ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في اليابان إلى 46 قتيلاً

- تسببت الثلوج الكثيفة في اليابان بمقتل 46 شخصاً وإصابة 558 آخرين، مع فوضى مرورية كبيرة خاصة على طول ساحل بحر اليابان. - الحوادث المميتة شملت سقوط الثلوج من الأسطح على السكان، وتراكم الثلوج في محافظة أوموري وصل إلى 1.3 متر، مما دفع الحاكم لطلب مساعدة الجيش. - تساقط الثلوج كان نتيجة كتلة هوائية باردة قوية، حيث شهدت بعض المناطق كميات ثلوج مضاعفة عن المعتاد.

أسفر تساقط الثلوج الكثيف على مدى ثلاثة أسابيع تقريباً في اليابان عن مقتل 46 شخصاً وإصابة 558 آخرين، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية الثلاثاء. وقد طمرت الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر يناير/ كانون الثاني مناطق في شمال اليابان وتسببت في فوضى مرورية عارمة، ولا سيّما على طول الساحل المطل على بحر اليابان.

ووقعت العديد من الحوادث المميتة نتيجة سقوط أكوام الثلج من أسطح المنازل على السكان أو سقوط أشخاص أثناء محاولتهم إزالتها، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون محليون. وفي محافظة أوموري، المركز الإقليمي الشمالي، يواجه السكان تراكماً للثلوج يصل ارتفاعه إلى 1,3 متر، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وكانت حصيلة سابقة تفيد بمقتل 30 شخصاً خلال الأسبوعَين الماضيَين، وفق وكالة إدارة الحرائق والكوارث، من بينهم امرأة تبلغ 91 عاماً عُثر عليها تحت كومة من الثلج يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار خارج منزلها في أجيغاساوا في أوموري، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته.

وقال حاكم مقاطعة أوموري سويتشيرو مياشيتا، في تصريح سابق الاثنين، إنه طلب من الجيش تقديم مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث. وأضاف أنه طلب من القوات مساعدة المسنين في المنطقة الذين يعيشون بمفردهم ويحتاجون إلى مساعدة في إزالة الثلوج.

وتسببت كتلة هوائية باردة قوية في تساقط ثلوج كثيفة على طول ساحل بحر اليابان في الأسابيع الأخيرة، إذ شهدت بعض المناطق أكثر من ضعف الكميات المعتادة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)