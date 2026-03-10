إيران: خروج 9 مستشفيات عن الخدمة وتضرر آلاف الوحدات جراء الحرب

- تسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية في إيران بأضرار جسيمة في القطاعين الصحي والمدني، مع خروج 9 مستشفيات عن الخدمة وتضرر 25 مركزاً علاجياً، بالإضافة إلى تدمير سيارات وقواعد إسعاف، ومقتل وإصابة العديد من كوادر القطاع الصحي. - تضررت البنية التحتية المدنية بشكل كبير، حيث أُصيبت آلاف الوحدات السكنية والتجارية، وتضررت مراكز دوائية ومدارس، مع تأثير واسع على المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء. - تأثرت الرياضة والتعليم بشكل كبير، مع مقتل 175 من الطلاب والمعلمين و18 رياضياً، مما يبرز التأثير المدمر للهجمات على مختلف جوانب الحياة في إيران.

أعلن مسؤولون إيرانيون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية تسببت بأضرار واسعة في القطاعين الصحي والمدني، شملت خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة، وتضرر آلاف الوحدات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال عضو لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، محمد جماليان، إن الهجمات تسببت في تضرر 25 مركزاً علاجياً ومستشفى، من بينها 9 مستشفيات خرجت حالياً عن الخدمة، إضافة إلى تضرر 18 قاعدة إسعاف وتدمير 14 سيارة إسعاف، وفق وكالة "إيلنا" العمالية. وأوضح جماليان أن نحو 1400 مصاب يتلقون العلاج حالياً في المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت أيضاً عن مقتل 11 من كوادر القطاع الصحي وإصابة 53 آخرين.

وعبّر جماليان عن أسفه لاستهداف المستشفيات والمراكز الطبية رغم الحصانة التي تكفلها القوانين الدولية للعاملين في القطاع الصحي خلال الحروب، مضيفاً أن "هذه القواعد الدولية، كما باقي الالتزامات، تم انتهاكها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أدى إلى أضرار كبيرة للطواقم الصحية في البلاد".

وأوضح المتحدث أن مخزون البلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية "جيد جداً"، مؤكداً أن الاحتياطيات الاستراتيجية قادرة على تلبية احتياجات النظام الصحي حتى في حال استمرار المواجهات لمدة تصل إلى ستة أشهر. كما أعلن تعليق العمليات التجميلية في المستشفيات لإعطاء الأولوية للمصابين والحالات الطارئة، داعياً المواطنين إلى عدم تأجيل مراجعة المراكز الطبية عند الحاجة.

وتابع: "جميع المراكز الطبية في البلاد تعمل بكامل طاقتها، ويقدم الطاقم الطبي والإداري الخدمات حضوريا رغم ظروف الحرب. العمليات الجراحية غير الطارئة فقط، مثل بعض عمليات التجميل، هي التي تم تعليقها في المراكز، وخاصة الحكومية منها. وتتمثل الأولوية الحالية للنظام الصحي في علاج جرحى الحرب، والمرضى في حالات الطوارئ، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

بدوره، قال رئيس منظمة طب الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعادفر، إن 29 مستشفى تضررت جراء الهجمات، إضافة إلى 18 قاعدة إسعاف و41 وحدة صحية، فضلاً عن تضرر 15 سيارة إسعاف، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني. وأوضح أن من بين المصابين 1402 امرأة، بينما يبلغ عدد المصابين دون سن 18 عاماً نحو 700 شخص، بينهم 60 طفلاً دون سن الخامسة. وأضاف أن أصغر مصابة تبلغ أربعة أشهر، فيما تبلغ أكبر المصابات 94 عاماً. وأشار إلى أن عدد النساء بين القتلى بلغ 200، أصغرهن رضيعة تبلغ ثمانية أشهر، وأكبرهن 88 عاماً، فيما بلغ عدد القتلى دون سن 18 عاماً نحو 190 شخصاً، بينهم سبعة أطفال دون الخامسة.

من جهته، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 19 ألف وحدة غير مدنية تضررت في مختلف مناطق البلاد جراء الهجمات. وأوضح أن الإحصاءات الميدانية حتى صباح اليوم تشير إلى تضرر 19 ألفاً و734 وحدة غير مدنية، بينها 16 ألفاً و191 وحدة سكنية و3 آلاف و384 وحدة تجارية. وأضاف أن الأضرار طاولت أيضاً 77 مركزاً دوائياً وعلاجياً و69 مدرسة، فضلاً عن عدد من المنشآت الخدمية والبنى التحتية المدنية. وأشار كوليوند إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى مواقع الحوادث في كثير من الحالات خلال أقل من أربع دقائق، ما ساهم في إنقاذ عدد كبير من المصابين من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المراكز الطبية. ولفت إلى أن الضحايا شملوا أطفالاً دون سن الثانية عشرة ونساء، ما يعكس اتساع تأثير الهجمات على المدنيين. كما أشار إلى تضرر 13 مركزاً وفرعاً للهلال الأحمر وعدد من قواعد الإنقاذ، مع إصابة سبعة من عناصر الإغاثة ومقتل أحد المنقذين أثناء عمليات الاستجابة.

وفي السياق، أفادت تقارير محلية بمقتل ثلاثة طلاب في هجمات استهدفت مناطق سكنية في محافظة لرستان غرب إيران، وهم محمد صالح ساكت، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي في مدرسة آزادغان، وأمير علي چراغي، طالب بالصف السابع في مدرسة أستاذ أوستا في مدينة بروجرد، إضافة إلى آناهيد رشنو، تلميذة بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الراحل رحيمي في خرم آباد، التي قُتلت إلى جانب والدتها. وكانت وزارة التربية والتعليم الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 175 من الطلاب والمعلمين منذ اندلاع الحرب الجارية.

من جهة ثانية، أعلن المدير العام لدائرة الرياضة والشباب في محافظة أذربيجان الغربية، سجاد بيرامي، اليوم الثلاثاء، مقتل تسعة رياضيين من أبناء المحافظة جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المحافظة، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.

كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن تسعة من الرياضيين في محافظة خوزستان قضوا جراء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على المحافظة، مشيرة إلى أن خمسة رياضيين من خوزستان كانوا قد لقوا حتفهم في وقت سابق خلال الهجمات نفسها، قبل أن يرتفع العدد إلى تسعة أشخاص اليوم. وأوضحت أن من بين الضحايا ولي بيغدلي، وهو لاعب كرة قدم، توفي إثر إصابته بصاروخ خلال غارة على قرية جعفر صادق. كما قضى مرتضى محبي، لاعب ومدرب في رياضة التايكواندو والدفاع عن النفس، خلال الاعتداءات الأخيرة.