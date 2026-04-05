إيران تعلن مقتل 245 طالباً وتضرر 83 ألف منزل و763 مدرسة جراء الهجمات

- الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران تسببت في أضرار واسعة للبنية التحتية، حيث تضررت 83,351 وحدة سكنية و322 مركزاً صحياً و763 مدرسة في 12 محافظة، مع استهداف 30 جامعة، مما يعكس استهداف العلم والمعرفة. - الحكومة الإيرانية اتخذت إجراءات لإدارة الوضع، منها إنشاء غرفة عمليات بوزارة الصناعة والتجارة، وحملة "إغاثة إيران الماهرة" لإعادة الإعمار، مع تعليق غرامات القروض وزيادة رواتب الموظفين. - الهجمات أسفرت عن مقتل 245 طالباً و58 معلماً، مع تضرر 764 منشأة تعليمية، حيث سجلت طهران وكرمانشاه أعلى نسب الأضرار.

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على مناطق مدنية في إيران أسفرت عن أضرار واسعة في البنية التحتية السكنية والخدمية، مؤكدة تضرر عشرات الآلاف من المنازل والمراكز الصحية والمدارس في مختلف أنحاء البلاد. وقالت مهاجراني في مقابلة تلفزيونية إن الإحصاءات الأولية تشير إلى تضرر 83 ألفاً و351 وحدة سكنية في أنحاء البلاد، من بينها 39 ألفاً و508 وحدات سكنية وتجارية في طهران وحدها. كما طاولت الأضرار 322 مركزاً علاجياً وصحياً و763 مدرسة و55 مكتبة في 12 محافظة.

وأضافت أن الهجمات لم تقتصر على المناطق السكنية، بل استهدفت أيضاً مؤسسات تعليمية وبحثية، مشيرة إلى أن 30 جامعة إيرانية تعرضت لهجمات عسكرية حتى الآن، معتبرة أن ذلك يعكس استمرار استهداف العلم والمعرفة والبحث العلمي في إيران. موضحة أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لإدارة الوضع خلال فترة الحرب، من بينها إنشاء غرفة عمليات خاصة بوزارة الصناعة والتجارة منذ الساعات الأولى للنزاع لمتابعة الإنتاج وتأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق.

كما أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة التدريب المهني حملة بعنوان "إغاثة إيران الماهرة" بهدف تجميع القوى العاملة المتخصصة للمشاركة في إعادة إعمار الوحدات السكنية والمنشآت الصناعية المتضررة، مع إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المتطوعين. وأشارت كذلك إلى أن منظمة التخطيط والميزانية وضعت نظام متابعة مستمراً لتنظيم عمل المستشارين والمقاولين خلال فترة الحرب، في حين أعلنت هيئة الشؤون الإدارية والتوظيفية تطبيق الزيادة الجديدة في رواتب الموظفين اعتباراً من شهر إبريل/نيسان، مع صرف الرواتب بعد تعديلها. وأضافت أن البنك المركزي الإيراني قرر تعليق غرامات التأخير على أقساط القروض مؤقتاً بسبب الظروف المرتبطة بالحرب.

وفي قطاع الخدمات، قالت إن وزارة الطاقة تعاملت مع أكثر من 1900 حادثة خلال فترة الحرب، بعضها اعتيادي وبعضها ناتج عن الأضرار الحربية، مؤكدة أن نحو 150 ألف عامل في قطاعي المياه والكهرباء تمكنوا من الحفاظ على استقرار شبكات التوزيع، حيث تمت إعادة الخدمة في حالات الانقطاع خلال مدة لا تتجاوز ساعتين في معظم الحالات.

ضحايا من المعلمين والطلاب

من جهة أخرى، أعلن رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم حسين صادقي أن الهجمات خلال 37 يوماً من "حرب رمضان" أسفرت عن مقتل 245 طالباً. موضحاً في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أن الضحايا شملوا 136 طالباً و102 طالبة، إضافة إلى سبعة أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة. كما قُتل 58 من الكوادر التعليمية بينهم معلمون ومتقاعدون. وأشار إلى إصابة 178 طالباً و24 معلماً خلال الهجمات، فيما تعرضت 764 منشأة تعليمية لأضرار مختلفة، من بينها 51 مدرسة دُمّرت بالكامل و713 مدرسة تضررت جزئياً. وأضاف أن الهجمات ألحقت أيضاً أضراراً بـ 51 مبنى إدارياً و15 مركزاً ثقافياً و32 صالة رياضية وسبعة معسكرات طلابية، لافتاً إلى أن طهران وكرمانشاه سجلتا أعلى نسب الأضرار في المنشآت التعليمية.