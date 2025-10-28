استئناف عمليات مغادرة اللاجئين العراقيين من مخيم الهول

- غادرت قافلة جديدة من اللاجئين العراقيين مخيم الهول في الحسكة إلى مخيم الجدعة في الموصل، بعد تعليق عمليات النقل لمدة شهرين، وضمت القافلة 829 شخصاً من 245 عائلة، وهي القافلة الـ13 هذا العام والـ30 منذ 2021. - تمت عملية النقل بحماية مشددة من قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، ضمن خطة عراقية لإعادة تأهيل وإدماج العائدين، ورافقت القافلة مدرعات أميركية وطائرات مروحية. - مخيم الهول يضم حالياً نحو 27 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و6,300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، إضافة إلى 5,000 عراقي.

غادرت قافلة جديدة من اللاجئين العراقيين، مساء أمس الاثنين، مخيم الهول في الحسكة، شمال شرقي سورية، متجهة إلى مخيم الجدعة في محافظة الموصل، شمالي العراق، وذلك بعد نحو شهرين من تعليق عمليات النقل. وضمت القافلة 829 شخصا، موزعين على نحو 245 عائلة، وتعد هذه القافلة الـ13 منذ مطلع العام الحالي، والـ30 منذ بدء العراق عمليات نقل مواطنيه عام 2021 وذلك بالتنسيق المشترك بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية والجهات العراقية المعنية.

وقالت جيهان حنان، المسؤولة في إدارة مخيم الهول، لـ"العربي الجديد"، إنّ الرحلة كانت مقررة منذ قرابة شهر وتأخرت عن موعدها بسبب تعليق الحكومة العراقية عمليات النقل مؤقتاً نتيجة للضغط الكبير على مراكز الاستقبال في العراق.

وجرت عملية الخروج بحماية مشددة من قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ضمن خطة منظمة أعدتها الحكومة العراقية تهدف إلى إعادة تأهيل وإدماج العائدين من المخيمات السورية. ورافقت القافلة العراقية مدرعات أميركية من معبر الوليد الحدودي بالقرب من ناحية اليعربية، وحلّقت طائرات مروحية وحربية في أجواء منطقة الهول ومحيط المخيم، تزامناً مع وصول الوفد الحكومي العراقي إلى الموقع، أمس الاثنين، استعداداً لبدء عملية الإجلاء الجديدة.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أُجلي 17 مواطناً من جنوب أفريقيا من مخيم روج في سورية بالتنسيق بين الحكومة السورية وجنوب أفريقيا والإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية إلى بلدهم الأصلي. ويقع مخيم الهول في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، شمال شرقي سورية، قرب الحدود مع العراق، ويمتد على مساحة تتجاوز ثلاثة كيلومترات مربعة. وهو يضم حالياً نحو 27 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف سوري وستة آلاف و300 امرأة وطفل أجنبي من 42 جنسية، إضافة إلى نحو خمسة آلاف عراقي.