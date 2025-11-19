ارتفاع إصابات التهاب الكبد الوبائي في سورية

- سجلت وزارة الصحة السورية 2207 حالات إصابة بالتهاب الكبد الوبائي، مع تركيز كبير في محافظة درعا بنسبة 20% من الحالات، وتعمل الوزارة على مراقبة مصادر العدوى وتكثيف جهود التوعية الصحية. - التهاب الكبد A هو الأكثر انتشاراً بين الأطفال في سوريا، وينتقل عبر الطعام أو الشراب الملوث، ويمكن الوقاية منه عبر النظافة الشخصية واللقاح، رغم عدم إدراجه في برنامج التطعيم الوطني. - تواصل مديرية الصحة في درعا جهودها في التوعية ومتابعة الحالات، مع توصيات بتشكيل لجان متابعة ومراقبة كلورة المياه لضمان السيطرة على انتشار المرض.

سجّلت وزارة الصحة السورية 2207 حالات إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في عموم المحافظات، مع تسجيل محافظة درعا نحو 20% منها، ما يسلّط الضوء على أهمية مراقبة مصادر العدوى وتكثيف جهود التوعية الصحية، خاصة في المدارس ومراكز الإيواء.

أكد مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، ياسر فيصل الفروح، أن الوزارة تتابع الحالات المشتبه بها عبر نظام الترصد الوبائي، وتجري التحاليل المخبرية لعينات المياه، وتبحث عن مصدر العدوى، إلى جانب تنفيذ حملات توعية حول أساليب الوقاية ونظافة اليدين، وتوزيع حبوب الكلور لتعقيم المياه. مضيفا لـ"العربي الجديد" أن الوزارة شكّلت لجنة لمتابعة الحالات يومياً، والإبلاغ عنها عبر المدارس والمراكز الصحية، مشيراً إلى أن العينات الأخيرة للمياه أخذت في 16 من الشهر الجاري. وأكد استجابة الوزارة الفورية لحالات ريف درعا الشرقي، حيث تم عزل المصابين وتقديم العلاج اللازم، وتنفيذ جولات ميدانية في الغارية الشرقية وبصرى الشام وغصم، فيما خلت مدارس مدينة درعا من أي إصابات، وسُجلت حالات محدودة بين التلاميذ والمهجرين في بعض مراكز الإيواء.

ولفت الفروح إلى أن عدد الحالات المسجلة في سورية 2207 حالات، أغلبها في محافظتي درعا وطرطوس، فيما تمثل درعا وحدها 434 حالة أي نحو 20% من إجمالي الحالات في البلاد كما أن الحالات في حلب محدودة جداً، موضحا أن المرض فيروسي وينتشر عن طريق الطعام والمياه الملوثة، كما أن ظروف المعيشة، مثل مشاركة عبوات المياه والأطعمة المكشوفة، تزيد من احتمالية الانتشار. مؤكدا أنه لا توجد توصية بعزل الأطفال إلا في حال ظهور أعراض المرض، مشيراً إلى أن الكثير من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض، لذلك لا تُغلق المدارس بسبب هذا المرض. وأضاف أن اللقاح الخاص بالمرض غير مدرج ضمن برنامج التطعيم الوطني لأنه مرض فيروسي عرضي، وأن نسبة الوفاة به لا تتعدى 1%، كما أن نسبة ظهور الأعراض لدى المصابين لا تتجاوز 50%.

علاج التهاب الكبد الوبائي A

وبحسب مدير مديرية الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، فإن التهاب الكبد A هو المنتشر بين الأطفال وهو أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد المتعددة التي تسبب التهاب الكبد، وقد تؤثر على قدرة الكبد على العمل بشكل طبيعي.

وتحدث الإصابة بالتهاب الكبد A على الأرجح نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، أو نتيجة للمخالطة اللصيقة بشخص أو شيء حامل للمرض. ولا تحتاج الحالات المتوسطة من التهاب الكبد A إلى الخضوع للعلاج. إذ يتعافى معظم المرضى تمامًا من دون حدوث ضرر دائم في الكبد. ويمكن منع انتشار الفيروس من خلال الحفاظ على مستوى جيد من النظافة، بما في ذلك عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر. وتلقي اللقاح المضاد له.

بدوره، أكد مدير الصحة في محافظة درعا، الدكتور يعرب الزعبي، أن المديرية تواصل جهودها في التوعية والتثقيف الصحي، ومتابعة الحالات المصابة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عبر المراكز والمستشفيات الحكومية. وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن فرق الاستجابة الصحية رصدت خلال الجولة حالات التهاب الكبد الوبائي بين الطلاب والمقيمين، لافتاً إلى أن انتشار المرض في مراكز الإيواء كان بشكل كبير نتيجة المياه الملوثة، وتمت معالجة الأطفال المصابين بالسيرون وخافض الحرارة وأن المرض منتشر في جميع المحافظات السورية ولكن درعا هي المتضرر الأكبر.

ووفقًا لتقرير فريق التقصي، سجلت بلدة الغارية الشرقية 12 إصابة، فيما ارتفع عدد الحالات في مدينة بصرى والقرى المحيطة بها إلى 42 إصابة خلال الأيام العشرة الأخيرة، توزعت بين بصرى ومعربة وجمرين وصماد. كما وثق مركز إيواء “إنعاش الريف” في بلدة غصم 7 إصابات بين العائلات المهجرة، في حين لم تُسجل أي حالات في عشر مدارس أخرى. واختتم فريق التقصي توصياته بتشكيل لجنة متابعة في مستشفى بصرى، والتنسيق مع مسؤولي شبكة المياه لمراقبة كلورة المياه، وإعادة تفعيل دور المثقفين الصحيين في المدارس، وتزويدها بالصابون ووسائل التعقيم، وتنشيط التثقيف الصحي اليومي للطلاب، مؤكداً استمرار المديرية في مراقبة الوضع الصحي للسيطرة على انتشار الالتهاب وحماية صحة الطلاب والمجتمع المحلي.

يعدّ التهاب الكبد الوبائي من الأمراض الفيروسية التي تنتقل عبر العدوى، ويُعدّ السبب الرئيسي للإصابة به، إلى جانب الخلل المناعي أو التعرض لأضرار مباشرة على الكبد، ما يجعله عرضة للالتهاب. ومن أبرز أعراض المرض الحمى والغثيان والقيء وفقدان الشهية، إلى جانب آلام عامة في المفاصل والعضلات، وتغير لون البول إلى الغامق، وألم في البطن في المنطقة العليا اليمنى، واليرقان. وأشار التقرير إلى أن نسبة كبيرة من المصابين قد لا تظهر عليهم أي أعراض، ويتم اكتشاف إصابتهم بالصدفة خلال الفحوصات الدورية للدم، ما يجعل متابعة المرض ومراقبته أمراً بالغ الأهمية.