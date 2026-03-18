- تعرضت البنية التحتية الإيرانية لأضرار كبيرة جراء الهجمات الإسرائيلية الأميركية، حيث تضررت آلاف المنشآت المدنية والتجارية والسكنية، بالإضافة إلى مراكز صحية ومدارس، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. - قدمت جمعية الهلال الأحمر الإيراني دعمًا نفسيًا واجتماعيًا للمواطنين المتضررين، حيث عمل مستشارون في الصحة النفسية على تقديم استشارات عبر خط ساخن، لتعزيز الأمان والتضامن خلال الحرب. - تأثرت الصناعة الصيدلانية بالهجمات، لكن إمدادات الدواء استمرت دون انقطاع. كما شهدت احتفالات "الأربعاء الأحمر" إصابات ووفيات، وسط تحذيرات من استغلال المناسبة من قبل "الخلايا المسلحة".

وسط الحرب الإسرائيلية الأميركية المتواصلة على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الأربعاء، بأنّ أضراراً كبيرة لحقت بالبنى والمرافق المدنية والخدمية في البلاد نتيجة الهجمات المعادية، لافتةً إلى ما تخلّفه من آثار نفسية كبيرة لدى الناس.

أتى ذلك بالتزامن مع تعرّض مركبة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني لاستهداف، اليوم الأربعاء، في مدينة لار بمحافظة فارس، جنوب غربي البلاد، في أثناء مهمّة إنسانية لنقل جرحى كانت تنفّذها طواقم الإسعاف. وذكر التلفزيون الإيراني أنّ استهداف المسعفين والمرافق الطبية يُعَدّ انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات الصليب الأحمر التي تحظر الهجوم على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.

Pir Hossein Kolivand, President of the Iranian Red Crescent Society, condemned the targeting of the Society’s ambulance while it was providing relief services, calling it a clear violation of humanitarian principles and international humanitarian law. https://t.co/IxDFDk6cuW pic.twitter.com/5LCVqwiJwd — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 18, 2026

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في بيان نشرته اليوم الأربعاء وحمل رقم تسعة، أنّ الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران أدّت حتى الآن إلى تضرّر 67 ألفاً و414 منشأة مدنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من بينها 9.218 منشأة تجارية في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 18 ألفاً و180 وحدة سكنية في محافظة طهران.

وتابعت الجمعية الإنسانية أنّ 236 مركزاً صحياً وطبياً ومرافق إسعاف تعرّضت لأضرار جسيمة منذ بداية الحرب، إلى جانب استهداف 498 مدرسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 206 من التلاميذ والكوادر التعليمية وإصابة 154 آخرين، وفقاً لما نقله التلفزيون الإيراني.

وأوضحت الجمعية أنّ 17 مركزاً تابعاً لها في مختلف أنحاء إيران تعرّضت لأضرار جسيمة، فيما خرجت 35 مركبة إسعاف من الخدمة. وبينما أشارت إلى أنّ 10 من عمّال الإغاثة أُصيبوا أثناء أداء مهامهم وقُتل مسعف في خلال عملية إنقاذ، شدّدت على أنّ نحو 100 ألف متطوّع ومسعف في حالة استعداد كامل لتقديم المساعدة في مختلف أنحاء البلاد.

الصحة النفسية ضرورة وسط الحرب

في الإطار نفسه، أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بأنّ أكثر من 1.200 مستشار في الصحة النفسية من متطوّعيها قدّموا، منذ 28 فبراير/شباط الماضي حتى صباح أوّل من أمس الاثنين 16 مارس/ آذار الجاري، دعماً نفسياً للمواطنين عبر خط ساخن (4030). وبيّنت أنّهم تلقّوا 84 ألفاً و580 اتصالاً، ما مجموعه أكثر من 374 ألف دقيقة من الاستشارات النفسية للأشخاص المتضرّرين من الغارات الجوية الإسرائيلية الأميركية.

يُذكر أنّ رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، أكد، في تدوينة على موقع إكس، أنّ فرق الدعم النفسي والاجتماعي التابعة لجمعيته تعمل بطاقتها القصوى لمساعدة الناس، حتى يشعروا بمزيد من الأمان وتعزيز التعاطف والتضامن خلال الحرب.

Pir Hossein Kolivand, President of the Iranian Red Crescent Society, said that the IRCS psychosocial support teams are working at full potential to help people feel safer and foster greater empathy and solidarity during the war. https://t.co/FNWL12ltJh pic.twitter.com/WI8tuCG8o7 — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 17, 2026

الدواء من بين أهداف الحرب على إيران

وشملت الهجمات الإسرائيلية الأميركية على إيران القطاع الصيدلاني كذلك، وقد أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، مهدي بيرصالحي، أنّ نحو ثمانية مصانع أدوية وعدداً من الصيدليات وشركات متخصّصة بالمعدات الطبية تضرّرت منذ بداية الحرب. وأشار بير صالحي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أنّ صيدلانية قُتلت وهي على رأس عملها في إحدى الصيدليات، فيما شدّد على أنّ خدمات الصيدليات وإنتاج مصانع الأدوية والمعدّات الطبية مستمرّة، وأنّ لا مشكلات في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية.

وأضاف رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية أنّ السلطات نجحت، في الأيام الـ18 الأولى من الحرب، في الحفاظ على إمدادات الدواء والمعدّات الطبية، على الرغم من الأضرار التي لحقت بعدد من المصانع وشركات التوزيع، مشيراً إلى أنّ عمليات تخليص المواد الغذائية والبضائع في الموانئ وعبر الجمارك مستمرّة من دون أي أعطال.

ضحايا في احتفالات "الأربعاء الأحمر"

من جهة أخرى، أعلنت منظمة طبّ الطوارئ الإيرانية أنّ الحوادث المسجّلة خلال احتفالات "الأربعاء الأحمر" بمختلف أنحاء إيران، مساء أمس الثلاثاء، أدّت إلى مقتل شخصَين وإصابة 945 آخرين بجروح. وأوضحت أنّ عدد الوفيات انخفض بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي، فيما تراجع عدد المصابين بنسبة 70%.

و"الأربعاء الأحمر"، وتسميته الفارسية "جهارشنبه سوري"، مناسبة تقليدية يتوارثها الإيرانيون ويحيونها عندما تخبو الشمس عشيّة آخر يوم ثلاثاء من السنة الفارسية، قبل عيد النوروز، وذلك استعداداً للدخول في العام الشمسي الجديد.

وكانت السلطات في إيران قد دعت المواطنين إلى عدم الاحتفال بـ"الأربعاء الأحمر" هذا العام، بسبب ظروف الحرب، محذّرةً من استغلال هذه المناسبة من قبل ما وصفته بـ"الخلايا المسلحة". وجاءت المناشدة هذه بعد دعوة أطلقها زعيم التيار الملكي المعارض رضا بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأحد الماضي، توجّه فيها إلى من وصفهم بـ"الخلايا الخالدة" المؤيّدة له إلى التحرّك في الشوارع ضدّ الأجهزة الأمنية الإيرانية.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تعرّض 40 مصاباً لبتر أطراف، وأصيب 240 آخرون بجروح في العين، في حين أُصيب نحو 200 آخرون بحروق. وسُجّلت أعداد المصابين الأعلى في محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وأردبيل الواقعة كلها في شمال غرب البلاد.