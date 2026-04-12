إيران تعلن التعرّف على 3375 قتيلاً من جراء الحرب بينهم 278 طالباً

أعلنت منظمة الطب الشرعي في إيران، اليوم الأحد، أن عدد القتلى الذين تم التعرف على هوياتهم منذ بداية الحرب وحتى 10 إبريل/ نيسان بلغ 3375 شخصاً، موضحة أن من بينهم 2875 رجلاً و496 امرأة. وقال رئيس المنظمة، عباس مسجدي، إن الفرق المختصة اعتمدت إجراءات علمية دقيقة في عملية التعرف على الجثامين، مؤكداً أن هذه الإحصاءات الصادرة عن المنظمة تُعد المرجع الرسمي الوحيد في هذا المجال.

وأوضح مسجدي أن بيانات القتلى تشمل 7 أطفال دون عامهم الأول، و255 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 1 و12 عاماً، إضافة إلى 121 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً. كما أظهرت الإحصاءات أنّ 1761 شخصاً من الضحايا كانوا ضمن الفئة العمرية الممتدة بين 19 و40 عاماً، في حين بلغ عدد الضحايا بين 41 و60 عاماً 906 أشخاص، ووصل عدد من تجاوزوا 61 عاماً إلى 223 قتيلاً.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا يحملون الجنسية الإيرانية، مع وجود قتلى من جنسيات أخرى تشمل أفغانستان وسورية وتركيا وباكستان والصين والعراق ولبنان، لافتاً إلى أن محافظات طهران وهرمزغان وأصفهان كانت الأكثر تسجيلاً للضحايا.

وبيّن مسجدي أنّ "مراكز الطب الشرعي عملت بكامل طاقتها، حيث شُغّلت قاعات التشريح على مدار الساعة، وتم اعتماد أنظمة دقيقة للتسجيل والترقيم والإحالة إلى المختبرات". وأضاف أنّ "المرحلة الأكثر حساسية تمثلت في ضمان عدم وقوع أي خطأ في تحديد الهوية، وهو ما جرى عبر إجراءات صارمة شملت أخذ عينات نسيجية، واستخراج البصمة الوراثية، ومقارنتها مع أقارب الضحايا قبل إصدار التأكيد النهائي".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم، حسين صادقي، أنّ الهجمات أدت إلى مقتل 278 طالباً، من بينهم 156 ذكراً و115 أنثى، إضافة إلى 5 أطفال ذكور و2 من الإناث من مرحلة ما قبل المدرسة. كما أكد مقتل 67 من الكوادر التعليمية، بينهم 12 رجلاً و46 امرأة، فضلاً عن 6 معلمين متقاعدين و3 معلمات متقاعدات.

وأضاف صادقي أنّ الهجمات أسفرت كذلك عن إصابة 196 طالباً و26 معلماً، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التعليمية، حيث تضررت 993 منشأة تعليمية، من بينها 880 مدرسة لحقت بها أضرار متفاوتة و53 مدرسة دُمّرت بالكامل. كما طاولت الأضرار 54 مبنى إدارياً و17 مركزاً ثقافياً و36 قاعة رياضية و8 مخيمات طلابية، وكانت طهران وكرمانشاه الأكثر تضرراً في عدد المدارس المتضررة.