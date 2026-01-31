استئناف ترحيل المهاجرين الكولومبيين من الولايات المتحدة

- استأنفت كولومبيا رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة باستخدام طائرات كولومبية بعد تعليق دام ثمانية أشهر، مع ضمان "معاملة كريمة" للمهاجرين المرحلين. - من المقرر أن يجتمع الرئيسان غوستافو بيترو ودونالد ترامب في البيت الأبيض لمناقشة استراتيجيات مكافحة تهريب المخدرات، بعد توتر العلاقات بسبب أزمة الترحيل. - شهدت العلاقات بين البلدين توترات حادة، حيث تبادل الزعيمان الاتهامات، لكنهما اتفقا على عقد اجتماع لمناقشة القضايا العالقة وتحسين التعاون.

أعلنت كولومبيا استئناف رحلات ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة باستخدام طائرات كولومبية، بعد تعليق دام ثمانية أشهر وقبل أيام من اجتماع مقرّر بين الرئيسَين غوستافو بيترو ودونالد ترامب. وقالت وزارة الخارجية الكولومبية، مساء الخميس، إن طائرات عسكرية ستضمن للمهاجرين غير النظاميين المرحلين من الولايات المتحدة "معاملة كريمة".

وصرّحت وزيرة الخارجية روزا فيلافيسينسيو في مؤتمر صحافي الجمعة: "سنسيّر حوالى 20 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً، لإعادة هؤلاء الأفراد"، وأضافت أن هؤلاء مواطنون كولومبيون "مُلزمون بالفعل بأمر ترحيل" من الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يجتمع زعيما البلدين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض، بعد عام من التصريحات الحادة منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني 2025.

وكان الرئيس اليساري غوستافو بيترو منع هبوط طائرات أميركية تقل مرحّلين، مندداً بسوء المعاملة ووصولهم مكبلين بالأصفاد، الأمر الذي أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الحليفين تقليدياً. ثم أرسلت بوغوتا طائرات لإجلاء مواطنيها المعنيين بالترحيل، وسمحت بهبوط طائرات أميركية بشرط احترام حقوق المهاجرين، إلّا أن الحكومة الكولومبية علّقت هذه التصاريح في مايو/أيار، قائلة إن واشنطن لم تحترم الاتفاقات المبرمة.

وكانت أزمة الترحيل أول خلافات عديدة بين بوغوتا وواشنطن. ووصل الأمر ببيترو إلى حدّ تشبيه نظيره الأميركي بأدولف هتلر، وطلب خلال زيارة إلى نيويورك من قوات الأمن الأميركية عصيان أوامره. من جانبه، وصف ترامب نظيره الكولومبي بأنه "بارون مخدرات"، وفرض عليه عقوبات مالية، متهماً إياه بالتقاعس في مكافحة تهريب المخدرات، كما لوح الرئيس الجمهوري بتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الكولومبية. ثم أجرى الزعيمان محادثة هاتفية في مطلع يناير/كانون الثاني، مستخدمَين نبرة ودية، واتفقا على عقد اجتماع في الثالث من فبراير/شباط المقبل. ومن المنتظر أن يناقش بيترو وترامب استراتيجيات مكافحة تهريب المخدرات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم.

(فرانس برس)