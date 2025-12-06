إيطاليا تشدد عقوبات قتل النساء بعد موجة جرائم جندرية

صوّت البرلمان الإيطالي أخيراً، بالإجماع، على قانون تاريخي يجعل قتل النساء جريمة مستقلة، مع إقرار السجن المؤبد للمدانين، بعد أن شهدت البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة سلسلة من الجرائم الوحشية التي استهدفت نساء وفتيات على يد شركاء حاليين أو سابقين.

وأثارت تلك الجرائم، وتواترها، موجات متصاعدة من الغضب الشعبي الذي ترافق مع ضغوط حقوقية كبيرة، إذ أكد كثيرون أن النظام القانوني القائم لم يعد كافياً لمواجهة تكرار جرائم "قتل النساء"، ما دفع الحكومة إلى العمل على قانون خاص يُصنف قتل النساء جريمةً مستقلةً.

وفي حين أنه نادراً ما يتفق السياسيون الإيطاليون على أمر واحد، لكن القانون الجديد جذب دعماً واسعاً من أطراف الطيف السياسي، كونه رسالة مفادها أن المؤسسات السياسية متحدة ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ويُطبق القانون على الحالات الناتجة عن كراهية أو تمييز أو سيطرة على المرأة، أو في حال قتلها لأنها أنهت علاقة أو حاولت استعادة حريتها الشخصية، كما يشمل الحالات التي ترتكب فيها جرائم ضد النساء في سياق السيطرة الجندرية، مثل المطاردة والابتزاز ونشر الصور الخاصة والعنف النفسي والتحكم داخل العلاقات، ويشمل القانون أيضاً إجراءات إضافية، مثل منح الشرطة صلاحيات تدخل أسرع في حالات المخاطر الجدية على النساء وتعزيز برامج الدعم والحماية للضحايا وتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالمطاردة والتهديد والابتزاز.

ورغم انتشار العنف ضد النساء في مختلف مناطق إيطاليا، تشير البيانات الرسمية إلى أن مناطق الجنوب، مثل كامبانيا وصقلية وبوغليا، تسجّل معدلات أعلى من جرائم القتل والعنف الأسري، في حين تسجل مدن الشمال الكبرى حالات متزايدة من جرائم التحرش والعنف النفسي، وتُعزى هذه الفوارق إلى أسباب متعددة تشمل الفقر والبطالة وضعف الحماية القانونية وانتشار الثقافة الأبوية وانخفاض الوعي بحقوق المرأة، إضافة إلى ضعف شبكات الدعم الاجتماعي.

في عام 2019، قُتلت امرأة حامل على يد شريكها السابق في ميلانو، ما أثار جدلاً حول فعالية الإجراءات القانونية لحماية النساء المعرّضات للخطر. وفي 2021، شهدت روما عدة جرائم قتل، ما أبرز الحاجة الملحّة إلى تشديد العقوبات على جرائم المطاردة والابتزاز والتحكم النفسي، إذ أظهرت التحقيقات أن العديد من النساء كن يتعرضن لعنف متكرر قبل أن تصل الأمور إلى القتل، وأن القوانين لم تكن فعالة في حمايتهن.

تظاهرة اليوم العالمي لوقف العنف ضد النساء، تورينو، 25 نوفمبر 2025 (Getty)

لكن الشرارة الأكبر كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين قتلت الطالبة جوليا تشيتشيتين (22 سنة)، التي طعنها حبيبها السابق حتى الموت بعد أن رفضت العودة إليه، إذ أثارت الجريمة صدمة وطنية، ليس فقط لقسوتها، بل لأنها كشفت عن إخفاق النظام في حمايتها وحماية غيرها من النساء المعرّضات للخطر، ما حولها إلى رمز للغضب الشعبي، وخرجت تظاهرات في مختلف المدن، حمل فيها المتظاهرون مفاتيح منازلهم، في إشارة إلى أن غالبية الجرائم تقع داخل المنازل، وأن الخطر غالباً ما يأتي من الأقارب.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية في عام 2024 مقتل 116 امرأة، من بينهن 106 في جرائم ذات دوافع جندرية، أغلبها على يد شركاء حاليين أو سابقين. لتؤكد حكومة جورجيا ميلوني أن العنف ضد المرأة بات "جريمة ضد الحرية"، وتجب محاربته من دون هوادة عبر حزمة من الإجراءات التشريعية، وتوسيع الحماية للنساء.

وأصبحت إيطاليا واحدة من قلائل الدول الأوروبية، إلى جانب قبرص ومالطا وكرواتيا، التي تُدرج "قتل النساء" في قانونها الجنائي جريمةً مستقلةً، وهو تحول يُظهر التزاماً بالتصدي للثقافة الأبويّة التي تسمح باستمرار العنف ضد المرأة. وقوبل القانون الجديد بترحيب واسع من قبل الحقوقيين والجمعيات النسائية، واعتبرت خطوة أساسية نحو حماية النساء، وإرسال رسالة واضحة بأن المجتمع لن يتسامح مع العنف الجندري.

وأكدت رئيسة الوزراء أن التشريع الجديد يمثل التزاماً سياسياً وثقافياً بمواجهة العنف ضد النساء، ويعكس رغبة الحكومة في تغيير الخطاب العام والممارسات المجتمعية.

لكن القانون لم يخلُ من انتقادات، إذ اعتبرت أستاذة القانون فاليريا توري أن التعريف الجديد للجريمة يكون صعب التطبيق عملياً، خاصة أن غالبية الجرائم تُرتكب داخل علاقات قائمة، ما يجعل إثبات الدافع الجندري مسألة معقدة. كما أن القانون وحده لن يحد من العنف إلا إذا صاحبه تطبيق صارم، وبرامج حماية فعالة.

بدوره، قال والد جوليا تشيتشيتين إنه رغم اعتقاده بأن القانون ما كان ليُنقذ ابنته، إلا أن الاعتراف بالمشكلة خطوة ضرورية، مؤكداً أن المجتمع الإيطالي أصبح أكثر استعداداً لمواجهة مخاطر قتل النساء بعد سنوات من إنكار المشكلة، أو التعامل معها باعتبارها حوادث فردية.

وتهدف إيطاليا من القانون الجديد إلى ردع العنف ضد المرأة، وفرض عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الجندرية، وتقليص عدد القتلى عبر توفير حماية استباقية للنساء المهددات، فضلاً عن رسالة بأن المجتمع لن يتسامح مجدداً مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، في محاولة لتعزيز التغيير الثقافي طويل الأمد الذي يربط بين القانون والتعليم والخطاب العام حول احترام النساء.

ويعد تشديد العقوبات على جرائم قتل النساء في إيطاليا نتيجة تراكم طويل من الغضب الشعبي والجرائم الصادمة، التي كشفت هشاشة المنظومة القانونية المخصصة لحماية النساء، وتسعى البلاد إلى وضع حد لتاريخ من العنف، وإلى بناء مجتمع أكثر وعياً وعدالة، يضع سلامة النساء في صميم أولوياته، وهو نموذج يمكن أن يلهم دولاً أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.