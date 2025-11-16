استشهاد أكثر من 900 مريض في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي

- أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 900 مريض في غزة بسبب قيود إسرائيلية على تصاريح السفر للعلاج، مع انهيار القطاع الصحي الذي يعمل بأقل من نصف طاقته بسبب نقص الوقود والأدوية. - وصفت وزارة الصحة الفلسطينية الوضع الصحي في غزة بالمأساوي، مشيرة إلى منع إسرائيل إدخال الأدوية وخروج الجرحى للعلاج، مما يزيد الأزمة الصحية. - تتأثر غزة بمنخفض جوي أدى إلى غرق خيام النازحين وتلوث المياه، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض في ظل ظروف إنسانية قاسية يعيشها 2.4 مليون فلسطيني.

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، وفاة أكثر من 900 مريض في أثناء انتظار الإجلاء الطبي، بسبب قيود سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إصدار تصاريح السفر للعلاج خارج القطاع. بينما وصفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الوضع الصحي بالقطاع بأنه ما زال مأساوياً رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النقاط الطبية المقامة حديثاً خرجت عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام بفعل المنخفض الجوي.

الصورة فاقمت الأمطار معاناة النازحين في مدينة غزة، 14 نوفمبر 2025 (العربي الجديد)

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إلى أن ما يقارب من 16 ألفاً و500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر، بينهم 4 آلاف طفل بحاجة ماسة إلى إجلاء عاجل لإنقاذ حياتهم، مع استمرار انهيار القطاع الصحي، محذرة من أن أي تأخير في التعامل مع الحالات الحرجة يوازي حكماً بالإعدام، وموضحة أن المستشفيات في القطاع تعمل بأقل من نصف طاقتها، نتيجة نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الأساسية. وبينت أنها نفذت 119 مهمة إجلاء منذ مايو 2024، تمكنت خلالها من نقل 8 آلاف مريض للعلاج خارج غزة، بينهم 5 آلاف و500 طفل، فيما لا يزال آلاف المرضى يواجهون المجهول في ظل انهيار النظام الصحي.

صحة غزة: الوضع الصحي في القطاع مأساوي

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إن الوضع الصحي بالقطاع ما زال مأساوياً رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النقاط الطبية المقامة حديثاً خرجت عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام بفعل المنخفض الجوي. وأضاف المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران، في بيان، أن "الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساوياً جراء عدم التزام الاحتلال بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحاً أن إسرائيل تواصل منع "إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، إضافة إلى منع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي وحركة حماس، فإن إسرائيل تتنصل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً في ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وإدخال شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية. وأشار المسؤول الصحي إلى منع إسرائيل خروج 16 ألفاً و500 مريض ومصاب من قطاع غزة للعلاج بالخارج، رغم جهوزية أوراقهم الرسمية وتحويلاتهم الطبية. وفي السياق، أكد الدقران أن "النقاط (الخيام) الطبية التي أُنشئت لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين خرجت عن الخدمة، بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام من قوة الرياح". وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والإسراع في إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد البناء إلى قطاع غزة. ولم يشر الدقران إلى حجم الأضرار التي لحقت بالخيام والنقاط الطبية في مناطق مختلفة من القطاع جراء غرق بعضها وتطايره بفعل الأمطار والرياح.

ومنذ الجمعة، تتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار ورياح، ما تسبب بغرق الآلاف من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، فيما تتوقع الأرصاد الجوية انحساره مساء الأحد. إلى جانب ذلك، فقد حذر الدقران من خطر انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة مع حلول فصل الشتاء وعدم وجود مأوى آمن للنازحين. ولفت إلى أن هذه المخاطر تتزايد مع انتشار التلوث الناجم عن "اختلاط المياه العادمة بالمياه الصالحة للشرب".

ولأكثر من مرة، حذرت بلديات قطاع غزة من خطر تلوث المياه جراء اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، فضلاً عن أثر التلوث الناجم عن تكدس النفايات في مكبات عشوائية في القطاع، حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة واقعاً مأساوياً جراء تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، وحولتهم إلى فقراء وسط ظروف إنسانية قاهرة تنعدم فيها مقومات الحياة ويواجهون خلالها صعوبة في الوصول إلى الأساسيات.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّت إسرائيل حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودماراً هائلاً طاول 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع. وانتهت الحرب باتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الفائت، وخرقته إسرائيل عشرات المرات، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

(قنا، الأناضول)