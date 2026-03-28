إيران: مقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة نحو 1800 منذ بدء الحرب

- أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن استشهاد وإصابة مئات الأطفال والنساء والكوادر الطبية، وتضرر البنية التحتية الصحية والتعليمية بشكل كبير، مع نزوح ملايين الأشخاص. - كشف الحرس الثوري الإيراني عن تفكيك 122 قنبلة عنقودية ألقتها مقاتلات أميركية إسرائيلية، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، وتحتوي هذه القنابل على ذخائر فرعية متفجرة. - تعرضت محطة بوشهر النووية لهجوم جديد، مما أثار مخاوف من تبعات إشعاعية خطيرة، واستهدفت هجمات بطائرات مسيّرة مناطق سكنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، أنّ أكثر من 230 طفلاً قد استشهدوا حتى الآن، كما أُصيب نحو 1800 طفل بجروح. وبحسب التقرير، فقد استشهدت 244 امرأة، و214 طفلاً دون سنّ 18 عاماً، و17 طفلاً دون سنّ 5 أعوام. وأوضحت أن أضراراً كبيرة لحقت بالبُنى التحتية الصحية والطبية، إذ تضرّر 50 مركز إسعاف، و41 منشأة طبية، و199 مركزاً صحياً، كما جرى إخلاء 6 مستشفيات، وتعرّضت 38 سيارة إسعاف لأضرار. ويشير تقرير وزارة الصحة الإيرانية إلى مقتل 24 من الكوادر الطبية أثناء وجودهم في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة.

وجاء الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة الإيرانية متوافقاً مع ما أعلنته الأمم المتحدة أمس، حيث أشارت فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم بأنه خلال شهر واحد تقريباً من الحرب، دُمّر ما يزيد على 600 مدرسة ومرفق تعليمي أو لحقت بها أضرار جسيمة، فضلاً عن مقتل ما لا يقل عن 230 طفلاً ومعلماً".

وأفادت المقررة الخاصة بأن أكثر من 1000 مدني لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب في مختلف مناطق إيران، فيما اضطر ثلاثة ملايين شخص إلى النزوح، وتعرضت المستشفيات وعدد من مواقع التراث العالمي للتدمير. وأكدت المقررة أن "قتل الأطفال أمر لا يُبرَّر تحت أي ظرف من الظروف".

من جهة ثانية أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اكتشاف وتفكيك 122 قنبلة عنقودية في محيط مدينة شيراز وعدد من مدن محافظة فارس جنوبي البلاد، قبل انفجارها. وأفاد البيان، أن هذه القنابل كانت قد أُلقيت قبل أيام من قبل مقاتلات أميركية إسرائيلية فوق مناطق سكنية، من بينها قرية كفري قرب شيراز، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وأوضح البيان، أن هذه الذخائر هي، على الأرجح، ذخائر فرعية من طراز BLU-108، تابعة للقنبلة العنقودية الأميركية CBU-105. وتزن القنبلة الواحدة نحو 1000 رطل، وتحتوي على 10 ذخائر فرعية مضادة للدروع من هذا الطراز، وتضم كل ذخيرة منها أربع مقذوفات صغيرة ذات شحنة جوفاء، مزودة بحساسات حرارية سلبية ومحرك صاروخي ورادار لقياس الارتفاع، ما يعني أن كل قنبلة عنقودية تحمل 40 مقذوفًا فرعيًّا.

وأفاد الحرس الإيراني، أن هذه المقذوفات تستخدم عادة لرصد الأهداف المدرعة أو المركبات عبر حساسات حرارية، وإذا لم تعثر على هدف فإنها تنفجر بعد مدة محددة مسبقاً. وبحسب البيان، فإن سقوطها في المناطق السكنية أدى إلى إصابة عدد من المواطنين في محافظة فارس. وأكد الحرس الثوري، أن فرق التفتيش وإزالة المتفجرات التابعة لوحدات القتال في المحافظة تمكنت حتى الآن من العثور على 122 قنبلة عنقودية وتدميرها في المناطق المحيطة بشيراز وبعض المدن الأخرى.

إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في أحدث إحصاء صدر اليوم السبت، حجم الأضرار التي لحقت بالمباني المدنية والتجارية في مختلف محافظات البلاد، موضحة أنّ الخسائر تشمل 93 ألفاً و233 وحدة غير عسكرية، و20 ألفاً و779 وحدة تجارية في المحافظات، إضافة إلى تضرر 71 ألفاً و547 وحدة سكنية في المحافظات، و31 ألفاً و562 وحدة سكنية وتجارية في العاصمة طهران.

