلماء والمتطوعين من مختلف أرجاء العالم. كانت قد خصصت جزءاً مهماً من أروقة هذا البيت ليكون مختبراً ومساحةً للدراسات العلمية حول السلاحف البحرية. ومن أجل ضمان استدامة هذا العمل في ظل غياب الدعم المؤسساتي، ابتكرت منى نموذجاً اقتصادياً فريداً، إذ خصصت الطابق الأخير من منزلها للإقامة والضيافة، وكل "قرشٍ" كان يرد إلى "البيت البرتقالي" من هذا النشاط، كان يُعاد ضخه بالكامل لتمويل الأبحاث البيئية، وتغطية نفقات حماية الأعشاش، وتطوير البنية التحتية للمحمية الطبيعية التي صنعتها بيديها على الشاطئ. لقد كان بيتها مصنعاً للأمل، حيث يُصرف المال على العلم لا على الرفاه، وحيث يلتقي الشغف بالمنهج العلمي.

"دكتاتورية المحبة"

تصف الصديقة رانيا عمرو منى بكونها "حادةً كشفرة، وحنونةً كنسيم". في مملكتها الصغيرة، كانت تمنع دخول البلاستيك، وتُدرّس أصدقاءها فنون الحماية البيئية بصرامةٍ لا تقبل الجدل. كان أصدقاؤها يخفون أكياس البلاستيك في جيوبهم خجلاً من نظراتها الحادة. كانت تخاف على العصافير، على السلاحف، على الشجر، بأكثر مما تخاف على نفسها. هذا المزيج بين الحدة والحنان جعل منها "ماما منى" في نظر أهالي صور، الذين تعلموا منها أن الطبيعة ليست خلفية للمشهد، بل هي المشهد نفسه.

رهان على "المدنية" وسط الحرب

حين دنت نيران الحرب، كانت منى تعيش حالةً من الحزن العميق، ليس خوفاً على حياتها، بل حزناً على الشاطئ الذي هجرته بسبب القذائف. كانت تبعث لأصدقائها يومياً فيديوهاتٍ قصيرة، تظهر فيها الحديقة، العصافير، وتلك الحيوانات التي اتخذت منها عائلة. في صوتها، لم يكن هناك ارتعاشُ خائف، بل وقارُ من اختار الثبات. كانت تقول بلهجةٍ واثقة: "أنا مدنية، لا أحمل سلاحاً ولن يستهدفني أحد". لقد راهنت على إنسانيتها، وعلى أن العالم لا يمكن أن يقتل امرأةً كل ذنبها أنها تحمي الحياة.

في يوم الخميس 4 يونيو/حزيران 2026، أخطأ رهان العالم على الإنسانية، وأصابت قذيفةٌ "البيت البرتقالي". وبينما نجت مرافقتها المنزلية "آوي" بأعجوبة، غادرت منى، تاركةً خلفها صمتاً ثقيلاً على الشاطئ.

الرسالة التي لا تموت

بعد رحيلها، لا يزال البيت البرتقالي شاهداً على امرأةٍ لم تقبل بأن تكون ضحيةً فحسب. تؤكد فاديا جمعة أن المسيرة مستمرة. إذ عقدت المجموعة الصغيرة المؤلفة من أربعة نشطاء ممن تدربوا على يديها، العزم على مواصلة حماية الشاطئ وإدارة الأبحاث التي بدأتها.

إن بورتريه منى خليل ليس بورتريه لامرأةٍ ماتت في الحرب، إنما لروحٍ ترفض التبدد. لقد عاشت منى حياتها كسلحفاةٍ بحرية: بطيئة، صبورة، تضع بيضها في قلب الخطر، وتترك للزمن مهمة الحماية. رحلت منى، لكنها تركت في رمال المنصوري بصمةً لن تمحوها غاراتٌ، ولا حروبٌ، ولا زحفُ النسيان. ستبقى منى خليل تلك الأيقونة التي علمتنا أن الدفاع عن الحياة، مهما كانت صغيرة، هو الطريقة الوحيدة التي نصالح بها العالم على ما اقترفه بحق قلوبنا.