احتجاجات في لاتفيا بعد الانسحاب من اتفاقية حماية النساء

- تشهد لاتفيا احتجاجات واسعة بعد قرار البرلمان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، مما أدى إلى انقسام مجتمعي بين القيم التقليدية وحماية النساء. - البرلمان برر الانسحاب بأن الاتفاقية توسع مفهوم النوع الاجتماعي، مما أثار نقاشات حول الهوية الجندرية والأدوار الاجتماعية، مع توجه نحو أفكار محافظة. - الرئيس اللاتفي أعاد مشروع الانسحاب للبرلمان لإعادة النظر فيه، وسط انتقادات أوروبية وقلق من تداعيات القرار على التزامات حماية المرأة وحقوق الإنسان.

تعيش لاتفيا، الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق، والتي يبلغ عدد سكانها نحو مليونَي نسمة، وأحد بلدان الاتحاد السوفييتي السابقة، واحدةً من أكبر موجات الاحتجاج منذ سنوات، وذلك عقب قرار البرلمان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الهادفة إلى حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

فمنذ أن صوّتت الأغلبية البرلمانية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول لصالح الانسحاب، لم تهدأ الشوارع. فقد خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة ريغا وعدد من المدن الأخرى، رافعين شعاراتٍ تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار، ومؤكدين أن حقوق النساء ليست قضية سياسية، بل قضية إنسانية.

اتفاقية إسطنبول... ونقاش حول "النوع الاجتماعي"

تُعد اتفاقية إسطنبول المُعتمدة عام 2011 من مجلس أوروبا، أول اتفاقية دولية مُلزمة قانونياً تُعنى بالعنف ضد المرأة. وهي تُلزم الدول الموقّعة بمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومقاضاة مرتكبيه وضمان المساواة بين الجنسين. وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية، من بين أمور أخرى، على أن "مصطلح "الجنس" يُفهم على أنه الأدوار وأنماط السلوك والأنشطة والخصائص التي يُنشئها المجتمع والتي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء والرجال".

لكن البرلمان اللاتفي برّر قرار انسحابه بأن الاتفاقية "تُوسّع مفهوم النوع الاجتماعي ليتجاوز البعد البيولوجي"، في إشارة إلى النقاشات المحتدمة في البلاد حول الهوية الجندرية والأدوار الاجتماعية، والتوجه أكثر نحو أفكار اجتماعية محافظة وارتفاع نبرة رفض المثلية في البلد الصغير.

ورغم أن لاتفيا كانت قد صادقت على الاتفاقية قبل عامين فقط، فإن قرار التراجع عنها فجّر انقساماً واسعاً داخل المجتمع، بين من يرونها "تعارض القيم التقليدية"، ومن يعتبرونها حاجز الحماية الأخير للنساء من العنف الأسري والمجتمعي.

غضب في الشارع: أي بلد نعيش فيه؟

في ساحة الحرية بوسط ريغا، احتشد المئات مساء الجمعة، حاملين لافتات كُتب عليها: "لا نريد خطوة إلى الوراء في حقوق النساء" و"العنف ليس قضية رأي". وقالت الناشطة ومنظمة الاحتجاجات الشبابية، سينديا ميرتور، إن القرار مسّ جوهر الهوية اللاتفية:"الأمر يتعلق بنوع البلد الذي نريد أن نعيش فيه. هل نحن دولة تُعلي من شأن المساواة، أم دولة تُدير ظهرها لحقوق الإنسان؟"، واعتبرت أن اتساع رقعة المشاركة فاجأ المنظمين أنفسهم:"هذه ليست حركة نخبوية. في الشوارع ترى المعلمين، والأطباء، والطلاب، والآباء، وحتى رجال الأعمال. لقد أصبح الدفاع عن حقوق المرأة قضية وطنية جامعة".

الرئيس يعيد القانون إلى البرلمان

في خضم الغضب الشعبي، تدخّل الرئيس اللاتفي إدغارز رينكيفيتش، وأعاد مشروع الانسحاب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، في خطوة رمزية تعبّر عن القلق من تداعيات القرار داخلياً وأوروبياً. ورغم أن الدستور لا يمنح الرئيس حق النقض، فإن إعادة القانون تُعدّ دعوة صريحة للمشرعين إلى التراجع بعد الانتخابات المقبلة. وقال الرئيس إن "من الغريب أن يرفض البرلمان الحالي اتفاقية كان هو نفسه قد أقرّها قبل عامين فقط".

انتقادات أوروبية واتجاه مقلق

وبرأي مارلين ويند، أستاذة العلوم السياسية بجامعة كوبنهاغن، فإن ما يحدث في لاتفيا يُذكّر بالتحولات التي شهدتها بعض دول أوروبا الشرقية. ونقلت عنها قناة دي آر الدنماركية تأكيدها أن أوروبا تشهد "تصاعد خطاب مناهض لمفاهيم النوع الاجتماعي، وهو مشابه لما حدث في بولندا والمجر وسلوفاكيا، إذ تُصوَّر الاتفاقية على أنها تهديد للقيم الأسرية".

وتُضيف أن انسحاب لاتفيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، "يشكّل سابقة خطيرة"، لأنها ستكون أول دولة أوروبية تنسحب من الاتفاقية بعد المصادقة عليها، في وقت تبقى فيه دول أخرى مثل بلغاريا والمجر وليتوانيا دون تصديق رسمي.

من الشارع إلى بروكسل

في المقابل، جمعت حملة إلكترونية ضدّ الانسحاب من اتفاقية إسطنبول أكثر من 70 ألف توقيع خلال أسبوع واحد، ما يعكس الغضب الشعبي المتزايد. ويعتقد مراقبون أن القرار قد يُثير نقاشاً داخل الاتحاد الأوروبي حول التزام الدول الأعضاء بمواثيق حماية المرأة وحقوق الإنسان. وتعد مظاهرات ريغا بهذا الحجم هي الأكبر منذ استقلال لاتفيا عن الاتحاد السوفيتي. فهذا التحرك الشعبي قد يُعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع في قضايا المساواة والعدالة.

وشددت سينديا ميرتور أمام المتظاهرين على أن العمل لن يتوقف حتى يتراجع البرلمان نهائياً عن الانسحاب:"سنواصل التنظيم والإعلام والتعبئة إلى أن يُرفض القرار رفضاً قاطعاً. الانسحاب من اتفاقية لحقوق الإنسان ليس شأناً إدارياً، بل رسالة خطيرة تُضعف قيم الحرية والمساواة في بلادنا".