وفي مستجدات الأوضاع الميدانية، أفادت السلطات المحلية في محافظة زنجان غربي إيران، بأن هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف فجر اليوم مبنى سكنياً داخل المدينة، ما أسفر عن سقوط 18 شخصاً بين قتيل وجريح. ووفق البيان، أدى الهجوم إلى استشهاد خمسة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلة تبلغ 11 عاماً ورجلان، فيما نُقل 13 مصاباً إلى المستشفى، حيث تلقى 11 منهم العلاج بشكل سريري، بينما بقي اثنان تحت المراقبة الطبية.

وفي محافظة بوشهر جنوب البلاد، أعلن مركز المحافظة أن سقوط مقذوف على خيمة سكنية تعود لأسرة من الرعاة في مرتفعات قضاء دشتي أدى إلى استشهاد أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم زوجان وطفلاهما.

في الأثناء، أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض محطة بوشهر النووية، جنوب البلاد، لهجوم جديد، وُصف بأنه الثالث من نوعه منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، ما أثار مخاوف بين السكان من تبعات الهجمات الإشعاعية على سلامتهم والبيئة. ووفق التقارير الأولية، فإن المقذوف أصاب ساحة داخلية في محيط المحطة من دون أن يؤدي إلى خسائر بشرية أو أضرار مادية أو فنية في منشآت التشغيل. كما أظهرت الفحوصات الأولية أن الأقسام المختلفة للمحطة لم تتعرض لأي أذى نتيجة الحادث.

وتبرز خطورة هذا الهجوم في أن محطة بوشهر النووية منشأة عاملة وتضم كميات كبيرة من المواد المشعة، ما يعني أن أي ضرر قد يلحق بالبنية الفنية أو بأنظمة الأمان فيها قد يؤدي إلى حادث نووي خطير، قد تتجاوز آثاره حدود إيران ليهدد البيئة وسلامة السكان في عموم منطقة الخليج. ويحذر خبراء من أن استهداف منشآت نووية عاملة يحمل مخاطر استثنائية نظراً إلى إمكانية حدوث تسرب إشعاعي واسع النطاق، وهو سيناريو قد يؤدي إلى كارثة بيئية وصحية طويلة الأمد.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن في محافظة قزوين، أنّ هجوماً بطائرة مسيّرة نفذه التحالف الأميركي الإسرائيلي استهدف منطقة سكنية في قرية نجف آباد بالمحافظة، ما أسفر عن مقتل ستة مواطنين. وأوضح أن الهجوم أدى أيضاً إلى إصابة 15 شخصاً، بينهم الطفلة روزيتا رمضاني 8 أعوام، مضيفاً أن جميع الضحايا مدنيون ولا علاقة لهم بأي مراكز عسكرية، مشيراً إلى أن أربعة من القتلى، امرأتان ورجلان كانوا من ذوي الإعاقات الجسدية والذهنية الشديدة.

في الأثناء، أعلن رئيس جهاز إطفاء الحريق في طهران الكبرى، قدرت‌ الله محمدي، اليوم السبت، أن فرق الإطفاء في العاصمة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين دون أي انقطاع، مشيراً إلى أنها نفذت خلال الحرب حتّى الآن 380 عملية إطفاء وإنقاذ في طهران.

وأوضح محمدي أنّ فرق الإطفاء في مختلف أنحاء البلاد تعمل باستمرار، مشيراً إلى أنّ 27 محافظة تشارك حالياً في عمليات مختلفة تحت إشراف لجنة الإطفاء الوطنية، وأضاف أنّ نحو 5000 إطفائي في طهران في حالة جاهزية على مدار 24 ساعة خلال هذه الفترة.

بدورها، أعلنت المحافظة الوسطى الإيرانية، أن هجوماً استهدف بعد ظهر السبت منطقة سكنية في مدينة خمين، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين. وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل عمليات رفع الأنقاض والبحث عن مصابين محتملين في موقع الحادث. بينما أعلنت محافظة أصفهان أن مواطناً إيرانياً مسيحياً قُتل في مدينة بهارستان نتيجة هجوم أميركي إسرائيلي اليوم السبت، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.