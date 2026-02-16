أفاد برلماني إيراني بأنّ نحو 28% من الموقوفين في خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد هم دون 20 عاماً، مشيراً إلى أنّه جرى الإفراج عن غالبيتهم. في حين أعلن مجلس تنسيق التنظيمات النقابية للمعلمين في إيران بعد غدٍ الأربعاء يومَ حداد عاماً في المدارس، بمناسبة "أربعينية" الضحايا، بالتزامن مع تأكيد السلطة القضائية عزمها التعامل بـ"حزم" مع من وصفتهم بأنّهم "العناصر الرئيسية المتهمة في أعمال إرهابية" في خلال الاحتجاجات.

وأوضح عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني فرشاد إبراهيم بور، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" العمالية، أنّ وزارة التربية والتعليم في إيران أجرت، إلى جانب لجنة التعليم والبحوث والتكنولوجيا في البرلمان، مشاورات مع الأجهزة الأمنية والقضائية للإفراج عن هؤلاء، وأكد أنّ "العدد الأكبر" من هؤلاء الموقوفين أُفرج عنه، وعاد الطلاب إلى جامعاتهم وقاعات الدراسة.

وفي ما يتعلق باستمرار احتجاز عدد منهم، قال إبراهيم بور إنّ الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاعتقال "لديهم مشكلات خاصة، لكنّه يُصار إلى التعامل معهم واحتجازهم بما يتناسب وأوضاع سنّهم"، نافياً صحة ما وصفه بأنّه "دعاية تروّج لها وسائل إعلام أجنبية" في خلال الفترة الأخيرة تزعم توقيف عدد من هؤلاء داخل المدارس أو في قاعات الجامعات، وأشار إلى عدم اطّلاعه على الأرقام الدقيقة لأعداد الضحايا ممّن هم دون 20 عاماً.

وفي تعليقه على تقارير حول مطالبة بلدية شيراز (جنوب) محتجزين على خلفية الاحتجاجات بدفع مبالغ مالية، قال إبراهيم ‌بور إنّ الأحكام القضائية تصدر عن قضاة مختصّين وهي قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أنّه لا يملك معلومات عن طبيعة تلك الاحكام ولا تفاصيلها، وأنّ أي حكم يصدر يكون في إطار قانون العقوبات الإسلامي الذي أقرّه البرلمان.

من جهته، كان نائب وزير العلوم في إيران سعيد حبيبا قد أعلن، أمس الأحد، أنّ عدداً "قليلاً فقط" من الطلاب الذين أُوقفوا خلال الاحتجاجات ما زالوا رهن الاحتجاز، مشيراً إلى أنّ "الأرقام الدقيقة لا يمكن إعلانها في الوقت الراهن". إلى جانب ذلك، كان نائب وزير الصحة في إيران مسعود حبيبي قد صرّح، في وقت سابق، بأنّ نحو 100 طالب قُتلوا أثناء الاحتجاجات.

نقابات معلمين تعلن "الحداد العام" في مدارس إيران

في سياق متصل، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران يوم الأربعاء المقبل، 18 فبراير/ شباط 2026، يوماً "للحداد العام في المدارس"، بحسب ما جاء في بيان تحت عنوان "من أجل المقاعد الفارغة، ومن أجل الأحلام غير المكتملة". وأفاد المجلس، في بيانه، بأنّ أكثر من 230 من تلاميذ المدارس قُتلوا في احتجاجات إيران الأخيرة، مشدّداً على أنّ "كل مقعد فارغ هو جرح عميق في ضمير المجتمع".

وأضاف المجلس، المعروف بمواقفه الحادة إزاء السلطات، أنّ المعلمين في إيران لا يستطيعون "التطبيع" مع ما يجري، ودعا المواطنين إلى المشاركة، قدر الإمكان، في مراسم إحياء ذكرى الأربعين للضحايا من الأطفال والتلاميذ. يأتي ذلك في حين لا تتوفّر أيّ بيانات رسمية بشأن أعداد الضحايا من تلاميذ المدارس.

في المقابل، دعا رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي، اليوم الاثنين، المسؤولين القضائيين إلى التعامل "بأقصى درجات الحزم ومن دون أيّ تساهل" مع من وصفهم بأنّهم "العناصر الرئيسية للاضطرابات والأعمال الإرهابية" في ليلتَي الثامن والتاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، اللتَين شهدتا أعمال قتل وتخريب واسعة في البلاد.

وقال إيجئي إنّ كلّ مَن جرى توقيفه "ليس متّهماً بالضرورة"، وإنّ عدداً من الموقوفين قد يُفرَج عنهم سريعاً "في حال ثبوت براءتهم"، واصفاً الاحتجاجات الأخيرة بأنّها "فتنة شبيهة بمحاولة انقلاب"، وشدّد على أنّ التعامل مع الذين نزلوا إلى الشارع بـ"دافع الغفلة أو قلة الوعي أو الحماسة" يختلف عن التعامل مع الذين ارتكبوا "جرائم جسيمة".

وعلى خلفية الانتقادات الدولية السابقة التي وُجّهت إلى المحاكمات غير العلنية التي خضع لها متظاهرون في السنوات الماضية، أفاد رئيس السلطة القضائية في إيران بأنّه أصدر توجيهات بعقد محاكمات علنية، حيثما لا يوجد مانع قانوني، للعناصر الرئيسية المتهمة بالاضطرابات والأعمال التي تصفها السلطات بالإرهابية.