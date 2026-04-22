ارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال: تجويع وتنكيل

- ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 90، يتعرضن للتجويع والتنكيل والتفتيش العاري، مع وجود طفلتين وأسيرة حامل و25 معتقلة إدارية وثلاث صحافيات وأسيرتين مصابتين بالسرطان. - تواجه الأسيرات ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والحرمان والإهمال الطبي، مع تصاعد الاعتداءات الجسدية والجنسية واحتجاز النساء كرهائن للضغط على عائلاتهن. - منذ بدء حرب إبادة غزة، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وسط استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق النساء والأطفال.

ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 90 أسيرة خلال إبريل/ نيسان الجاري، يتعرضن للتجويع والتنكيل والتفتيش العاري، حسب "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الأربعاء، موضحاً أن "غالبية الأسيرات محتجزات في سجن الدامون (شمال)، ومن بينهن طفلتان وأسيرة حامل في شهرها الثالث و25 معتقلة إدارية (من دون توجيه اتهام) وثلاث صحافيات وأسيرتان مصابتان بالسرطان وأسيرتان معتقلتان منذ ما قبل الحرب".



وشدد نادي الأسير على أن "الأسيرات يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع والحرمان والإهمال الطبي والتنكيل، إلى جانب العزل والاعتداءات، بما فيها سياسة التفتيش العاري"، لافتاً إلى أن "معظم الاعتقالات تحصل بذريعة "التحريض"، وعدد حالات اعتقال النساء منذ بدء الحرب تجاوز 700 (تحصل إفراجات لاحقاً)، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، وداخل أراضي عام 1948، مع غياب إحصاءات دقيقة لاعتقالات غزة". وأشار نادي الأسير إلى أن "هذا التصعيد يأتي في واحدة من أكثر الفترات دموية بحق النساء الفلسطينيات، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما فيها الاعتداءات الجسدية والجنسيّة واحتجاز نساء كرهائن للضغط على عائلاتهن".

وأفاد نادي الأسير ومؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبر بيان مشترك، في 14 إبريل بوجود أكثر من 9600 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال، بينهم 86 سيدة ونحو 350 طفلاً، حتى مطلع إبريل. وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل، بدعم أميركي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء. ومنذ بدء حرب إبادة غزة، صعّدت إسرائيل من اعتداءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

(الأناضول)