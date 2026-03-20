إيطاليا تحذر من كارثة بيئية بسبب ناقلة غاز روسية متضررة قرب ليبيا

حذرت إيطاليا، اليوم الجمعة، من أن ناقلة غاز طبيعي مسال روسية عالقة من دون طاقم منذ نحو أسبوعين في البحر الأبيض المتوسط بعدما لحقت بها أضرار قد تتسبب في كارثة بيئية كبيرة، وأنها باتت على بعد ما بين أربعة وستة أيام عن سواحل ليبيا. وكانت وزارة النقل الروسية قالت إن ناقلة "أركتيك ميتاغاز" التي تحمل شحنة الغاز الطبيعي المسال من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي بلا طاقم منذ أوائل مارس/ آذار عندما استهدفتها زوارق مسيرة أوكرانية. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم.

والأسبوع الماضي، وجهت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وست دول أخرى من جنوب الاتحاد الأوروبي رسالة إلى المفوضية الأوروبية حذرت فيها من أن الناقلة "أركتيك ميتاغاز تشكل خطراً وشيكاً وجسيماً بوقوع كارثة بيئية كبيرة".

وقال بييرفرانشيسكو ديميليتو، المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية الإيطالية، إن "الناقلة توجد حالياً في المياه الدولية التي تقع ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية على بعد نحو 53 ميلاً بحرياً (نحو 98 كيلومتراً) من شمال العاصمة طرابلس". وأوضح أن "الناقلة تحمل نحو 450 طناً من زيت الوقود الثقيل و250 طناً من الديزل وقوداً لتشغيلها، إضافة إلى كمية غير محددة من شحنة من الغاز الطبيعي المسال الذي يُحتمل أنه تحوّل جزئياً إلى غاز وتسرّب".

وأضاف: "رغم وجود فتحة كبيرة في جانبها، لا تبدو الناقلة معرضة لخطر غرق وشيك، لكن القلق يتمثل في احتمال جنوحها أو اصطدامها بمنصة نفطية بحرية رغم عدم وجود أي منصات قريبة منها حالياً". واعتبر أن "أي تدخل في شأن الناقلة يقع على عاتق ليبيا بسبب وجود السفينة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لها، لكن إيطاليا مستعدة لتقديم العون إذا طُلب منها ذلك، ووحدات خفر السواحل والبحرية تراقب الوضع أيضاً".

(رويترز)