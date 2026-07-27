ارتفاع حصيلة وفيات إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

- تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية أودى بحياة 1405 أشخاص مع 3200 إصابة مؤكدة، ومعدل وفيات 43.9%، بينما يُعتقد أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات. - الصراع المستمر وعدم الثقة في عمال الإغاثة يعقدان جهود احتواء التفشي، حيث سُجلت إصابات في خمس مقاطعات، مع اعتبار إيتوري مركزاً للتفشي، وأبلغت أوغندا عن حالات أيضاً. - لا يوجد لقاح معتمد لسلالة بونديبوغيو، لكن بدأت تجارب سريرية لعلاجين مضادين للفيروسات، وتلقى أول متطوع لقاحاً تجريبياً، مع تسارع تطوير لقاحات أخرى.

استمر تفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الانتشار، حيث توفي 1405 أشخاص بسبب الفيروس منذ أواخر إبريل/ نيسان، بينما ارتفعت الإصابات المؤكدة مختبرياً إلى 3200 حالة، وفقاً لأرقام صدرت، أمس الأحد، عن السلطات الصحية في البلاد. ويبلغ معدل الوفيات الحالي 43.9%، ما يعني أن ما يقرب من نصف الإصابات المؤكدة كانت قاتلة. ويعتقد خبراء الصحة أن العدد الحقيقي للإصابات من المرجح أن يكون أعلى بكثير، لأن العديد من الحالات ربما لم تُكتشف أو يبلّغ عنها.

وتعتقد السلطات أن الفيروس انتشر لأسابيع بدون ملاحظته شرقي الكونغو في وقت سابق من هذا العام. وأدى الصراع المستمر الذي تشارك فيه مجموعات مسلحة والانتشار الواسع لعدم الثقة في عمّال الإغاثة إلى تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التفشي. وسُجّلت إصابات بإيبولا حتى الآن في خمس من أصل 26 مقاطعة في البلاد، مع تحديد مقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية مركزاً للتفشي. وهي محافظة تقع شمال شرقي الكونغو الديموقراطية على الحدود مع جنوب السودان وأوغندا، وسُجّل فيها نحو 90% من الحالات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وخلال الأيام الماضية، شهدت مستشفيات عدة هناك إضرابات لعاملين طالبوا برواتبهم. كذلك أبلغت أوغندا عن حالات إيبولا، بما في ذلك حالتا وفاة على الأقل.

وإيبولا مرض يهدد الحياة وينتقل عبر الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين، وخاصة سوائل أجسامهم. وقد ثبت أنه من الصعب للغاية احتواء التفشي الحالي لعدم وجود لقاح معتمد أو علاج مستهدف لسلالة بونديبوغيو من الفيروس. وبدأت التجارب السريرية لعلاجين مضادين للفيروسات في أوائل شهر يوليو/ تموز الجاري. ويسعى خبراء في مجال الصحة ومنظمات، لتطوير لقاحات وعلاجات ضد سلالة بونديبوغيو. وتلقى أول متطوع لقاحاً تجريبياً ضد هذه السلالة من وباء إيبولا الجمعة، بحسب جامعة أكسفورد. ويتسارع العمل على تطوير العديد من اللقاحات التجريبية الأخرى ضد هذه السلالة بهدف بدء التجارب السريرية عليها، في حين يجرى العمل على تطوير علاجين.

ويتفشّى إيبولا شرقي البلاد الذي يشهد صراعاً دامياً منذ أكثر من 30 عاماً. ويعد التفشي الحالي ثالث أشد وباء لفيروس إيبولا حصداً للأرواح. وتوفي أكثر من 11 ألف شخص خلال تفشي المرض غربي أفريقيا في عامي 2014-2015، بينما توفي نحو 2300 شخص خلال تفشي المرض في عامي 2018-2020 شرقي الكونغو.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)