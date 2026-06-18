اختتام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بون وسط تقييمات متباينة للنتائج

- اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بون بمشاركة 6500 مندوب، حيث ناقش تنفيذ اتفاقية باريس، التكيف مع تغير المناخ، تمويل الدول النامية، ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على الخسائر والأضرار والانتقال العادل. - برزت مبادرة تركية لزيادة حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة العالمي إلى 35% بحلول 2035، وخفض نمو النفايات، مع تشكيل تحالف دولي لدعم استخدام الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. - رغم إشادة بعض المنظمات البيئية بالمبادرات، انتقدت أخرى بطء التقدم بسبب غياب التمويل والمصالح الجيوسياسية، مؤكدة على ضرورة تقديم تعهدات مالية واضحة قبل مؤتمر أنطاليا.

تُختتم، اليوم الخميس، في مدينة بون الألمانية، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي استمر عشرة أيام بمشاركة نحو 6 آلاف و500 مندوب من الحكومات والأوساط العلمية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وشكّل محطة أساسية للتحضير لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) المقرّر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشهد المؤتمر مناقشات مكثفة حول تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل الدول النامية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب قضايا الخسائر والأضرار والانتقال العادل وتعزيز الطموح المناخي العالمي.

وبرزت خلال المؤتمر مبادرة تركية تدعو إلى رفع الحصة العالمية للكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حالياً. كما تشمل الأهداف خفض معدل نمو النفايات العالمية إلى النصف بحلول العام نفسه، وزيادة نسبة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير إلى ما لا يقل عن 15% على المستوى العالمي.

ومن المنتظر، قبل انعقاد مؤتمر (كوب31)، العمل على تشكيل تحالف يضم دولاً وشركات وجهات فاعلة أخرى لدعم التوسع في استخدام الكهرباء باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للحدّ من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية عالية الانبعاثات، مثل الفحم والنفط والغاز.

وكانت ألمانيا قد رحبت، الجمعة الماضي، بالتوجه الرامي إلى تعزيز الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية، معتبرة أن ذلك يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات. وقال يوشين فلاسبرث، وزير الدولة في وزارة البيئة الألمانية، إن الرئاسة التركية لمؤتمر المناخ المقبل تؤكد التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، مشيراً إلى أن توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والبناء والصناعة يشكل "ركيزة أساسية لنجاح التحول في مجال الطاقة"، ومن المتوقع أن يحتل هذا الملف موقعاً متقدماً على جدول أعمال مؤتمر (كوب31).

Wednesday #JuneClimateMeetings was replete with intense debates. In several rooms, delegates denounced others for “blocking” progress.



Talks on adaptation, tech, and science were particularly thorny.



Participants braced for a difficult closing day.



➡️ https://t.co/d0Ulqu71EC pic.twitter.com/vXDpZHBfHM — Earth Negotiations Bulletin (@IISD_ENB) June 18, 2026

بدورها، شاركت دولة قطر في أشغال المؤتمر بوفد ترأسه المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية. وشارك الوفد في الجلسات الرسمية والمشاورات الفنية والاجتماعات التفاوضية التي تناولت سبل دعم الدول في تنفيذ خططها المناخية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

صحة تداعيات تغير المناخ تهدد صحة ملايين البشر

وأكّد المشاركون أهمية التوصل إلى نتائج عملية ومتوازنة تراعي اختلاف الظروف والإمكانات الوطنية، وتعزّز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع التشديد على مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، وضرورة توفير الدعم المالي والفني للدول النامية لتحقيق أهدافها المناخية والتنموية.

