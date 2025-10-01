ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفيليبين إلى أكثر من 69 شخصاً

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 69 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال قوي ضرب وسط الفيليبين، ما أدى لانهيار المباني وانقطاع الكهرباء وفرار السكان إلى الشوارع. وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية إن أكثر من 140 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، وضرب إقليم سيبو بوسط البلاد وأقاليم مجاورة، مساء أمس الثلاثاء.

وقال نائب مدير مكتب الدفاع المدني بيرناردو رافايلتو اليخاندرو إن معظم الوفيات وقعت نتيجة سقوط الحطام. وأضاف أن الأولوية لعمليات البحث والإنقاذ، خاصة في مدينة بوجو، مركز الزلزال، موضحا أنه "ما زالت هناك هزات ارتدادية، والكثيرون يرفضون العودة إلى منازلهم، خاصة في مدينة بوجو".

الصورة جهود للبحث عن المفقودين في زلزال الفيليبين، 1 أكتوبر 2025 (Getty)

وقال المكتب الإقليمى للحد من خطورة الكوارث إن من بين الضحايا 30 شخصا في مدينة بوجو في إقليم سيبو، حيث وقع انهيار أرضي ناجم عن الزلزال، ما أدى لطمر منازل. وقال مكتب إدارة الكوارث إن 22 شخصا لقوا حتفهم في بلدة سان ريميجيو.

وسجل معهد الفيليبين لرصد نشاط البركان والزلازل أكثر من 600 هزة ارتدادية، بلغت قوة أقواها 4.8 درجات على مقياس ريختر.

من جهتها، قدمت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية، اليوم الأربعاء، تعازيها للحكومة الفيليبينية وعرضت تقديم مساعدات في أعقاب الزلزال، وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنها تراقب عن كثب جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الكارثة، وأبلغت مانيلا بأن تايوان مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، المنطقة الجنوبية من مقاطعة غاوة الشرقية في إندونيسيا. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب شرقي سومينيب، وعلى عمق 11 كيلومترا تحت سطح البحر. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال. وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا التي تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

(أسوشييتد برس، قنا)