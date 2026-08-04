إيطاليا تعتزم طلب إنشاء مراكز مهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي

- إيطاليا تدعو لإنشاء مراكز تسجيل وإعادة للمهاجرين بتمويل أوروبي لمنع تدفق المهاجرين مثلما حدث في سبتة، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الاتحاد الأوروبي لوقف المغادرة من المصدر. - أزمة سبتة تمثل اختبارًا لميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، مما زاد من دعم الأحزاب المناهضة للهجرة وأثار الخلافات حول الرقابة الحدودية وقواعد اللجوء. - رئيس الوزراء اليوناني يقترح آلية طوارئ للهجرة في الاتحاد الأوروبي، بينما يشير المفوض الأوروبي إلى أن القواعد الجديدة عززت استجابة الدول للأزمات.

قال مسؤولون حكوميون كبار، إن إيطاليا ستدعو خلال محادثات طارئة، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يسعى فيه وزراء الداخلية في الاتحاد إلى منع تكرار التدفق الذي شهده الأسبوع الماضي لنحو 50 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة.

أثار هذا التدفق الذي بدأ يوم الخميس عند إحدى نقطتي الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، وهما مشتركتان مع المغرب، حالة من القلق في أنحاء الاتحاد. ونقطة الحدود البرية الأخرى مع مليلية.

ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد اليوم: "بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد الأوروبي". ورأى أنه "حان الوقت الآن لتطبيق نماذج جديدة لمراكز المعالجة الخارجية لإجراءات اللجوء وللإعادة في بلدان ثالثة آمنة".

وتعتبر أزمة سبتة أول اختبار كبير لميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران بعد مفاوضات لسنوات وما إذا كانت قواعد الاتحاد الجديدة وآليات التضامن الخاصة به قادرة على الصمود في مواجهة وصول أعداد كبيرة ومفاجئة إلى حدوده.

ودائما ما كانت الهجرة إحدى أكثر القضايا السياسية إثارة للانقسام في الاتحاد الأوروبي منذ أزمة 2015-2016 عندما وصل إلى أوروبا أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، كان الكثير منهم فارين من الحرب في سورية. وزاد هذا التدفق الدعم للأحزاب المناهضة للهجرة وأحزاب اليمين المتطرف في مناطق مختلفة من الاتحاد، وأجج الخلافات القائمة منذ سنوات بشأن الرقابة على الحدود وقواعد اللجوء وتقاسم الأعباء.

وقال المغرب يوم الأحد إن عمليات العبور الجماعية الأخيرة إلى سبتة ومليلية كانت مدفوعة بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات تهريب البشر وتفسيرات خاطئة لحكم صادر عن محكمة إسبانية. ولم يجد معظم الذين اخترقوا الحاجز الحدودي طعاما أو ترحيبا، فعادوا إلى الأراضي المغربية.

ومع ذلك، علقت إيطاليا لمدة شهر ترتيبات السفر في منطقة شنغن من دون جواز سفر مع إسبانيا، رغم أن هذه الترتيبات لا تنطبق على سبتة، في حين حثت 22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات منسقة لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى إنشاء آلية طوارئ للهجرة في الاتحاد الأوروبي تسمح بتسريع الإجراءات، وفي الظروف الاستثنائية، بالتعليق المؤقت لتسجيل طلبات اللجوء في أوقات الوصول الجماعي المفاجئ.

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وقال في مقال رأي نشرته صحيفة بوليتيكو اليوم، إن القواعد الحالية للاتحاد مصممة لمواجهة ضغوط الهجرة المعتادة وليس تدفقات المهاجرين المنسقة. وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر المسؤول عن الشؤون الداخلية والهجرة إن أحداث سبتة أظهرت أن بعض الأطراف مستعدة لاستخدام الهجرة لاختبار الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في رسالة لرويترز عبر المتحدث باسمه أمس الاثنين: "في الوقت الحالي، اجتازت أوروبا هذا الاختبار"، مشيرا إلى أن الوزراء سيناقشون الدروس المستفادة من الأزمة وسبل تعزيز استجابة الاتحاد. وتابع: "من المشجع أننا تمكنا من السيطرة على الوضع ونفذنا عمليات إعادة سريعة (للمهاجرين). وساعدت القواعد الأوروبية الجديدة في جعل الإجراءات أكثر كفاءة وتعزيز استجابة الدول الأعضاء".

(رويترز)