إيران: حصيلة التلميذات الضحايا ترتفع وإسرائيل تتنصّل

وسط تواصل الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران لليوم الثاني وما يخلّفه من خسائر في الأرواح، ولا سيّما بين المدنيين، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الجوية التي استهدفت مدرسة ابتدائية للفتيات في جنوب البلاد أمس السبت، وفقاً لبيانات حقوقية صادرة اليوم الأحد. ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف مواقع، من المفترض أن تكون محميّة بموجب القانون الدولي، من بينها مقرّ جمعية الهلال الأحمر الإيراني ومنشآت صحية بالعاصمة طهران.

وبالتزامن مع تنديد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالهجوم على المدرسة في ميناب، اليوم الأحد، ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني بأنّه "في هذه المرحلة، نحن لسنا على علم بأيّ ضربة إسرائيلية أو أميركية هناك"، حيث تقع المدرسة الابتدائية المستهدفة. وأضاف: "نحن نعمل بطريقة دقيقة جداً".

وفي متابعة لمستجدات الهجوم على إيران، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بياناً، اليوم الأحد، أفاد فيه بأنّ قصف مدرسة ابتدائية للفتيات في ميناب جنوبي إيران أسفر عن "مقتل 148 تلميذة" وإصابة أخريات بجروح، بعدما كانت حصيلة أولية للهلال الأحمر قد أشارت إلى 108 ضحايا، واصفاً ما جرى بأنّه "جريمة مروّعة تُعَدّ من أخطر الهجمات التي طاولت منشأة تعليمية مدنية، في سياق التصعيد العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ضدّ إيران".

🧵 The bombing of a girls’ primary school in southern #Iran, which resulted in the killing of 148 students, is profoundly reprehensible and among the most severe attacks on a civilian educational institution amid the US-Israeli military escalation against Iran ⤵️ pic.twitter.com/MSEPMHvvky — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) March 1, 2026

يونيسف: قلق بالغ بعد استهداف مدرسة جنوبي إيران

وأعربت منظمة يونسيف عن "قلقها البالغ" إزاء الهجوم العسكري الذي يستهدف إيران. فأفاد المكتب الألماني للمنظمة في كولن (غرب)، اليوم الأحد، بأنّ تقارير وردت تفيد بوقوع هجمات على مدارس في إيران، بما في ذلك مدرسة للفتيات في ميناب"، محذّراً من أنّ "الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك مدارس، تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي".

وطالبت منظمة يونسيف بوقف فوري للأعمال العدائية، وناشدت كلّ أطراف الحرب بـ"ضبط النفس والوفاء بالتزاماتها، استناداً إلى القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، مشدّدةً على أنّ ذلك "يتضمّن خصوصاً حماية المدنيين والخدمات التي يعتمد عليها الأطفال في معيشتهم".

الهلال الأحمر والمستشفيات من الأهداف الإسرائيلية الأميركية

من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الأحد، أنّ الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل استهدفتا بطريقة مباشرة مقرّها في العاصمة طهران، وكذلك مناطق محيطة بمستشفيات عدّة في المدينة، ولا سيّما مستشفى خاتم الأنبياء ومستشفى بهزيستي ومستشفى مطهري.

ويأتي ذلك في وقت تمضي المقاتلات الإسرائيلية والأميركية في استهداف إيران منذ صباح أمس السبت، مخلّفة أكثر من 200 قتيل و700 جريح، عدد كبير منهم من المدنيين، وفقاً لآخر بيانات جمعية الهلال الأحمر الإيراني. وأوضحت الجمعية أنّ 24 من المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة "تعرّضت للقصف"، فيما أكّدت أنّ أطقمها "في حال تأهب".

BREAKING: Israel Just Targeted The Iranian Red Crescent Headquarters In Tehran



A clear direct assault on medical workers.



More attacks on civilian targets. Which indicates weakness as well as immorality. pic.twitter.com/AnUvGlAE1L — Robert Inlakesh (@falasteen47) March 1, 2026

وكانت جمعية الهلال الأحمر الإيراني قد أفادت، في آخر بياناتها بشأن الغارة الجوية المعادية التي استهدفت مدرسة ابتدائية للفتيات في جنوبي البلاد، أمس السبت، بأنّ الحصيلة ارتفعت إلى 108 تلميذات، وهو ما يعني أكثر من نصف التلميذات اللواتي كنّ في المدرسة صباح أمس واللواتي قُدّر عددهنّ بأكثر من 170 تلميذة، وفقاً لما صرّح به متحدّث باسم الجمعية، وقد أضاف أنّ "عمليات الإغاثة وإزالة الأنقاض ما زالت جارية".

🚨 The final number of dead at the Shajareh Tayyebeh girls’ school in Minab, southern Iran, is 108 school girls, a spokesperson for the Iranian Red Crescent Society said — more than half of the roughly 170 students who attend the school.



It remains unclear whether the strike was… https://t.co/i4SuDXJ4Io pic.twitter.com/tsbZ7d9vqa — Drop Site (@DropSiteNews) February 28, 2026

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: جريمة ضدّ الإنسانية

وكانت الغارة الجوية، التي لم تتمكّن بعد أيّ جهة من تحديد مرتكبها، المقاتلات الإسرائيلية أم الأميركية، قد استهدفت مدرسة ميناب الابتدائية للفتيات الواقعة بالقرب من ساحل الخليج، في ولاية هرمزجان. من جهته، أفاد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، في خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن أمس السبت على خلفيّة الهجوم الإسرائيلي الأميركي على بلاده، بأنّ أكثر من 100 طفل قُتلوا في الهجوم الذي استهدف المدرسة الابتدائية في ميناب. وشدّد على أنّ ذلك "لم يكن مجرّد عمل عدواني، بل جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية".

وفي محاولة لتحديد المسؤوليات، تواصلت وكالة فرانس برس مع البنتاغون الأميركي وكذلك مع القيادة الإسرائيلية العسكرية، غير أنّها لم تحصل على أيّ ردّ. لكنّ صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلت عن متحدّث باسم القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قوله "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بتضرّر مدنيّين نتيجة العمليات العسكرية الجارية. نأخذ هذه التقارير على محمل الجدّ ونجري تحقيقاً فيها". أضاف المتحدّث، وفقاً للصحيفة نفسها، أنّ "لحماية المدنيين أهمية قصوى"، زاعماً مواصلة "اتّخاذ كلّ الاحتياطات المتاحة لتقليل خطر وقوع أضرار غير مقصودة".

