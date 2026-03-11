- تعرضت المرافق المدنية في إيران لهجمات مكثفة من قبل إسرائيل، مما أدى إلى تدمير مركز الطوارئ البحري في جزيرة هرمز واستهداف المراكز الطبية، بما في ذلك 25 مستشفى و21 قاعدة إسعاف. - تضررت البنية التحتية بشكل كبير، مع تدمير 19,734 مبنى مدني، مما دفع رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب. - أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداءً لجمع 40 مليون فرنك سويسري لدعم الاحتياجات الإنسانية، مع تسجيل استشهاد 27 طالباً جامعياً.

في إطار استهداف المرافق المدنية في إيران وسط العدوان الإسرائيلي الأميركي المتواصل على البلاد منذ 12 يوماً، أفاد رئيس منظمة الطوارئ في إيران، جعفر ميعاد فر، اليوم الأربعاء، بأنّ إسرائيل شنّت هجوماً استهدف مركز الطوارئ البحري الوحيد في البلاد الواقع في جزيرة هرمز، علماً أنّه المركز الذي كان يتولّى نقل المرضى من الجزيرة إلى مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأضاف مسؤول المنظمة، التابعة لوزارة الصحة والتعليم الطبي في إيران، أنّ المنشأة دُمّرت بالكامل نتيجة القصف، وفقاً لما أوردته وكالة فارس الإيرانية للأنباء. وتابع ميعاد فر أنّ الساعات والأيام الماضية شهدت تصعيداً خطراً في الهجمات على المراكز الطبية؛ مع استهداف 25 مستشفى، و21 قاعدة إسعاف، و18 مركبة إسعاف، وطائرة إسعاف مروحية واحدة، و145 وحدة صحية في مختلف أنحاء البلاد.

وعدّ المسؤول الإيراني الهجوم الأخير على مركز الطوارئ في جزيرة هرمز دليلاً على أنّ "العدوّ لا يتورّع عن استهداف المرافق الإنسانية والطبية"، فيما لفت إلى أنّ فرق الطوارئ تعمل لإيجاد حلول بديلة تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية.

عکس ناراحت کننده از عروسک های #کودکان_شهید حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در دستان #امدادگر #هلال_احمر



A #heartbreaking photo: An aid worker from the Iranian Red Crescent holds the toys of #children martyred in airstrikes on Iran by the Zionist regime and the United States pic.twitter.com/WzajHWfZlv — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 11, 2026

في سياق متصل، أعلن المتحدّث باسم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية مجتبى خالدي أنّ نحو 19 ألفاً و734 مبنى مدنياً تضرّر حتى الآن، من جرّاء الهجمات الإسرائيلية الأميركية المستمرّة. وأوضح أنّ من بين هذه المباني 16 ألفاً و191 وحدة سكنية، في حين أنّ الهجمات طاولت كذلك 77 مركزاً طبياً وصيدلية، و65 مدرسة ومركزاً تعليمياً. وأضاف خالدي أنّ هذه الأرقام تعكس حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، نتيجة الضربات في الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، بعث رسالة رسمية، قبل أيام، إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طالبه فيها بـ"بدء تحقيق في جرائم الحرب الناجمة عن هجمات شنّتها الولايات المتحدة الأميركية والنظام الإسرائيلي ضدّ الأعيان المدنية" في البلاد.

President of the #IRCS in a formal letter to the Prosecutor of the International #Criminal #Court has requested “initiation of an Investigation into War Crimes Arising from Attacks by the United States of America and the Israeli Regime against Civilian Objects.” https://t.co/rHTVdsfimZ pic.twitter.com/sDOwtI7mU8 — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 8, 2026

يُذكَر أنّ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أعلن، أمس الثلاثاء، أنّه أطلق نداءً طارئاً لجمع 40 مليون فرنك سويسري (نحو 51.5 مليون دولار أميركي) من أجل تعزيز العمل الحيوي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، وذلك استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة بصورة حادة، على خلفية الأعمال العدائية المتواصلة.

وبيّن الاتحاد أنّ المجتمعات في مختلف أنحاء إيران تواجه احتياجات إنسانية متزايدة، ولا سيّما في مجال الرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

الحرب تغتال 27 من طلاب إيران

من جهة أخرى، أعلن مسؤول الشؤون الطلابية والثقافية في جامعة الحرة الإسلامية الإيرانية فرزاد جهان بين، في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنّ عدد الطلاب الجامعيين الذين استشهدوا في الأحداث الأخيرة بلغ 27 طالباً من مختلف محافظات البلاد البالغ عددها 31 محافظة.

وأوضح جهان بين، أنّ محافظة طهران سجّلت العدد الأكبر من الضحايا، مع تسعة طلاب، تلتها محافظتا أصفهان (وسط) وفارس (جنوب) مع سبعة طلاب في كلّ واحدة منهما. وأضاف أنّ ثلاثة طلاب آخرين استشهدوا في كلّ من محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب) وكرمانشاه (غرب)، كذلك استشهد طالبان اثنان في كلّ من محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب) ومحافظة زنجان (شمال غرب) ومحافظة كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب).

وتابع مسؤول الشؤون الطلابية والثقافية في جامعة الحرة الإسلامية الإيرانية أنّ طالباً واحداً استشهد من كلّ من محافظات خوزستان (جنوب غرب) وسمنان (شمال) وقم (شمال) وجيلان (شمال غرب) ولرستان (غرب) ومركزي (وسط) وهمدان (غرب). إلى جانب ذلك، لفت جهان بين إلى استشهاد 12 من خرّيجي جامعته "الحرة الإسلامية" واثنين من أساتذتها في الحرب.