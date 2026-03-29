- تعرضت الجامعات الإيرانية لهجمات منذ 28 فبراير، مستهدفة 20 مؤسسة تعليمية، مما أدى إلى أضرار مادية وبشرية وقلق محلي، خاصة بعد اغتيال أستاذ بارز. - قررت وزارة العلوم الإيرانية تحويل الدراسة إلى النمط الافتراضي لضمان استمرار التعليم، مع توفير بدائل للطلاب غير المتصلين بالإنترنت وتمديد مواعيد مناقشة الرسائل حتى يوليو 2026. - حذر الحرس الثوري الإيراني المؤسسات الأكاديمية الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك جامعات في قطر والإمارات ولبنان، من أنها أصبحت أهدافاً للرد، مما يزيد التوترات الإقليمية.

أعلن وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني حسين سيمائي صراف، اليوم الأحد، أن 20 جامعة ومركزاً علمياً وسكناً طلابياً تعرضت حتى الآن لهجمات مباشرة منذ بدء العدوان في 28 فبراير/شباط الماضي. وجاءت تصريحاته خلال زيارته إلى جامعة العلم والصناعة في طهران للاطلاع على موقع سقوط المقذوفات التي استهدفت الجامعة أمس السبت.

وقال الوزير الإيراني إن هذه الهجمات وقعت رغم أن الجامعات وأفراد المجتمع الأكاديمي يتمتعون، وفق القوانين الدولية، بحصانة كاملة من أي اعتداء. وأضاف أن من يقف وراء هذه الهجمات يعتقد أن استهداف مباني الجامعات يمكن أن يوقف مسار العلم، مؤكداً أن الجامعة في إيران تمتلك تاريخاً يمتد إلى نحو ألفي عام، وأن ضرب المباني لن يؤدي إلى تعطيل مسيرة العلم. وأشار إلى أن "العلم متجذر في إيران وأصبح جزءاً من بنيتها المؤسسية، ولذلك فإن مساره لا رجعة فيه".

حذر الحرس الثوري الإيراني المؤسسات الأكاديمية الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط من أنها أصبحت هدفاً للردّ

في السياق نفسه، أعلن نائب محافظ أصفهان للشؤون الأمنية والشرطية أكبر صالحي أن جامعة أصفهان الصناعية تعرضت اليوم الأحد لهجوم أميركي إسرائيلي جديد، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وأضاف أن الجامعة كانت قد استُهدفت أيضاً الخميس الماضي بهجوم مماثل، مشيراً إلى أن حجم الخسائر المادية والبشرية لا يزال قيد التقييم. وأعلنت الجامعة في وقت لاحق إصابة 4 من موظفيها إثر الهجوم الذي استهدف أحد مراكزها البحثية وتسبب في أضرار بعدة مبانٍ أخرى داخل الحرم الجامعي.



وكانت جامعة العلم والصناعة الإيرانية في طهران، وهي من أبرز الجامعات في البلاد، قد أعلنت أن هجوماً جوياً استهدف صباح أمس السبت مباني بحثية وتعليمية داخل الحرم الجامعي، ما أدى إلى تدمير عدد منها. وجاء الهجوم بعد اغتيال أحد أبرز أساتذتها، سعيد شمقدري، نائب عميد كلية الهندسة الكهربائية لشؤون البحث العلمي، مع أبنائه إثر هجوم استهدفه.

وقالت الجامعة في بيان إن الغارة التي نسبتها إلى "العدو الأميركي الصهيوني" ألحقت أضراراً بالمباني التعليمية والبحثية داخل الحرم الجامعي، كما تسببت في حالة من الذعر بين سكان المناطق المحيطة، بما في ذلك الأحياء السكنية والتجارية، إضافة إلى المرضى في المستشفى القريب من الجامعة.

الجامعات الإيرانية تتجه إلى التعليم عن بعد

أعلنت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، اليوم الأحد، تحويل الدراسة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى النمط الافتراضي اعتباراً من السبت المقبل بعد انتهاء عطلة النوروز وحتى إشعار آخر، في ظل استمرار الاعتداءات الأميركية الإسرائيلية، مؤكدة أن القرار يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية.

وبحسب التعميم الصادر عن الوزارة، يتعين على الجامعات الحكومية وغير الحكومية مواصلة الفصل الدراسي الحالي عبر الدروس الإلكترونية، مع توفير البنية اللازمة للتعليم الافتراضي، إلى جانب اعتماد بدائل تعليمية غير متصلة بالإنترنت للطلاب الذين لا يستطيعون المشاركة في الفصول عبر الخدمة، على أن يُعلن لاحقاً عن برامج بديلة للمقررات العملية التي لا يمكن تقديمها عن بعد. وفي ما يخص طلبة الدراسات العليا، سمحت الوزارة بعقد مناقشات رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه ومقترحاتها عبر الإنترنت، كما قررت تمديد الموعد النهائي لمناقشة الرسائل للطلاب الذين تجاوزوا المدة الدراسية المسموح بها حتى نهاية يوليو/تموز 2026.

ورداً على الاستهداف الإسرائيلي الأميركي للجامعات والمراكز العلمية الإيرانية، حذر الحرس الثوري الإيراني المؤسسات الأكاديمية الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط من أنها أصبحت هدفاً للردّ، محدداً ظهر يوم الاثنين 30 مارس/آذار بتوقيت طهران موعداً نهائيا للمهلة، موضحاً أن التحذير يضم دول قطر والإمارات ولبنان والعراق والكويت والأردن.

ويشمل التحذير الإيراني الجامعات التالية في قطر: كارنيجي ميلون، و جورجتاون، وتكساس إيه آند إم، و نورث وسترن، وكلية طب وايل كورنيل. وفي الإمارات، جامعة نيويورك أبوظبي والجامعة الأميركية في دبي والجامعة الأميركية في الشارقة. وفي لبنان حدد التحذير كلاً من الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية. وفي العراق، شمل التحذير فروع الجامعة الأميركية في بغداد والسليمانية وكردستان- دهوك. إضافة إلى الجامعة الأميركية في الكويت ومأدب في الأردن.