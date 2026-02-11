- وقّعت اليونيسف والاتحاد الأوروبي اتفاقيتين بقيمة 7 ملايين يورو لتحسين التعليم الشامل وتعزيز خدمات حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأكثر هشاشة في الأردن، بما في ذلك اللاجئين السوريين. - تستفيد أكثر من 30 ألف طفل من بيئات تعليمية آمنة وخدمات متكاملة في مراكز "مكاني"، التي تعمل في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المهمشة، لتقديم دعم تعليمي وحماية الطفل وتنمية المهارات. - أكد الاتحاد الأوروبي واليونيسف التزامهما بتحقيق أثر مستدام للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز التعليم الجيد والحماية الشاملة لكل طفل في الأردن.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيتين بقيمة 7 ملايين يورو، بهدف تحسين فرص الوصول إلى تعليم شامل وعالي الجودة، وتعزيز خدمات حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال واليافعين الأكثر هشاشة في الأردن. وستدعم هذه الشراكة أيضاً تعافي التعلّم، وتنمية مهارات الأطفال في الأردن، بمن فيهم اللاجئون السوريون، من خلال خدمات متكاملة تُقدَّم عبر مراكز "مكاني".

وبحسب بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم، يستفيد أكثر من 30 ألف طفل من بيئات تعليمية آمنة وخدمات أساسية تساعدهم على الاستمرار في التعليم، وإعادة الاندماج في التعلّم، وبناء المهارات اللازمة لمستقبلهم. وتعمل مراكز "مكاني" في مخيمات اللاجئين والمجتمعات الأكثر تهميشاً في المناطق النائية، حيث توفر دعماً تعليمياً متكاملاً، وخدمات حماية الطفل، وتنمية المهارات، والدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن حصول الأطفال واليافعين على رعاية شمولية متكاملة.

اليونيسف والاتحاد الأوروبي يوقّعان اتفاقيتين لدعم الأطفال الأكثر هشاشة في الأردن.



وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم الأطفال الأكثر هشاشة في جميع أنحاء الأردن، مضيفاً: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري الاستثمار في مستقبل الأردن وسورية، وتوفير كل ما يستحقه الجيل الجديد من الدعم".

من جانبه، قال ممثل يونيسف في الأردن، مارك روبين: "تتيح هذه الشراكة المتجددة والموسّعة مع الاتحاد الأوروبي لليونيسف وشركائها الوطنيين تقديم دعم حيوي للأطفال واليافعين في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمجتمعات الأكثر تهميشاً في الأردن، بما يساعدهم على التعلّم والنمو والحصول على الخدمات الأساسية اللازمة". وأضاف: "كما يعزز هذا التعاون المسارات الشاملة والوقائية بما يتماشى مع التزام حكومة الأردن بحقوق الطفل".

ومن خلال هاتين الاتفاقيتان، يؤكد الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "التزامهما المشترك بتحقيق أثر مستدام وطويل الأمد للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز هدفهما المشترك المتمثل في ضمان تعليم جيد وحماية شاملة لكل طفل في الأردن".