- الهجمات المستمرة على البنية التحتية في إيران تسببت في تضرر مصنع أدوية السرطان وانقطاع التيار الكهربائي في طهران، مما يعكس حجم الدمار الذي لحق بـ113,570 منشأة منذ بدء الهجمات. - تقرير جمعية الهلال الأحمر الإيراني يوضح تضرر 90,063 وحدة سكنية و22,422 وحدة تجارية، واستهداف 307 مراكز طبية و760 مدرسة، مما أدى إلى مقتل 234 تلميذاً، وتضرر منشآت حيوية مثل شركات إمداد المياه. - الهجمات الجوية استهدفت مناطق سكنية ومدنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وأكدت السلطات أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقوانين الدولية وتضر بالأمن الغذائي للسكان.

وسط الهجمات الأميركية الإسرائيلية المتواصلة على البنى التحتية والمنشآت المدنية في إيران لليوم الثاني والثلاثين، استُهدف مصنع لأدوية السرطان اليوم الثلاثاء، فيما أفادت بيانات أخيرة بأنّ 113 ألفاً و570 منشأة مدنية تضرّرت منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. كذلك، أدّى قصف معادٍ إلى انقطاع التيار الكهربائي مجدّداً عن مناطق في العاصمة طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنّ شركة "توفیق" للبحوث والهندسة الدوائية، التي تُعَدّ من أكبر الشركات الصيدلانية المصنّعة لأدوية السرطان وأمراض أخرى وللتخدير، تعرّضت، ظهر اليوم الثلاثاء، لهجوم في غرب طهران. وأسفر الهجوم عن تضرّر خط الإنتاج الدوائي، وتخريب أجزاء من مبنى الشركة.

وفي تعليق على عملية الاستهداف هذه، كتب وزير الخارجية الأسبق في إيران محمد جواد ظريف، في تدوينة على موقع إكس، أنّ شركة "توفیق" المنتجة للمواد الأولية الدوائية، من بينها أدوية مرضى السرطان، تعرّضت لهجوم اليوم، مضيفاً أنّ استهداف منشأة طبية يأتي استمراراً لاعتداءات طاولت منشآت مدنية في خلال الشهر الأخير. وتابع ظريف أنّ "المعتدين اليائسين، بعدما فشلوا في تحقيق أوهامهم الشيطانية، استهدفوا عمداً شركة مصنّعة للمواد الأولية الدوائية، بما في ذلك أدوية مرض السرطان".

After a month of war crimes, today Tofigh Daru Research & Engineering Company was targeted.

The desperate aggressors—having failed to realize their diabolical delusions—have now deliberately struck a producer of active pharmaceutical ingredients, including cancer medicine. — Javad Zarif (@JZarif) March 31, 2026

وأصدرت جمعية الهلال الأحمر الإيراني تقريرها الذي يحمل رقم 10، الذي عرض لحجم الدمار الواسع الذي طاول المباني السكنية والخدمية من جرّاء الهجمات الأميركية الإسرائيلية الأخيرة. وأوضحت أنّ عدد المنشآت المدنية المتضرّرة في إيران بلغ 113 ألفاً و570 منشأة، من بينها 22 ألفاً و422 وحدة تجارية و90 ألفاً و63 وحدة سكنية، تعرّضت للاستهداف بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أضافت الجمعية أنّ 44 ألفاً و391 وحدة سكنية وتجارية تعرّضت للاستهداف في العاصمة طهران، في الأيام الماضية.

ولفتت جمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى أنّ أضراراً بالغة طاولت 307 مراكز طبية وعلاجية وصحية وإسعافية، بسبب الهجمات المعادية، في حين استُهدفت 760 مدرسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي قتل 234 تلميذاً في مختلف المحافظات منذ بداية الحرب.

من جهة أخرى، أعلن حاكم مدينة قصر شيرين غربي إيران محمي شفيعي أنّ هجوماً جوياً استهدف معدّات ومباني تابعة لإحدى شركات إمداد المياه، الواقعة على طريق نفط شهر في مقاطعة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه. وقال إنّ المبنى الإداري والفني للشركة تعرّض، إلى جانب معدّاتها العاملة على خط نقل المياه والمتمركزة على طريق نفط شهر، لهجوم جوي، قبل ساعات، بواسطة مقاتلات معادية، الأمر الذي أدّى إلى مقتل أحد الموظفين وإصابة ثمانية آخرين.

وأوضح شفيعي أنّ هذه الشركة تُعَد من المؤسسة العمرانية، ويقتصر سجلّ نشاطها على إنشاء شبكة إمدادات المياه وتطويرها في المحافظة بهدف خدمة السكان، إلى جانب تنفيذ أعمال تمديد شبكات مياه ونقلها في المنطقة. وأكد أنّ استهداف الأهداف المدنية والخدمية يُعَدّ انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية، مضيفاً أنّ العدو أثبت مرّة أخرى، من خلال هذه الجريمة، أنّه لا يتردّد حتى في الإضرار بمصادر المياه والزراعة المرتبطة بالأمن الغذائي للسكان من أجل الإضرار بالشعب الإيراني. وأشار شفيعي إلى أنّه منذ بداية الحرب وحتى الآن، تضرّرت أكثر من ألفَي وحدة سكنية وتجارية في محافظة كرمانشاه نتيجة الهجمات.

في سياق متصل، ذكر التلفزيون الإيراني أنّ هجوماً أميركياً إسرائيلياً استهدف منطقة سكنية في شمال شرق طهران فجر اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنَين آخرَين بجروح.

كذلك أعلنت السلطات المحلية في المحافظة الوسطى أنّ هجوماً الليلة الماضية استهدف ثلاثة منازل في مدينة محلات، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد 11 شخصاً وإصابة 15 آخرين. وفي مدينة زنجان غربي إيران، أدّى هجوم استهدف مبنى حسينية "الأعظم" إلى مقتل أربعة أشخاص، من بينهم أحد كوادر الهلال الأحمر ويُدعى علي رضا صحبتلو، وإصابة 26 آخرين.

Alireza Sohbatlou, an rescuer with the Iranian Red Crescent Society in Zanjan County was martyred on Tuesday morning, 31 March, in a U.S.–Israeli airstrike on Zanjan's Husseiniya Azam. — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 31, 2026

وفي طهران، أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنّ أحد الخطوط الرئيسية لنقل الطاقة تضرّر، عند الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، من جرّاء شظايا وانفجار، ما أدّى إلى انقطاع التيار عن أجزاء من العاصمة. وأوضحت الشركة أنّ فرق الطوارئ أعادت التيار الكهربائي إلى معظم المشتركين بحلول الساعة السابعة صباحاً، وأنّ العمل مستمر لاستكمال إصلاح بقيّة الشبكة.