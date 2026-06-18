اختتام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بون الألمانية

- اختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بون بمشاركة واسعة، حيث تم التحضير لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا، وناقش قضايا تنفيذ اتفاقية باريس، التكيف مع تغير المناخ، تمويل الدول النامية، ونقل التكنولوجيا. - برزت مبادرة تركية لزيادة حصة الكهرباء إلى 35% من استهلاك الطاقة بحلول 2035، وخفض نمو النفايات، وتعزيز استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، مع تشكيل تحالف دولي لدعم استخدام الكهرباء وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية. - شاركت قطر بوفد رسمي، مؤكدة على دعم الدول في تنفيذ خططها المناخية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير الدعم المالي والفني للدول النامية، مما يعكس أهمية المؤتمر في تقريب وجهات النظر لمواجهة أزمة المناخ.

تُختتم، اليوم الخميس، في مدينة بون الألمانية، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي استمر عشرة أيام بمشاركة نحو 6 آلاف و500 مندوب من الحكومات والأوساط العلمية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني من معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وشكّل محطة أساسية للتحضير لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) المقرّر عقده في مدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشهد المؤتمر مناقشات مكثفة حول تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل الدول النامية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إلى جانب قضايا الخسائر والأضرار والانتقال العادل وتعزيز الطموح المناخي العالمي.

وبرزت خلال المؤتمر مبادرة تركية تدعو إلى رفع الحصة العالمية للكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حالياً. كما تشمل الأهداف خفض معدل نمو النفايات العالمية إلى النصف بحلول العام نفسه، وزيادة نسبة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير إلى ما لا يقل عن 15% على المستوى العالمي.

ومن المنتظر، قبل انعقاد مؤتمر (كوب31)، العمل على تشكيل تحالف يضم دولاً وشركات وجهات فاعلة أخرى لدعم التوسع في استخدام الكهرباء باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للحدّ من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية عالية الانبعاثات، مثل الفحم والنفط والغاز.

وكانت ألمانيا قد رحبت، الجمعة الماضي، بالتوجه الرامي إلى تعزيز الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية، معتبرة أن ذلك يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات. وقال يوشين فلاسبرث، وزير الدولة بوزارة البيئة الألمانية، إن الرئاسة التركية لمؤتمر المناخ المقبل تؤكد التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، مشيراً إلى أن توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والبناء والصناعة يشكل "ركيزة أساسية لنجاح التحول في مجال الطاقة"، ومن المتوقع أن يحتل هذا الملف موقعاً متقدماً على جدول أعمال مؤتمر (كوب31).

Wednesday #JuneClimateMeetings was replete with intense debates. In several rooms, delegates denounced others for “blocking” progress.



Talks on adaptation, tech, and science were particularly thorny.



Participants braced for a difficult closing day.



➡️ https://t.co/d0Ulqu71EC pic.twitter.com/vXDpZHBfHM — Earth Negotiations Bulletin (@IISD_ENB) June 18, 2026

بدورها، شاركت دولة قطر في أشغال المؤتمر بوفد ترأسه المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية. وشارك الوفد في الجلسات الرسمية والمشاورات الفنية والاجتماعات التفاوضية التي تناولت سبل دعم الدول في تنفيذ خططها المناخية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

صحة تداعيات تغير المناخ تهدد صحة ملايين البشر

وأكّد المشاركون أهمية التوصل إلى نتائج عملية ومتوازنة تراعي اختلاف الظروف والإمكانات الوطنية، وتعزّز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع التشديد على مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، وضرورة توفير الدعم المالي والفني للدول النامية لتحقيق أهدافها المناخية والتنموية.

وتعدّ اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، التي انعقدت خلال الفترة من 8 إلى 18 يونيو/حزيران الجاري في مدينة بون، محطة رئيسية في مسار المفاوضات المناخية الدولية، إذ توفّر منصة لمناقشة القضايا الفنية وتقريب وجهات النظر بين الدول تمهيداً للتوصل إلى مخرجات توافقية خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ودفع الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة أزمة المناخ وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

(أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)