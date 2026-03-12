إيران: 17 ألف جريح في الحرب الإسرائيلية الأميركية وسط استنفار صحي

- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 16,700 شخص جراء العدوان الإسرائيلي الأميركي، مع شفاء 14,509 جرحى واستمرار علاج 1,682 في المستشفيات. استشهد 13 من العاملين الصحيين وتضررت 25 مركزاً علاجياً و145 مركزاً صحياً. - أفاد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني باستهداف 21,720 منطقة مدنية، مما أدى إلى خروج تسعة مستشفيات عن الخدمة وتهجير 899 عائلة. تم تجهيز 32 محطة مترو كملاجئ مؤقتة، مع تهديدات بالرد على استهداف الشبكة الكهربائية. - تعرض مخيم سياحي في جزيرة قشم لهجوم بطائرة مسيرة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص. استهدف هجوم آخر منطقة سكنية في الأهواز، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وسط تحفّظ على حصيلة الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران في الأيام الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنّ عدد الجرحى من جرّاء الهجمات على البلاد تجاوز 16 ألفاً و700 جريح، وذلك مع انتهاء يوم الأربعاء. لكنّها شدّدت على أنّ الطواقم الطبية تواصل عملها على الرغم من تزايد الأضرار في المنشآت الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنّ عدد الجرحى الذين ما زالوا يتلقّون العلاج في مستشفيات إيران اليوم يبلغ 1,682 جريحاً، في حين أُجريت 678 عملية جراحية في الأيام الماضية. إلى جانب ذلك، تماثل للشفاء 14 ألفاً و509 جرحى وغادروا المستشفيات بعد تلقّي العلاج اللازم.

ولفتت وزارة الصحة الإيرانية، في بيانها الأخير، إلى أنّ 13 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا في أثناء أدائهم مهامهم الإنسانية، فيما أُصيب 79 من الكوادر الطبية بجروح متفاوتة. أضافت أنّ الأضرار لحقت بـ25 مركزاً علاجياً و145 مركزاً صحياً في مختلف محافظات إيران البالغ عددها 31، فيما استُهدفت مباشرة 21 قاعدة إسعاف و18 مركبة إسعاف نتيجة القصف. وشدّدت وزارة الصحة الإيرانية على أنّ كلّ الكوادر الطبية والإغاثية في حالة استنفار كامل، وأنّ منظومة الطوارئ تعمل بطاقتها القصوى لضمان استمرارية تقديم الخدمات على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة في البلاد.

من جهة أخرى، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند في تصريحات للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الخميس، إنّ أكثر من 21 ألفاً و720 منطقة مدنية تعرّضت للاستهداف في خلال العدوان الأميركي الإسرائيلي خلال 12 يوماً. وأضاف أنّ تسعة مستشفيات خرجت عن الخدمة، كذلك تعرّضت 69 مدرسة للاستهداف.

رئیس جمعیت #هلال_احمر با اشاره به جلسه‌ای که همه روسای جمعیت ملی #صلیب_سرخ و هلال احمر به صورت مجازی در آن حضور داشتند، گفت: در این جلسه اعلام کردم که بیش از ۲۱ هزار و ۷۲۰ منطقه غیرنظامی مورد هدف رژیم منحوس صهیونی قرار گرفته است. pic.twitter.com/4WTAOdmgzK — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 12, 2026

ووسط استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، أفاد المستشار الإعلامي لوزير العلوم الإيراني محمد علي دادغسترنيا، اليوم الخميس، بأنّ عدد الطلاب الذين استشهدوا من جرّاء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على البلاد وصل إلى 33 طالباً.

