إيران: هذه قائمة الأهداف المدنية للهجمات الأميركية الإسرائيلية

- استهدفت الهجمات الأميركية والإسرائيلية في إيران منذ 28 فبراير مراكز مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومستشفيات ومدارس، مثل مدرسة "الشجرة الطيبة" في ميناب، حيث استشهدت عشرات التلميذات. - دمرت الهجمات أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية وتجارية ومدنية، واستهدفت 3646 وحدة سكنية ومدنية و528 وحدة تجارية، مع خروج ثلاثة مستشفيات عن الخدمة. - انتقد علي لاريجاني مأساة مدرسة "الشجرة الطيبة"، مشيراً إلى فشل نظرية السلام عبر القوة وانتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرية المزعومة لإيران.

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران إسماعيل بقائي تدوينة على موقع إكس، اليوم الخميس، مرفقة بقائمة تضمّ أسماء المراكز المدنية التي استهدفها العدوان الأميركي الإسرائيلي في الأيام الخمسة الماضية، بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس ومراكز الإغاثة والمعالم التاريخية.

وأوضح بقائي، في منشوره، أنّه منذ بدء الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هجماتهما على إيران في 28 فبراير/ شباط المنصرم، استُهدف عدد كبير من المواقع المدنية. ولعلّ أوّل هذه المواقع، لجهة الحجم، مدرسة "الشجرة الطيّبة" الابتدائية للفتيات في مدينة ميناب الجنوبية التي استشهدت فيها عشرات التلميذات، وسط محاولات إسرائيلية وأميركية مستمرّة للتنصّل من المسؤولية.

ومن بين أبرز الأهداف المدنية للعدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران التي نشرها المتحدّث باسم وزارة الخارجية:

مناطق سكنية في ميدان نيلوفر بالعاصمة طهران، حيث استشهد 20 مدنياً.

مجمّع سكني مكتظ بالسكان في سنندج، مركز محافظة كردستان، غربي إيران.

قلعة راديو التاريخية وقصر غولستان في جنوب طهران.

مستشفيات "غاندي"، و"خاتم الأنبياء"، و"مطهري"، و"ولي العصر"، و"رجائي" في طهران.

سوق طهران الكبير.

محيط مبنى جمعية الهلال الأحمر الإيراني في طهران.

منظمة الرفاه الاجتماعي في طهران، وهي مؤسسة تابعة للحكومة تحت إشراف وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعي.

مستشفيا "أبوذر" و"بقائي" في الأهواز، مركز محافظة خوزستان، غربي إيران.

مركز رعاية الأطفال حديثي الولادة "آمنة" في طهران.

منازل سكنية في محيط ميدان سباه بالعاصمة طهران.

مناطق سكنية في مراغة بمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، حيث استشهد 27 مدنياً.

مراكز الطوارئ في مدن تشابهار وسراب وهمدان وطهران.

مستشفى "أبو الفضل"، من دون تحديد موقعه.

مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للفتيات في ميناب بمحافظة هرمزغان، جنوبي البلاد، التي قُتلت فيها 165 تلميذة.

مدرسة "الشهيد محلاتي" الابتدائية في طهران.

مدرسة "هداية" في حارة نارمك في طهران.

صالة رياضية في لامرد بمحافظة فارس، جنوب غربي إيران، حيث استشهدت فيها 18 لاعبة كرة طائرة إلى جانب 35 مدنياً آخر في المحافظة.

سوق ميدان بهارستان في طهران.

حديقة أطفال في طهران.

روضة الأطفال في نارمك، شرقي طهران.

منازل سكنية في نارمك، شارع العراقي، وكرنيش مرزداران في طهران.

محيط قصر غلستان في طهران.

كورنيش ميرداماد في طهران، حيث أُلحقت أضرار بالمباني السكنية والمراكز الطبية.

مقرّا الشرطة الدبلوماسية في طهران.

من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني أنّ مدرستَين في مدينة برند، جنوب غربي طهران، تعرّضتا لهجمات، ظهر اليوم الخميس، بالإضافة إلى منازل سكنية في محيطهما. ونشر تسجيلات مصوّرة توثّق تدمير قاعات دراسة.

في الإطار نفسه، أفاد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند بأنّ الهجمات الأميركية الإٍسرائيلية دمّرت حتى الآن أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية وتجارية ومدنية. أضاف أنّ غارات جوية استهدفت، ظهر اليوم الخميس، منطقة سكنية بالكامل في شارع شاهين الشمالي الواقع شمال غربي العاصمة طهران، وشدّد على أنّ "الادّعاء القائل بأنّ المناطق السكنية ليست من ضمن أهدافهم (الإسرائيليون والأميركيون) هو محض كذب".

وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أنّه "بناءً على إحصاءاتنا، تعرّضت 3646 وحدة سكنية ومدنية للهجوم حتى الآن، ودُمّرت 528 وحدة تجارية بالكامل". وتابع أنّ 21 منشأة طبية أيضاً تعرّضت لهجمات، بما في ذلك المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الجراحة المحدودة، مشيراً إلى أنّ ثلاثة مستشفيات خرجت عن الخدمة كلياً.

في سياق متصل، نشر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني تدوينة، اليوم الخميس، حول مأساة مدرسة "الشجرة الطيّبة" في ميناب، مشدّداً على أنّه "مع الاستشهاد الجماعي لفتيات بريئات في مدرسة على يد المجرمين الإسرائيلين والأميركيين، اكتست نظرية السلام عبر القوة بلون الدم"، وتوجّه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "السيد ترامب أهذه هي الأنشودة التي عزفتها لحرية إيران؟"، مضيفاً أنّ "الله يفضح المخادعين بأيديهم".