وتعدّ اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، التي انعقدت خلال الفترة من 8 إلى 18 يونيو/حزيران الجاري في مدينة بون، محطة رئيسية في مسار المفاوضات المناخية الدولية، إذ توفّر منصة لمناقشة القضايا الفنية وتقريب وجهات النظر بين الدول تمهيداً للتوصل إلى مخرجات توافقية خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ودفع الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة أزمة المناخ وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

منظمات بيئية تضع تقييماً متبايناً للنتائج

في المقابل، خلصت منظمات حماية البيئة إلى تقييم متباين لنتائج هذا المؤتمر. فمن ناحية، أشادت هذه المنظمات بمقترح الحكومة التركية الهادف إلى زيادة الحصة العالمية للكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي بحلول عام 2035 من 20 % حالياً إلى 35 %.

وأثنت لاورا شيفر، من منظمة "جيرمان ووتش"، على هذه المبادرة واصفة إياها بأنها "إشارة جيدة"، وأضافت أن" الأمر المهم الآن هو أن يتم دعم هذا الهدف من خلال تدابير وطنية ملموسة، بما في ذلك ألمانيا أيضاً". ومن جانبه، أكد يان كوفالتسيج، خبير المناخ في منظمة "أوكسفام"، أن "التحول إلى الكهرباء يعد مبدئياً خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الحياد المناخي، ولكن بشرط أن يترافق ذلك مع تحول حاسم نحو الطاقات المتجددة".

ومن ناحية أخرى، أجمعت المنظمات البيئية على أن وتيرة العمل في المؤتمر كانت بطيئة للغاية؛ حيث انتقد يانيس شتوبل، خبير حماية المناخ في منظمة "جرينبيس" /السلام الأخضر/ مجريات اللقاء قائلاً: "لقد شهدنا هنا في بون شللاً هيكلياً؛ فالخلافات حول غياب التمويل المناخي، والمصالح الجيوسياسية المتضاربة، والافتقار إلى آليات التنفيذ، كلها عوامل فرضت على المفاوضات التقدم بخطوات بطيئة للغاية، في حين أن المطلوب هو السير بقفزات واسعة".

وقالت فينتيه ياكوبسن، من الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا "دبليو دبليو إف"، إن مسألة "المال" ظلت، كما هو الحال في كثير من الأحيان، تشكل معضلة كبرى وضغطاً شديداً في بون. وأوضحت أنه بالنظر إلى مؤتمر المناخ العالمي المرتقب في أنطاليا، لم يعد من المقبول تأجيل القرارات مرة أخرى، بل يجب تقديم تعهدات مالية واضحة وخطط تنفيذ ملموسة مسبقاً لتهيئة الظروف اللازمة لإحراز تقدم إضافي.

وأضافت ياكوبسن أن أزمة المناخ لا يمكن كبحها إلا إذا تراجع الاعتماد على الفحم والنفط والغاز، وهيمنَت الطاقات المتجددة على المستقبل؛ واستطردت قائلاً: "لكن حتى في هذا المضمار، يغيب التقدم الملموس. ونحن نرى هذا بوضوح في حالة ألمانيا على سبيل المثال، حيث تبطئ الحكومة الاتحادية الحالية الخطى للأسف بدلاً من المضي قدماً في تحول الطاقة بكامل قوتها".

وانتقد ممثلو عدة دول ــ من بينها سويسرا وسيراليون وجزر المحيط الهادئ الأكثر تضرراً من ارتفاع منسوب مياه البحر ــ خلال مؤتمر صحافي، تزايد التشكيك وإنكار الحقائق العلمية الثابتة والموضوعية المتعلقة بالتغير المناخي في أثناء المفاوضات؛ مؤكدين أن الهدف من هذه المؤتمرات هو إيجاد حلول للتغير المناخي، وليس إعادة مناقشة وتقييم ما توصل إليه العلم.

يُذكر أن مؤتمر بون شهد مشاركة 6500 مندوب منذ منتصف الأسبوع الماضي، يمثلون الحكومات، والأوساط العلمية والاقتصادية، والمجتمع المدني من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً؛ وكان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو التحضير لمؤتمر المناخ العالمي المقبل في أنطاليا.

(أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)