يأتي ذلك في حين تمضي الحرب في تهجير السكان. وفي هذا الإطار، أفاد المتحدّث باسم بلدية طهران محمد خاني بأنّ 899 عائلة، تضمّ 2,854 فرداً، وُزّعت على 12 فندقاً، في إطار جهود توفير أماكن إقامة مؤقّتة لها، مشيراً إلى أنّ 349 نقطة في العاصمة تعرّضت لأضرار من جرّاء الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وبيّن المسؤول الإيراني، في سياق متصل، أنّ 81 محطة مترو بالإضافة إلى عدد من المدارس والمباني التجارية الخاصة حُدّدت ملاجئ مناسبة للسكان، لافتاً إلى أنّ 32 من محطات المترو صارت جاهزة بالفعل لتأمين الإيواء لمن يحتاجه في الوقت الراهن.

كهرباء إيران بين لاريجاني وترامب

من جهة أخرى، بيّنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة طهران أنّ شبكة الكهرباء ما زالت مستقرّة على الرغم من الهجمات الأخيرة. وأوضحت أنّ 229 موقعاً من الشبكة الكهربائية تعرّضت لأضرار خلال الهجمات، إلا أنّ فرق الصيانة تمكّنت من إصلاحها بالكامل وإعادة تشغيلها. وأضافت أنّ 250 فريقاً فنياً وعملياتياً يعملون، على مدار الساعة، في مختلف أنحاء المحافظة لضمان استقرار الشبكة، مشيرة إلى أنّ توزيع التيار الكهربائي في كلّ مدن المحافظة مستقرّ حالياً والخدمات مستمرّة بصورة طبيعية.

تجدر الإشارة إلى أنّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني هدّد، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع إكس نشرها بأكثر من لغة، بأنّه في حال تعرّضت شبكة الكهرباء في إيران لأيّ استهداف، فإنّ "المنطقة بأكملها ستغرق في الظلام خلال نصف ساعة". وأضاف أنّ "الظلام سيوفّر فرصة جيّدة لاصطياد العسكريين الأميركيين الفارين في المنطقة". وجاءت تصريحات لاريجاني في ردّ على تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب توعّد فيه بأنّه قادر، في ساعة واحدة، على "القضاء على كهرباء إيران".

Trump has said "we can take apart Iran's electric capacity within one hour, but we have not done it."



Well, if they do that, the whole region will go dark in less than half an hour and darkness provides ample opportunity to hunt down US servicemen running for safety. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 12, 2026

استهداف مخيم سياحي ومحيط مستشفى

وفي مستجدّ آخر، أعلن قائد شرطة جزيرة قشم الإيرانية في الخليج مجتبى مروتي عن تعرّض مخيم سياحي عائلي في منطقة دره شور بالجزيرة لهجوم بطائرة مسيّرة اليوم الخميس. وقال إنّ الهجوم أسفر عن استشهاد رجلَين وامرأة من عائلتَين في المخيم، بالإضافة إلى إصابة امرأة أخرى نُقلت إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وأضاف قائد الشرطة أنّ الحادثة وقعت في منطقة بعيدة عن أيّ مواقع عسكرية، مشيراً بالتالي إلى أنّ الهجوم يدلّ على استهداف متعمّد للمدنيّين على الرغم من ادّعاءات العدو أنّ ضرباته بالطائرات المسيّرة دقيقة. ودعا العائلات إلى اختيار أماكن قريبة من المدن أو القرى السياحية وقريبة من فرق الإنقاذ عند التنزّه.

وفي محافظة خوزستان الواقعة جنوب شرقي إيران، أفادت تقارير محلية بأنّ منطقة سكنية في مدينة الأهواز تعرّضت لهجوم عند ظهيرة اليوم الخميس. واستهدف الهجوم منطقة على الضفة الغربية لنهر كارون، ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين بجروح، وفقاً لسكان في المنطقة. يُذكر أنّ المنطقة المستهدفة تقع بالقرب من مستشفى، ولم تصدر حتى الآن تفاصيل حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة الصحية. كذلك، تضرّرت محطة وقود قريبة من موقع الاستهداف وعدد من السيارات التي كانت تنتظر دورها للتزوّد بالوقود. وقد أغلقت فرق الإنقاذ الشارع المحيط بالموقع، وبدأت عمليات الإغاثة، فيما سُجّلت أضرار في منازل مجاورة.