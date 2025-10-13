ارتفاع قتلى الفيضانات في المكسيك إلى 47 وعشرات المفقودين

- ارتفع عدد ضحايا العواصف في المكسيك إلى 47 قتيلاً و38 مفقوداً، معزولةً 260 بلدة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، وتضررت عشرات الآلاف من المنازل. - واجهت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم احتجاجات في بوزا ريكا، حيث يطالب المتضررون بمساعدة أسرع، مؤكدةً التزامها برعاية الجميع. - تضررت البنية التحتية بشكل كبير، مع انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف، وتوقعات بهطول المزيد من الأمطار مما يزيد خطر الانهيارات الأرضية.

ارتفع عدد ضحايا العواصف القوية التي تسببت في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المكسيك إلى 47 قتيلا على الأقل بالإضافة إلى فقدان 38 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفادت به السلطات أمس الأحد. وظلت حوالي 260 بلدة، خاصة في المناطق الجبلية، معزولة عن العالم الخارجي. وامتلأت عشرات الآلاف من المنازل بالحطام والطين.

وواجهت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم محتجين محليين أثناء زيارتها لمدينة بوزا ريكا التي غمرتها الفيضانات على نطاق واسع في ولاية فيراكروز الشرقية، حيث يطالب المتضررون بالحصول على مساعدة أسرع من السلطات. وقالت شينباوم في وقت لاحق في رسالة مصورة: "نعلم أن هناك الكثير من اليأس والقلق. سوف نعتني بالجميع".

وتضررت العديد من الطرق والجسور بسبب التيارات الهادرة للأنهار المتضخمة، مع إغلاق الأشجار المتساقطة والانهيارات الأرضية العديد من الطرق. وبقي عشرات الآلاف من الناس دون كهرباء بسبب سقوط أعمدة الكهرباء. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من توقع هطول المزيد من الأمطار. ومع تشبّع التربة بالفعل، يتزايد خطر حدوث انهيارات أرضية إضافية.

من جانبها، أفادت سلطات الدفاع المدني في المكسيك، أمس الأحد، بهطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، ما سبّب فيضاناتٍ أغرقت قرى بأكملها وجرفت طرقاً، وسبّبت حدوث انهيارات أرضية. وكانت ولاية هيدالغو بوسط البلاد من بين المناطق الأكثر تضرّراً، حيث أفادت السلطات هناك بمقتل 22 شخصاً على الأقل، وتضرّر ألف منزل وعدم تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى 90 منطقة.

وتضرّر قرابة 800 ألف شخص جراء الأحوال الجوية القاسية في بويبلا وحدها، بحسب ما أعلنت حكومة الولاية التي أحصت تسعة قتلى. وأفاد مسؤولون بأنّ الفيضانات أدّت إلى مصرع خمسة أشخاص في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، إضافة إلى شخص واحد في ولاية كويريتارو بوسط البلاد.

(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)