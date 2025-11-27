ارتفاع عدد قتلى فيضانات إندونيسيا إلى 61

- ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 61 قتيلاً، مع استمرار الأحوال الجوية السيئة وانقطاع الطرق وخدمات الاتصالات والكهرباء، مما يعوق جهود الإغاثة. - تسببت الأمطار الغزيرة في إقليم آتشيه في إجلاء نحو 1500 شخص، بينما جرفت الفيضانات قرية جبلية وأغرقت أكثر من 2000 منزل، مما أجبر 5000 شخص على اللجوء إلى ملاجئ حكومية. - تشكل إعصار "سنيار" قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات الجوية القاسية، مما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في المنطقة.

ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 61 قتيلاً، وفق ما أفادت السلطات الخميس، في ظل استمرار الأحوال الجوية السيئة في البلاد. وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 49 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين. وتهطل أمطار غزيرة منذ عدة أيام على إقليم شمال سومطرة (غربي إندونيسيا)، ولا سيما منطقة تابانولي الجنوبية التي تشهد فيضانات منذ الاثنين.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، انقطعت الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة، وتوقفت خدمات الاتصالات والكهرباء، بحسب ما أوضح المسؤول، مشيراً إلى أنّ السلطات تُعطي الأولوية لإيصال الإمدادات إلى المناطق المعزولة. وفي إقليم آتشيه المجاور في الطرف الغربي من سومطرة، تسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الأخيرة بفيضانات وانهيارات أرضية، ما أدى إلى إجلاء نحو 1500 شخص، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق من الإقليم. وأعلن الفرع المحلي لشركة الكهرباء الحكومية "بيرو ساهان ليستريك نيغارا" الأربعاء أنه نشر فرقاً لإعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد انهيار برج نقل بسبب فيضانات مفاجئة.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الفيضانات اجتاحت قرية جبلية وجرفت السكان وأغرقت أكثر من 2000 منزل ومبنى. وقد فرّ ما يقرب من 5000 شخص من السكان إلى ملاجئ أنشأتها الحكومة.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء، تشكل إعصار "سنيار" الأربعاء، وقد يؤدي خلال الأيام المقبلة إلى مزيد من التقلبات الجوية القاسية في أجزاء من المنطقة، بما في ذلك آتشيه وشمالي سومطرة. ويتسبب موسم الأمطار الموسمية الممتد بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول بهطول أمطار غزيرة، ما يؤدي إلى حدوث انزلاقات تربة وفيضانات وأمراض تنقلها المياه.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)