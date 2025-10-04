ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى 37 قتيلاً و26 مفقوداً

- ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 17، بينما تستمر عمليات البحث عن 49 مفقودًا باستخدام معدات ثقيلة، وسط صعوبات بسبب الارتجاجات والزلزال السابق. - وافقت عائلات المفقودين على استخدام الآليات الثقيلة بعد مرور 72 ساعة على الكارثة، مع تزايد الضغوط لتسريع عمليات البحث، حيث لم يتم رصد أي ناجين حتى الآن. - التحقيقات الأولية تشير إلى مشاكل بنيوية في المبنى، حيث انهار جزء منه أثناء بناء طابق إضافي، مما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب.

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة إسلامية مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 37 قتيلاً، بينما استخدم رجال الإنقاذ معدات وآليات ثقيلة للبحث عن عشرات الضحايا الآخرين بين الأنقاض. وقال مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث يودهي برامانتيو: "حتى صباح اليوم الأحد، بلغ عدد الضحايا الذين انتشلوا 141، من بينهم 104 في حالة آمنة، و37 فارقوا الحياة، و26 لا يزالون في عداد المفقودين.

وواجهت عمليات الإنقاذ صعوبات، لأنّ الارتجاجات في مكان معين أثرت على مناطق أخرى من المبنى. ووافقت عائلات التلامذة المفقودين الخميس الماضي على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادةً المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة. وطالبت العائلات المفجوعة بتسريع وتيرة البحث عن أطفالها. وقال رجل فقد شقيقه لعمّال الإنقاذ: "قلتم إنّه لم يعد هناك دليل على الحياة، لذلك نريد دفن أحبائنا فوراً، فقد مرّت على الحادثة أيام عديدة".

والخميس، أوضح مسؤولو عمليات الإنقاذ أنهم لم يرصدوا أي مؤشر إلى وجود ناجين، ما قد يعني أن الحصيلة سترتفع بشكل كبير. وكانت تعقدت عملية الإنقاذ بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة ليل الثلاثاء الماضي، ما أدّى إلى توقف عمليات البحث لفترة وجيزة. وقد بوشر التحقيق بأسباب انهيار المبنى، وتفيد المعلومات الأولية بوجود مشاكل بنيوية هيكلية وبعدم استيفاء معايير البناء السليم، بحسب خبراء.

وكان انهار جزء من المدرسة الإسلامية الداخلية المختلطة، فجأة يوم الاثنين، أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر. وهي مدرسة "الخوزيني" المؤلّفة من أربعة طوابق في مدينة سيدوارجو، الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً من سورابايا شرقي جزيرة جاوة. وأفادت مصادر محلية أن الانهيار حصل في قسم الفتيان، بينما كان يجري بناء طابق إضافي وصب خرسانة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب، وكثير منهم من المراهقين. وعَلِق 59 شخصاً بحسب التعداد الرسمي تحت أنقاض المبنى. وكان نانانغ سيجيت، المسؤول في مكتب البحث والإغاثة في سورابايا، أعلن أمس الجمعة العثور على جثّتَي طفلين تحت الكتل الخرسانية للمدرسة المنهارة، قبل أن تُنتشل جثث أخرى، وفقاً للمصدر نفسه. وأضاف نانانغ: "عُثر عليهم جميعاً في الطابق الأرضي. كانت جثثهم لا تزال سليمة، لكن بعضها كان متورّماً".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)