إيطاليا تحذر من كارثة بيئية بسبب ناقلة غاز روسية متضررة قرب ليبيا

20 مارس 2026   |  آخر تحديث: 22:00 (توقيت القدس)
ناشطون يحذرون من خطر تسرّب الغاز في المتوسط، سبتمبر 2024 (فرانس برس)
ناشطون خلال حملة ضد نقل الغاز في المتوسط، سبتمبر 2024 (فرانس برس)
- ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية "أركتيك ميتاغاز" عالقة في البحر الأبيض المتوسط منذ أسبوعين دون طاقم، مما يهدد بكارثة بيئية كبيرة، وهي تقترب من السواحل الليبية.
- إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وست دول أخرى حذرت المفوضية الأوروبية من الخطر الوشيك الذي تشكله الناقلة، حيث تحمل 450 طناً من زيت الوقود الثقيل و250 طناً من الديزل.
- الناقلة توجد في المياه الدولية ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وإيطاليا مستعدة لتقديم المساعدة إذا طُلب منها ذلك.

حذرت إيطاليا، اليوم الجمعة، من أن ناقلة غاز طبيعي مسال روسية عالقة من دون طاقم منذ نحو أسبوعين في البحر الأبيض المتوسط بعدما لحقت بها أضرار قد تتسبب في كارثة بيئية كبيرة، وأنها باتت على بعد ما بين أربعة وستة أيام عن سواحل ليبيا. وكانت وزارة النقل الروسية قالت إن ناقلة "أركتيك ميتاغاز" التي تحمل شحنة الغاز الطبيعي المسال من ميناء مورمانسك في القطب الشمالي بلا طاقم منذ أوائل مارس/ آذار عندما استهدفتها زوارق مسيرة أوكرانية. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم.

والأسبوع الماضي، وجهت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وست دول أخرى من جنوب الاتحاد الأوروبي رسالة إلى المفوضية الأوروبية حذرت فيها من أن الناقلة "أركتيك ميتاغاز تشكل خطراً وشيكاً وجسيماً بوقوع كارثة بيئية كبيرة".

وقال بييرفرانشيسكو ديميليتو، المتحدث باسم وكالة الحماية المدنية الإيطالية، إن "الناقلة توجد حالياً في المياه الدولية التي تقع ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية على بعد نحو 53 ميلاً بحرياً (نحو 98 كيلومتراً) من شمال العاصمة طرابلس". وأوضح أن "الناقلة تحمل نحو 450 طناً من زيت الوقود الثقيل و250 طناً من الديزل وقوداً لتشغيلها، إضافة إلى كمية غير محددة من شحنة من الغاز الطبيعي المسال الذي يُحتمل أنه تحوّل جزئياً إلى غاز وتسرّب".

وأضاف: "رغم وجود فتحة كبيرة في جانبها، لا تبدو الناقلة معرضة لخطر غرق وشيك، لكن القلق يتمثل في احتمال جنوحها أو اصطدامها بمنصة نفطية بحرية رغم عدم وجود أي منصات قريبة منها حالياً". واعتبر أن "أي تدخل في شأن الناقلة يقع على عاتق ليبيا بسبب وجود السفينة في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لها، لكن إيطاليا مستعدة لتقديم العون إذا طُلب منها ذلك، ووحدات خفر السواحل والبحرية تراقب الوضع أيضاً".

(رويترز)

سفينة هيومانيتي 1 عند مدخل ميناء باري الإيطالي، 11 ديسمبر2022(Getty)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

إيطاليا تحتجز سفينة إغاثة ألمانية بعد إنقاذها عشرات المهاجرين

دلالات
المزيد في مجتمع
نزوح في مدينة كميل شمعون الرياضية - بيروت - 19 مارس 2026 (غي سمولمان/ Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

وزير صحة لبنان يحذّر: أعباء النزوح كبيرة جداً وسط العدوان الإسرائيلي

تخريج طلاب في هارفارد، 29 مايو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
طلاب وشباب
مباشر

إدارة ترامب تقاضي جامعة هارفارد وتسعى لاسترداد أموال

هدية لطفلة مريضة في مستشفى بالجزائر، 20 مارس 2026 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

مرضى الجزائر.. مبادرات تنقل فرحة عيد الفطر إلى المستشفيات