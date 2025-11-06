ازدياد قضايا الاحتيال الإلكتروني في الجزائر

تعرف الجزائر منذ سنوات تصاعداً كبيراً في جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتُسجّل مختلف المؤسسات الأمنية والمحاكم قضايا عدة لاستغلال أشخاص من أعمار مختلفة ثقة كثيرين وفضولهم في تقديم عروض عبر هذه الوسائل من أجل الإيقاع بهم.

يجد الضحايا أنفسهم أمام عروض مغرية مقارنة بتلك في الأسواق العادية للمنتجات الاستهلاكية، ويُستدرجون للتواصل مع أشخاص افتراضيين يُطالبون بدفع مبالغ مالية مسبقة للحصول على سلع أو شهادات تكوين أو تأشيرات سفر، ثم يختفون إلى الأبد، ما يدفع الضحايا إلى تقديم شكاوى للأجهزة الأمنية.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن هذه الجرائم شهدت ارتفاعاً مخيفاً. وأعلنت قيادة الدرك الوطني تسجيل 1387 قضية نصب إلكتروني واحتيال عبر الفضاء الرقمي في العام الماضي (2024)، شملت جرائم إلكترونية مختلفة، مثل الاحتيال والابتزاز والتهديد عبر نشر صور وفيديوهات وتصريحات كاذبة ومعلومات زائفة ومضللة، كذلك المسّ بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في مقابل 700 قضية إلكترونية سُجلت عام 2023، ما يعني أن عدد القضايا تضاعف.

يهدد الاحتيال الإلكتروني أمن الأشخاص والمؤسسات وسلامتهم

في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فكّكت الشرطة في منطقة الشلف (غرب) شبكة إجرامية منظمة كانت تحترف النصب والاحتيال تحت غطاء شركة أجنبية وهمية للتسويق الإلكتروني، وسلب ملايين الأموال من مواطنين. وجاء ذلك بعد تقديم 13 شكوى من أشخاص وقعوا ضحية لهذه الشبكة التي استدرجتهم عبر وسائط إلكترونية، وأوهمتهم بإمكانية تحصيل مناصب عمل ومداخيل مالية أسبوعية. وأوقفت الشرطة أربعة من أفراد الشبكة، من بينهم امرأتان.

دعاوى كثيرة عن الاحتيال الإلكتروني أمام القضاء الجزائري، 30 إبريل 2019 (بلال بن سالم/ Getty)

وقبل فترة كشفت أجهزة الأمن عن شبكة في منطقة فوكة بمحافظة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية عرضت منتجات وسلعاً للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مغرية شكلت وسيلة مثالية لاستدراج الضحايا وسلبهم ممتلكات شخصية وأموالاً. ويقول محمد زايدة، وهو مقاول من محافظة تيبازة، لـ"العربي الجديد": "احتالت عليّ العام الماضي عصابة متخصصة في بيع مواد البناء بأسعار منخفضة ومغرية جداً مقارنة بتلك التي في المخازن والأسواق العادية التي عانت أيضاً من ندرة في مادة الحديد. في البدء لاحظت العروض المغرية على وسائل التواصل الاجتماعي فتواصلت مع الرقم والرابط الموجودين، وانتقلت إلى المكان وشاهدت السلع واتفقت معهم على السعر فطلبوا مني دفع مبلغ مالي مسبق وإكمال باقي المبلغ عند استلام السلع. وبعد أيام من الانتظار لم تصل السلع، فاتصلت بالباعة الذين طمأنوني إلى أنها ستصل فور إخراجها من المخازن خلال أيام، فانتابتني شكوك واتصلت مرة أخرى بكل الأرقام التي كانت في حوزتي فوجدتها مغلقةً، وانتقلت إلى المنطقة التي كانت السلع معروضة فيها، ولم أجد شيئاً باستثناء قطعة أرضية مسيّجة، ثم أخبرني شخص في المنطقة أنني لست الوحيد الذي جاء للاستفسار عن سلع، وأن الأشخاص الذين نشطوا في المنطقة استأجروا الأرض لمدة معينة ورحلوا إلى وجهة مجهولة، فتأكدت أنني تعرضت لاحتيال، وقدمت شكوى إلى الشرطة".

قد تؤدّي الجرائم الخاصة بالاحتيال الإلكترونية إلى نفور الجزائريين

ويؤكد المحامي سيد أحمد عيساني تزايد قضايا الاحتيال والجريمة الإلكترونية في شكل كبير في المحاكم، ويقول لـ"العربي الجديد": "باتت المحاكم مسرحاً لعرض ظواهر كثيرة تتعلّق بالاحتيال والابتزاز والتهديد الإلكتروني والتشهير. وهذا النوع من الجرائم يتعلّق باستعمال أنظمة اتصالات تستخدم الكلام الآلي. وعموماً يفرض القانون الجزائري عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، بحسب طبيعة الجريمة الإلكترونية، وقد حان وقت مراجعة هذا القانون وإجراء تعديلات تتماشى مع الأساليب والتطورات في مجال استعمال التكنولوجيا والوسائل الحديثة للتواصل الاجتماعي من أجل تشديد العقوبات على المجرمين ووضع حدّ لظاهرة الاحتيال الخطيرة التي تهدّد أمن الأشخاص والمؤسسات وسلامتهم".

بدوره، يتحدّث المتخصص في علم الاجتماع حسان عيط لـ"العربي الجديد" عن أن الجرائم الكثيرة الخاصة بالاحتيال الإلكتروني قد تؤدي إلى نفور الجزائريين، وتزعزع ثقتهم بالرقمنة والتجارة الإلكترونية، وتعيدهم إلى التسوق بطريقة تقليدية كي يحموا أنفسهم وخصوصياتهم، رغم أن التسوق الإلكتروني بات وسيلة عيش لدى كثير من الشعوب، خاصة بعد جائحة كورونا، ويقول: "أخشى بالتالي من الآثار السلبية لهذه الظواهر في المستقبل، خاصة في ظل الشغف الكبير للمجتمع الجزائري في استعمال التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي".