ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري بين أطفال ليبيا

تكرّرت تصريحات المسؤولين والأطباء الليبيين بشأن الارتفاع الملحوظ في معدلات إصابة الأطفال بالسكري خلال السنوات الأخيرة، سواءً بالنوع الأول، أو النوع الثاني المرتبط بأنماط الحياة المتغيّرة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، أخيراً، عن أطباء أنّ النوع الأول يعد من أمراض المناعة الذاتية، إذ يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين، ما يجعل الطفل معتمداً على الإنسولين الصناعي منذ لحظة تشخيص إصابته. بينما يعد السكري من النوع الثاني أكثر خطراً، فبعد أن كان نادراً في الطفولة، بدأ يظهر بوتيرة متزايدة نتيجة انتشار السمنة، وقلة الحركة، والعادات الغذائية غير الصحية.

ويرجع أطباء تزايد الإصابات المسجلة إلى الانتشار الواسع للوجبات السريعة والمشروبات المحلّاة والجلوس الطويل أمام الشاشات، إضافة إلى ضعف برامج التوعية الصحية داخل المدارس، مع وجود استعداد وراثي لدى بعض الأطفال. ولفت الأطباء إلى أن "إصابة الطفل بالسكري في سن مبكّرة تضعه أمام مخاطر مضاعفات طويلة الأمد إذا لم تجرِ إدارة المرض على نحوٍ صحيح، ومن تلك المضاعفات الإصابة بأمراض الكلى، وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن الارتفاع المزمن في مستويات السكر، إلى جانب أمراض العيون"، مؤكدين "ضرورةَ الكشف المبكّر، والمتابعة الدورية، ورفع وعي الأسر".

في موازاة ذلك، نشر تجمع خاص بأسر أطفال السكري بياناً أكد فيه أن الأطفال المصابين يعيشون بين ألم المرض ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، مع قلق دائم من انقطاع الإنسولين، والاعتماد على البدائل المهربة التي قد تهدّد حياتهم. وطالبت الأسر المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب بالتدخل العاجل لتوفير الإنسولين، وأجهزة قياس السكر في الدم، مشيرة إلى أن مضخات الإنسولين باتت مفقودة، ما يعرض حياة الأطفال للخطر.

ويروي بشير الفقي، وهو والد طفل مصاب بالسكري، يوميات طفله التي لا تخلو من القلق، قائلاً لـ"العربي الجديد"، إنه يبحث عن مضخة إنسولين منذ أشهر، ولا يجدها بسعر مناسب، وإنّ أجهزة القياس اللازمة للمصاب صارت حكراً على من يملك القدرة على شرائها من خارج المستشفيات الحكومية.

الرعاية الصحية متدهورة في ليبيا، سبتمبر 2023 (أوزان كوسي/فرانس برس)

ويتحدث الفقي عن معاناة طفله الذي يحسب له جرعاته اليومية، ويتابع مستوى سكره بخوف، فأي خطأ بسيط قد يعرضه لمضاعفات خطيرة. ويكمن الخوف الأكبر في عدم ثقته في توفر الإنسولين، الذي يضطر لشرائه من الصيدليات الخاصة بسبب النقص الحاد في المستشفيات الحكومية، وغالبية الصيدليات تستورده عبر قنوات غير رسمية، لكنه في نفس الوقت مضطر للشراء منها لأنّ سلامة طفله لا تحتمل الانتظار.

بدوره، يبرز ناجي التايب، وهو والد طفل آخر مصاب بالسكري، جانباً إضافياً من المعاناة، إذ بدأ طفله المولود بالمرض يسأله: "لِمَ لا يحصل على حقه في العلاج؟" ويضيف لـ"العربي الجديد"، أنه يضطر للتنقل بين مراكز السكري الحكومية في أكثر من منطقة بحثاً عن قنينة إنسولين، ويقف ساعات طويلة أمام أبوابها في انتظار وعود بالحصول على الدواء، وأحياناً لا تتحقّق، كما يضطر في كثير من الأحيان إلى تغييب طفله عن المدرسة بسبب تقلبات السكر، ما يزيد من معاناة الطفل النفسية بسبب العزلة التي يشعر بها.

من جانبها، تؤكد الطبيبة المختصة في السكري والغدد الصماء، هاجر عبد الكريم، لـ"العربي الجديد"، أن ليبيا لا تمتلك حتى الآن قاعدة بيانات وطنية خاصة بالأطفال المصابين بالسكري، ما يجعل من الصعب معرفة العدد الدقيق لهذه الشريحة، أو متابعة الارتفاع الفعلي في معدلات الإصابة.

وتستدرك عبد الكريم أنّ "التزايد الملحوظ في أعداد المتردّدين على العيادات خلال الفترة الماضية يعكس اتجاهاً متصاعداً للإصابات لا يمكن تجاهله، وغياب خطة وطنية لمكافحة سكري الأطفال زاد من عدم وضوح الأوضاع، إذ لا توجد برامج للفحص المبكّر داخل المدارس، ولا حملات تثقيفية ممنهجة للأهالي، ولا نظام يضمن استمرارية إمدادات الأدوية والمستلزمات الأساسية لمتابعة تلك الحالات".

وتوضح الطبيبة الليبية أنّ "غياب الأدوية التي يفترض أن تؤمّنها الحكومة يجبر العائلات على اللجوء إلى الصيدليات الخاصة، والتي تحصل على الأدوية عبر شركات توريد تعمل خارج الضوابط الرسمية، ما يجعل مصادرها غير مأمونة، ويعرض الأطفال لمخاطر إضافية. وتشير عبد الكريم إلى أنّ "الإنسولين وأشرطة وأجهزة القياس المتقدمة ليست مستلزمات كمالية، وإنما عناصر حيوية لسلامة الأطفال المصابين، وأي خلل في توفرها قد يؤدي إلى ارتفاعات أو انخفاضات حادة في سكر الدم، ما يهدّد حياتهم مباشرةً".