احتجاجات عقب قتل الشرطة الأميركية رجلاً أسود في ويسكونسن

- في ماديسون، ويسكونسن، أطلقت الشرطة النار على رجل أسود أثناء محاولة القبض عليه، مما أثار احتجاجات واسعة بسبب التوترات العرقية، حيث كان الضباط المتورطون من البيض. - رئيس الشرطة، جون باترسون، أوضح أن الحادث وقع بعد مطاردة الرجل على دراجة هوائية، وأكد أن تحقيقاً مستقلاً سيجريه القسم الجنائي بوزارة العدل، مع إيقاف الضباط الأربعة المتورطين. - الاحتجاجات طالبت بالكشف عن هوية الضابط ومحاسبته، بينما دعا باترسون إلى التريث في استخلاص النتائج، مشيراً إلى وجود لقطات فيديو إضافية.

أطلق أفراد شرطة في ماديسون بولاية ويسكونسن الأميركية النار على رجل في أثناء محاولة القبض عليه، أمس الأربعاء، فأردوه قتيلاً، وذلك خلال مشاجرة في أحد شوارع المدينة. سجل المارة الواقعة وانتشر المقطع المصور على نطاق واسع عبر الإنترنت، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في المدينة. وقالت الشرطة إن الشرطي الذي أطلق النار أصيب بجرح من سكين أخرجه الرجل في أثناء المشاجرة. وأظهر مقطع مصور للواقعة، سجله أحد المارة وانتشر على الإنترنت وعبر وسائل الإعلام، أن القتيل من ذوي البشرة السمراء، في حين بدا أن رجال الشرطة الأربعة المتورطين في الحادث من البيض.

وكما هو الحال في العديد من حوادث إطلاق النار المميتة الأخرى على يد الشرطة الأميركية خلال السنوات القليلة الماضية، زاد عامل العرق من حدة التوترات حول ما إذا كان استخدام القوة المميتة مبرراً، إذ قالت إحدى جماعات الدفاع عن حقوق الأميركيين من أصل أفريقي إن القتيل أسود البشرة.

I’m on Willy St in Madison where earlier today police shot and killed a man after receiving a call of someone checking cars in the area. The crowd is chanting, and tempers are running high pic.twitter.com/NhAo6DYCUu — Laura Schulte (@SchulteLaura) July 22, 2026

وفي حديثه للصحافيين خلال مؤتمر صحافي، وصف جون باترسون رئيس شرطة ماديسون القتيل بأنه في الثلاثينيات من عمره، ورفض تحديد عرقه، أو عرق أي من أفراد الشرطة الأربعة، وهم ثلاثة رجال وإمراة.

وذكر باترسون إن الحادث وقع عندما استجابت الشرطة لاتصال بشأن شخص يشتبه بأنه "يتفحص السيارات المتوقفة" في حي ماركيت بمدينة ماديسون، عاصمة ولاية ويسكونسن. وعندما حددت الشرطة مكان الرجل وحاولت التواصل معه، لاذ بالفرار على دراجة هوائية.

MADISON, WI POLICE INVOLVED SHOOTING UPDATE: Madison Police Chief John Patterson said officers were initially dispatched around 1 p.m. for reports of a man checking parked vehicles. According to Patterson, officers located the man, who allegedly rode away on a bicycle before… pic.twitter.com/qCTCX4Trk5 — Andrew Mercado (@AndrewMercado) July 22, 2026

وأضاف أن أفراد الشرطة لحقوا به بعد حوالي 30 دقيقة، واندلعت المشاجرة بعد أن "سقط الرجل من الدراجة أو أسقطه أفراد الشرطة عنها". وقال باترسون إن تحقيقاً "مستقلاً" سيجريه القسم الجنائي بوزارة العدل في ولاية ويسكونسن، وإن أفراد الشرطة الأربعة سيوقفون عن العمل إدارياً.

BREAKING: Police fatally shoot unidentified man in Madison, Wisconsin.



According to witnesses, the man was shot in the head three times by police.



The video of the shooting was posted by Richard Hegwood, who lives in the neighborhood, to his Instagram.



“They catch the dude,… pic.twitter.com/UnoksxiLDD — BreakThrough News (@BTnewsroom) July 22, 2026

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Protesters take over the stage at Madison’s Concerts on the Square.



Madison Police shot and killed a man on Madison’s east side. They fired three shots point blank at his head.



Protesters are demanding the name of the officer and that he be arrested and held accountable. pic.twitter.com/t3LccbUhJN — Simon Rosenblum-Larson (@simonrl18) July 23, 2026

وأوضح قائد الشرطة أنه راجع مقطعي فيديو صوّرهما أحد المارة وانتشرا على الإنترنت، لكنه أشار إلى وجود لقطات إضافية لم تعرض على نطاق واسع، وطلب من الجمهور عدم التسرع في استخلاص النتائج. وعند سؤاله عما إذا كان سيصنف إطلاق النار بوصفها حالة واضحة لاستخدام القوة المفرطة، أجاب باترسون "لا أستطيع الجزم بذلك". وأظهرت صور وسائل إعلام إخبارية حشوداً من المتظاهرين يتجمعون ويسيرون في شارع مبنى الكونغرس بالولاية احتجاجاً على الواقعة.

(رويترز)