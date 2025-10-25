احتجاجات رفضاً لتصريحات ميرز بشأن مظهر المدن الألمانية بسبب الهجرة

- شهدت ألمانيا احتجاجات واسعة ضد تصريحات المستشار فريدريك ميرز حول الهجرة، حيث انتقده سياسيون ومنظمات حقوقية لاستخدامه لغة تثير الانقسام، محذرين من اختزال المشكلات في قضية الهجرة فقط. - ارتفعت عمليات الترحيل في ألمانيا بنسبة 20% هذا العام، حيث تم ترحيل 17,651 شخصاً حتى سبتمبر، مع التركيز على المهاجرين من تركيا وجورجيا، مما أثار انتقادات حادة من حزب "اليسار". - تستمر الاحتجاجات في مدن ألمانية مثل هامبورغ وماجديورج ونورنبرج، حيث يشارك الآلاف في مظاهرات ضد سياسات الهجرة والتصريحات المثيرة للجدل.

تتواصل في بعض المدن الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات ضد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريك ميرز بشأن مظهر المدن في ضوء الهجرة. وكان ميرز قد قال الأسبوع الماضي إن حكومته تعمل على تصحيح أخطاء سابقة في سياسة الهجرة، وأضاف: "لكن لا يزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق".

وفي الأيام التالية، أثارت تصريحات ميرز ردود فعل واسعة؛ إذ حذّر منتقدوه في البداية، ثم سياسيون من داخل الائتلاف الحاكم، وحتى نائبه في منصب المستشار، من استخدام لغة تثير الانقسام عند تناول قضايا الهجرة. كذلك وصفت منظمة اللاجئين البارزة "برو أزول" تصريحاته بأنها "غير مقبولة".

وحذّر الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تيم كلوسندورف، من إرجاع أوجه القصور في مراكز المدن الألمانية إلى الهجرة. وقال كلوسندورف في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "من وجهة نظري، يرتبط هذا الشعور بعدم الأمان في المقام الأول بالرجال، بغض النظر عن أصلهم... اختزال جميع المشكلات السياسية في قضية الهجرة أمر أراه خاطئاً وخطيراً".

وأضاف: "يبدو أن ميرز يقصد بتصريحاته الشعور بعدم الأمان في الحالات التي تقف فيها مجموعات من الشباب وتتحرش بالنساء، أو مظاهر مثل العقارات الفارغة أو تكدس القمامة في الأماكن العامة، وهي كلها مشكلات تقلقني كما تقلق الكثير من الناس في هذا البلد"، مشدداً في المقابل على أنه لا يوافق على الاستنتاج القائل بضرورة زيادة عمليات الترحيل كحل لتلك المشكلات.

وأوضح ميرز يوم الأربعاء الماضي، أنه كان يشير بتلك التصريحات إلى المهاجرين الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة أو وظائف ولا يلتزمون القوانين الألمانية.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بعدة مدن ألمانية اليوم السبت؛ ففي هامبورغ ستبدأ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهراً (التوقيت المحلي)، بينما يُتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات في مدينتي ماجديورج ونورنبرج. وجرت في الأيام الماضية بالفعل عدة احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص.

ارتفاع عمليات الترحيل بنسبة 20% منذ بداية العام

في سياق متصل، ارتفع عدد عمليات الترحيل من ألمانيا بشكل ملحوظ هذا العام. وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، رُحِّل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول الماضي، 17 ألفاً و651 شخصاً، مقارنة بـ14 ألفاً و706 أشخاص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة تقارب الخُمس.

ووفقاً للرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، جاءت الغالبية العظمى من المرحَّلين من تركيا (1614 شخصاً) وجورجيا (1379 شخصاً). وكان ما يقرب من خُمس المرحَّلين (3095 شخصاً) من الأطفال أو اليافعين.

وانتقدت خبيرة الشؤون السياسة الداخلية في حزب "اليسار"، كلارا بونجر، هذا التطور بشدة، وقالت في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج": "عندما يتعلق الأمر برفع عدد عمليات الترحيل، لا تكاد السلطات تعرف أي محظورات... عمليات ترحيل جماعية إلى بلد مثل تركيا، التي تقمع اليساريين والأكراد والمعارضين؟ في ظل الأوضاع السياسية الحالية في ألمانيا، يبدو أن ذلك لا يمثل أي مشكلة".

(أسوشييتد برس)