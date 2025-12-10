ارتفاع ضحايا السيول شمالي العراق وتحذيرات من أمطار غزيرة

- ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في شمال العراق إلى 5 قتلى و12 جريحًا، مع فقدان عدة أشخاص بينهم طفلان، وتسببت السيول في خسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والمنازل. - وجه رئيس الوزراء بفتح مركز إدارة الأزمات والكوارث بين كركوك وصلاح الدين، وتوفير طائرات لعمليات الإجلاء وفتح الطرق لتسهيل حركة المواطنين. - حذرت هيئة الأنواء الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، مع احتمالية تشكل السيول في خمس محافظات، داعية المواطنين لتوخي الحذر.

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول الجارفة التي ضربت مدن السليمانية وكركوك وديالى وأجزاءً من صلاح الدين شمالي العراق، إلى 5 ضحايا وإصابة 12 آخرين مع استمرار فقدان عدة أشخاص بينهم طفلان، مع خسائر مادية ضخمة في ممتلكات عامة ومنازل مواطنين، في أعنف موجة سيول تشهدها البلاد منذ سنوات.

ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، فقد أدت السيول التي ضربت، أمس الثلاثاء، شرقي محافظة السليمانية وشمالي محافظة كركوك، وغربي ديالى إلى مصرع ثلاثة أشخاص، أحدهم طفلة بعمر 9 سنوات، كذلك أصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة. وسجل مصرع شخصين في بلدة الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، نتيجة سقوط سقف منزل في قرية إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وقالت مصادر بوزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد"، إن عدة مواطنين أبلغ ذووهم عن فقدانهم، بينهم طفلان بعمر 11 و8 سنوات، وما زالت عمليات البحث مستمرة عنهم حتى الآن.

في هذا السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بغداد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بفتح مقر متقدم من خلال مركز إدارة الأزمات والكوارث بين محافظتي كركوك وصلاح الدين بسبب موجة الأمطار والسيول. ووفقاً للبيان، فقد وُفِّرَت طائرات من قيادة طيران الجيش لعمليات الإجلاء بالتزامن مع الشروع بفتح الطرق وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في هذه المناطق.

وقدم نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله تعازيه لعائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق في كركوك والسليمانية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تعويض المواطنين المتضررين. وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها العراق ليل الاثنين وطوال نهار الثلاثاء، إلى فيضانات وسيول جارفة في عدد من المناطق، تسببت بإغلاق طرق رئيسية وجرف عدد من السيارات وهدم منازل في قرى عراقية مختلفة ضمن محافظتي كركوك والسليمانية.

من جهتها، حذّرت هيئة الأنواء الجوية العراقية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية، مع احتمالية عالية لتشكل السيول في خمس محافظات، داعية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. وقال المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري، إن تأثير منخفض البحر الأحمر لا يزال مستمراً، موضحاً أن التحذيرات تشمل السليمانية وديالى وواسط وميسان والبصرة، بسبب توقعات بأمطار غزيرة جداً ورعدية ورياح قوية مع احتمالية عالية لتشكل السيول.

وأفصح مسؤولو بلدات ليلان والطوز وجمجمال، ومندلي، عن انهيار عدة جسور ومنازل مواطنين مع تضرر كبير سجلته شبكة الكهرباء وشبكات المجاري جراء السيول، بحسب تصريحات متفرقة نقلتها وسائل إعلام عراقية محلية.