- أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن 30% من ضحايا الحرب الحالية أطفال، مع الإشارة إلى مجزرة مدرسة "الشجرة الطيبة" التي أسفرت عن مقتل 165 طالبة. حتى الآن، قُتل نحو 1300 إيراني وأصيب حوالي 7 آلاف شخص. - أكدت الحكومة استمرار تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك التطعيم ورعاية الحوامل، مع دعوة المتطوعين للمساعدة في المجال العلاجي. - تعرضت 3643 مركزاً مدنياً للأضرار، بما في ذلك منازل ومراكز طبية وتجارية، مع تضرر كبير في طهران وهرمزغان، وتدمير عدة مركبات إغاثية للهلال الأحمر.

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الجمعة، أن 30% من ضحايا الحرب الحالية أطفال، مشيرة إلى مجزرة مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات في ميناب يوم السبت الماضي، وهو اليوم الأول للحرب، والتي أسفرت عن مقتل 165 طالبة. وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، قُتل حتى الآن نحو 1300 إيراني في الحرب التي تدخل يومها السابع، فيما أصيب حوالى 7 آلاف شخص بجروح متفاوتة.

واستعرضت مهاجراني الإجراءات المتخذة في قطاع الصحة، مؤكدة أن "تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لا يزال مستمراً، بما في ذلك التطعيم، ورعاية الحوامل، ومراقبة نمو الأطفال، ومكافحة الأمراض المزمنة، كما أن أدوية الأمراض المستعصية متاحة في الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة"، وأضافت: "الأفراد الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة في المجال العلاجي يمكنهم التوجه عبر النظام المعلن للعمل بشكل تطوعي ومساعدة مواطنيهم، إذ كان هذا النظام فعالاً أيضاً خلال حرب الـ12 يوماً". وتابعت مهاجراني أنه، في جلسة الحكومة الإيرانية أمس الخميس، جرى التأكيد على الاهتمام بالمواطنين المتضرّرين.

من جانب آخر، أفاد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، بأن "3643 مركزاً مدنياً تعرضت للأضرار خلال هذه الهجمات، شملت 3090 منزلاً سكنياً، و528 مركزاً تجارياً وخدمياً، و14 مركزاً طبياً ودوائياً، و9 مراكز تابعة للهلال الأحمر"، كما تعرضت عدة مركبات إغاثية عملياتية للأضرار خلال هذه الهجمات.

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية أن "فحص التوزيع الجغرافي للهجمات يظهر أن طهران شهدت أكبر حجم وتنوع في الأهداف المدنية. ففي العاصمة، استهدفت منشآت مثل مستشفيات غاندي وولي عصر وخاتم الأنبياء ومطهري، والمركز الشامل لإعادة التأهيل التابع للهلال الأحمر، بالإضافة إلى سوق طهران، ومطار مهرآباد، والمراكز التعليمية، والصالات الرياضية، ومنها صالة آزادي التي تتسع لـ12 ألف متفرج، والمناطق السكنية المكتظة. وتليها محافظة هرمزغان من حيث أكبر عدد من الضحايا البشرية".

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 7 من موظفيها حتى الآن في الحرب. وتسبب غارات اليوم على مدينة مهاباد في أضرار بالغة بمبنى جمعية الهلال الأحمر في المدينة وتدمير أجزاء منه؛ وهو مركز إغاثي تقتصر مهمته على تقديم خدمات إنسانية ومساعدة المتضرّرين والمحتاجين. وأصيب أحد موظفي الهلال الأحمر بجروح إثر هذه الهجوم، وفق التلفزيون الإيراني.

وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيراني، مجتبي خالدي، في حديثه لوكالة "إيسنا"، إنه منذ اليوم الأول للهجمات على إيران وحتى الآن، تعرضت 11 قاعدة للهلال الأحمر في مقاطعات مختلفة، منها مهاباد وخمين وغيرها، لأضرار، وأصبح بعضها غير فعال تماماً، وأضاف: "كما تعرض 7 من عمال الإغاثة لإصابات متفاوتة، غادر بعضهم المستشفى، بينما لا يزال آخرون يتلقون العلاج"، مشيراً إلى تدمير 3 مركبات عملياتية تابعة للهلال الأحمر بالكامل وإخراجها من الخدمة.