إيران: الهجمات المعادية تقتل 210 أطفال وتطاول 81 ألف منشأة مدنية

- تتعرض إيران لهجمات جوية مستمرة من قبل المقاتلات الإسرائيلية والأميركية منذ 28 فبراير، مما أدى إلى تضرر أكثر من 81 ألف منشأة مدنية ومقتل 210 أطفال خلال 22 يوماً، مع استمرار السلطات في التحفظ على إجمالي عدد الضحايا. - أكد وزير الصحة الإيراني أن الهجمات تسببت في أضرار كبيرة بين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، مع تضرر 300 مركز صحي وعلاجي، بينما تواصل المنظومة الصحية تقديم خدماتها دون توقف. - أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أن الهجمات استهدفت 61 ألف وحدة سكنية و19 ألف منشأة تجارية و275 مركزاً صحياً، مع إبلاغ المنظمات الدولية بالانتهاكات اليومية.

في وقت تواصل فيه المقاتلات الإسرائيلية والأميركية هجماتها المتواصلة على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تبدو حصيلة الأهداف المدنية المستهدفة كبيرة، مع أكثر من 81 ألف منشأة مدنية متضرّرة، في حين أفادت وزارة الصحة والتعليم الطبي بمقتل 210 أطفال خلال 22 يوماً.

وفي حين ما زالت السلطات تتحفّظ عن إجمالي عدد الضحايا بعد 23 يوماً من العدوان، أفاد وزير الصحة والتعليم الطبي الإيراني محمد رضا ظفرقندي أنّ الحرب الإسرائيلية الأميركية تسبّبت في أضرار كبيرة بين المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء من بينهم.

وأضاف الوزير، من جهة أخرى، أنّ نحو 300 مركز صحي وعلاجي ومركز طوارئ تعرّضت كذلك لأضرار، مشيراً إلى أنّ المنظومة الصحية في إيران تواصل تقديم خدماتها من دون توقّف، بما في ذلك خدمات الطوارئ وعلاج الجرحى وبرامج التطعيم والرعاية الصحية الأساسية.

Pir Hossein Kolivand, President of the IRCS, said today that following the airstrikes on Iran, more than 81,000 civilian units have been damaged so far.

He added that medical centers, schools, ambulances, and aid workers have also been targeted in the strikes.

في سياق متصل، أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، اليوم الأحد، أنّ 81 ألفاً و365 منشأة مدنية تعرّضت لقصف إسرائيلي وأميركي، مع ما تبع ذلك من أضرار. وقال كوليوند، خلال اجتماع لإدارة الأزمات في محافظة لرستان (غرب) عُقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو، إنّ الهجمات الإسرائيلية والأميركية استهدفت 61 ألفاً و555 وحدة سكنية، و19 ألف منشأة تجارية، و275 مركزاً صحياً وعلاجياً، و498 مدرسة، بالإضافة إلى 17 فرعاً وقاعدة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني.

وأضاف كوليوند أنّ 48 مركبة إغاثة و43 مركبة إسعاف تعرّضت للقصف كذلك، علماً أنّ مركبة إسعاف استُهدفت في مدينة لارستان وثلاث مروحيات إنقاذ في غارات جوية، مشددّاً على أنّ هذه الهجمات تمثّل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وترقى إلى "جرائم حرب".

في هذا الإطار، أفاد كوليوند، في الاجتماع نفسه، بأنّ إيران تبلّغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بكلّ الانتهاكات التي تُرتكَب، وذلك بصورة يومية.

يُذكر أنّ جمعية الهلال الأحمر الإيراني تمضي بالتشديد على أنّ حماية المرافق الطبية في أثناء النزاعات هي "مبدأ إنساني أساسي"، وذلك من خلال تدوينات وتسجيلات تنشرها وتبثّها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي توضح من خلال منشوراتها أنّه "بموجب اتفاقيات جنيف، لا يجوز استهداف المعدّات الطبية ولا المستشفيات ولا الطواقم الطبية مطلقاً، إذ إنّها ضرورية لإنقاذ الأرواح".

من جهة أخرى، بيّن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني أنّهم يعملون على مدار الساعة، وأنّ من بين أربعة ملايين متطوّع في البلاد، ثمّة نحو 100 ألف عنصر منضوين في فرق الاستجابة السريعة المدّربة القادرة على الوصول إلى مواقع الحوادث خلال أقلّ من أربع دقائق. وأكّد بالتالي عدم وجود أيّ نقص في الموارد البشرية أو الإمكانات لدى الهلال الأحمر، بعد تعزيز القدرات عقب حرب الـ12 يوماً في يونيو/ حزيران 2025.