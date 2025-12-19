- يحتفل الإيزيديون بعيد "إيزي" في الجمعة الأولى من ديسمبر الشرقي، ويشمل صوماً لثلاثة أيام، ويعتبر مناسبة للتأمل الروحي والتكافل الاجتماعي، حيث تُقام الطقوس الدينية وتُزار الأماكن المقدسة. - وجهت قوى سياسية كردية تهنئة للإيزيديين، مؤكدة على التضامن معهم وضرورة الدفاع عن حقوق جميع المكونات الدينية والقومية، مع الدعوة لترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل. - تأتي احتفالات هذا العام في ظل تحديات إنسانية وأمنية، مما يضفي بُعداً تضامنياً، مع تمنيات بأن يجلب العيد السلام والحرية للجميع.

احتفل الإيزيديون في سورية وخارجها، اليوم الجمعة، بحلول عيد "إيزي" (عيد الصوم الكبير)، فيما وجّهت قوى سياسية كردية سورية برقيات تهنئة إلى "أبناء الشعب الكردي الإيزيدي"، مؤكدة تضامنها معهم واعتزازها بما تمثّله الديانة الإيزيدية من قيم إنسانية وثقافية، في ظل استمرار معاناة هذه المكوّنات من تداعيات النزاعات والتهجير والإرهاب.

وفي بيان له، تقدّم الحزب اليساري الكردي في سورية بـ"أحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى الشعب الإيزيدي بمناسبة العيد"، مؤكداً اعتزازه بالدور التاريخي للإيزيديين في النسيج المجتمعي الكردي والسوري. وشدّد الحزب على التزامه بالدفاع عن حقوق جميع المكوّنات الدينية والقومية، وعن قيم الحرية والعدالة والمساواة، و"بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوّع ويصون الكرامة الإنسانية".

من جهته، هنّأ المجلس الوطني الكردي في سورية الكرد الإيزيديين في سورية والعالم بحلول عيد صوم إيزي (Cejna Rojiyên Êzî)، الذي يصادف هذا العام يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025، متمنياً لهم عيداً مباركاً وصياماً مقبولاً. وأشار المجلس في بيانه إلى أنّ "العيد يأتي في ظل استمرار معاناة السوريين عموماً، لا سيما الإيزيديين في سورية والعراق، حيث لا تزال آثار النزاعات والإرهاب والتهجير القسري حاضرة، ويعيش آلاف المهجّرين أوضاعاً إنسانية صعبة".

ودان المجلس "تصاعد خطر الإرهاب والتطرّف العنيف وخطاب الكراهية والتحريض"، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التسامح والحوار والاحترام المتبادل بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما جدّد تضامنه مع الإيزيديين، مؤكداً "حقهم في العدالة والإنصاف، ومحاسبة مرتكبي الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان عودة المهجّرين إلى ديارهم بكرامة وأمان".

ويُعدّ عيد "إيزي" من أبرز الأعياد الدينية لدى الإيزيديين في سورية والعراق والعالم، ويُحتفل به في الجمعة الأولى من شهر ديسمبر/ كانون الأول الشرقي، ويسبقه صوم ثلاثة أيام. ويتوزّع الإيزيديون في مناطق الجزيرة السورية، لا سيما في القامشلي والحسكة وعامودا والدرباسية والقحطانية والمالكية واليعربية، إضافة إلى وجودهم في حلب وريفها، خصوصاً عفرين، وحضورهم في العاصمة دمشق. ويشكّل العيد مناسبة للتأمل الروحي والتكافل الاجتماعي وتكريم السلطان يزيد، حيث تُقام الطقوس الدينية وتُزار الأماكن المقدسة، مثل "تلة شيخ حسن" و"لالش" في منطقة سنجار.

وفي هذا السياق، قال نوشنك صبري، وهو من سكان القحطانية شمال شرقي الحسكة، لـ"العربي الجديد"، إن الإيزيديين يحتفلون بعيد "إيزي"، الذي يُعرف لديهم بـ"العيد الصغير"، من خلال تحضير حلويات العيد، وشراء الملابس الجديدة للأطفال والكبار، وزيارة القبور، وتبادل الهدايا والزيارات، وإعداد أطباق شعبية. وأضاف أن العيد يشهد أيضاً مساعي للصلح بين المتخاصمين، فيما يؤجّل كثيرون مناسباتهم السعيدة، مثل الخطوبة والأعراس، لتُقام خلال هذه المناسبة.

ويأتي العيد هذا العام في ظل تحديات إنسانية وأمنية متواصلة، ما يضفي على الاحتفالات بُعداً تضامنياً ورسائل تمسّك بالسلام والكرامة والصمود.

بدورها، قالت فريال جولي، الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في مقاطعة الجزيرة شمال شرقي سورية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم يباركون "لجميع الإيزيديين في مختلف أنحاء العالم بمناسبة عيد الإيزيديين، ونتمنى السلام والحرية للجميع، وأن يعيشوا حياة مشتركة قائمة على التعايش"، معربة عن أملها بأن "يمضي العيد بالخير والسعادة"، ومتمنية السلام "لكل من يواجه الصعوبات في هذه المرحلة".

وأضافت جولي أن المكوّن الإيزيدي "شارك في ثورة شمال وشرق سورية وأصبح شريكاً في صنع القرار"، مؤكدة الوقوف "إلى جانب أصدقائنا الإيزيديين ومباركتهم بهذه المناسبة"، كما هنّأت الرئيس المشترك لهيئة الثقافة الرفيق إلياد، متمنية "أن تكون أيامهم كلها أعياد".