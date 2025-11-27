ارتفاع حصيلة حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلاً

- ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق في مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلاً و45 مصاباً بجروح خطيرة، مع بقاء 279 شخصاً في عداد المفقودين. الحريق، الذي اندلع في سقالات خيزران، هو الأسوأ منذ عقود في المدينة. - تم إخماد الحريق في أربعة من المباني السبعة المتضررة، بينما تم السيطرة على النيران في المباني الثلاثة الأخرى. السلطات تحقق في معايير السلامة للسقالات والشبكات الخضراء الملحقة بالأبراج. - تم إخلاء مجمعين سكنيين آخرين، وانتقل 900 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة. الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم تعازيه وأصدر تعليمات بتقديم الدعم لهونغ كونغ.

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلاً، حسب ما أعلن عناصر الإطفاء، اليوم الخميس. وذكرت حصيلة سابقة مقتل 44 شخصاً على الأقل. وأفاد عناصر الإطفاء الصحافيين بأنه تم إخماد الحريق، وهو الأسوأ في هونغ كونغ منذ عقود، في أربعة من المباني السبعة المشتعلة، فيما باتت النيران تحت السيطرة في المباني الثلاثة الأخرى.

واندلع الحريق في سقالات خيزران في مبان عدة بمجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو الواقعة شمال المدينة، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من المجمع. وأعلنت الشرطة في بيان مقتضب توقيف ثلاثة رجال للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير متعمد مرتبطة بالحريق. ولم تفصّل الشرطة التهم الموجهة إليهم تحديداً.

وقالت السلطات في هونغ كونع، إنّ 45 شخصاً أصيب بإصابات خطيرة، ومازال هناك 279 شخصاً في عداد المفقودين إثر اندلاع الحريق. وفي البداية، تردد أن ما لا يقل عن 29 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفى. ولم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق. وفتحت السلطات تحقيقاً في الواقعة، وتعتزم التدقيق بشأن معايير السلامة لسقالات الخيزران والشبكات الخضراء الملحقة بالأبراج. وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي إن أفراد قطاع الطوارئ سيطروا على الحريق تدريجياً، وفقاً لما قالته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ ومقرها هونغ كونغ.

يشار إلى أن السقالات المصنوعة من الخيزران التي تم تركيبها في المباني ومادة الرغوة البلاستيكية التي تغطي النوافذ ساهمت في الانتشار السريع للحريق. وقالت كبيرة محققي الشرطة إيلين تشونغ لاي يي: "لدينا أسباب للاعتقاد بأن الأشخاص المسؤولين في الشركة كانوا مهملين بشكل صارخ في الحادث، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة وخسارة العديد من الأرواح".

وأعلنت السلطات إخلاء مجمعين سكنيين آخرين قريبين من الحريق، فيما انتقل نحو 900 شخص متضرر من الحريق إلى ثمانية مراكز إيواء مؤقتة. بدوره، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ تعازيه لحكومة هونغ كونغ في ضحايا الحريق، وأصدر تعليمات لمكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في بكين بتقديم الدعم للحكومة المحلية في مواجهة الحريق.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول)