إيبولا: 7 أسابيع من الطوارئ وتعافي أوّل مصاب في فرنسا

- أعلنت فرنسا عن شفاء أول مصاب بفيروس إيبولا على أراضيها، وهو طبيب عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث خضع للعزل الصحي وتلقى رعاية طبية دقيقة. - في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تسجيل 473 وفاة من بين 1,502 إصابة مؤكدة، مع تعافي 213 شخصاً، وسط تحديات مثل تشكيك المجتمعات المحلية بوجود الوباء. - تعمل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض بالتعاون مع جهات دولية لتعزيز الاستجابة، حيث قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 30 طناً من الإمدادات لدعم جهود مكافحة تفشي العدوى.

أعلنت فرنسا "شفاء" أوّل مصاب بعدوى إيبولا على أراضيها وخروجه من المستشفى، وذلك بعد سبعة أسابيع من تصنيف تفشّي الفيروس الأخير في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خصوصاً والجارة أوغندا "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، ورصد إصابات محدودة في خارج المنطقة الأفريقية الموبوءة.

ويُسجَّل هذا التطوّر الإيجابي في وقت تُعَدّ فيه نسبة الوفيات المرتبطة بالعدوى مرتفعة، وقد تخطّت 31% وفقاً لآخر بيانات منظمة الصحة العالمية، وفي وقت تحذّر فيه السلطات الصحية الأفريقية من أنّ تفشّي إيبولا الراهن، الذي يُعَدّ السابع عشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى نصف قرن، يمثّل "أخطر" الأزمات الوبائية التي تسبّب فيها هذا الفيروس في العقدَين الأخيرَين.

وأتى الإعلان الفرنسي في بيان، أوضحت فيه وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، أمس السبت، أنّ المريض المشار إليه هو الطبيب الذي يعمل في المجال الإنساني، والذي عاد من جمهورية الكونغو الديمقراطية في 23 يونيو/ تموز المنصرم، وخضع لعملية عزل صحي منذ ذلك الحين. وأشارت الوزيرة إلى أنّ المريض "لم تظهر عليه أعراض كثيرة"، وقد خضع لـ"رعاية طبية ومتابعة دقيقتَين"، وبالتالي "تسنّت له العودة إلى منزله بسلامة".

Au Centre de Traitement Ebola, le respect strict des mesures d’hygiène constitue l’un des piliers de la prévention et de la sécurité. Chaque étape est mise en œuvre avec rigueur pour protéger les patients, les gardes malades et le personnel soignant.



Du lavage systématique des… pic.twitter.com/e5ENp7QGgb — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) July 5, 2026

وتُرصَد حالات الشفاء كذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي الجارة أوغندا التي انتقلت إليها العدوى عبر الحدود، غير أنّ ذلك لا يخفّف من هول الوباء الفتّاك. وقد أوضح المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا أنّ سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، التي تنتشر أخيراً، أودت بحياة أكثر من 450 شخصاً، وفقاً لآخر البيانات الأفريقية الصادرة أمس السبت، لافتاً إلى أنّ حالات كثيرة إضافية ما زالت تظهر في المجتمعات المحلية من دون أن تكون مشمولة في قوائم مخالطي المصابين المعروفة. ورأى كاسيا، في تصريحات إعلامية، أدلى بها اليوم الأحد وكذلك أمس السبت، أنّ هذه المعطيات تدلّ بوضوح على "ضرورة تكثيف الاستجابة الآن"؛ على الفور.

يُذكر أنّ السلطات الكونغولية أفادت من جهتها، في آخر البيانات التي نشرتها أمس السبت، بأنّ عدد الوفيات وصل إلى 473، من بين 1,502 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حالات التعافي 213 ونسبة تتبّع مخالطي المصابين 81,8%. أمّا الأشخاص الذين ما زالوا يتلقّون الرعاية الصحية المتاحة، في ظلّ غياب العلاجات واللقاحات المعتمدة لمواجهة العدوى بسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا المرصودة أخيراً، فيبلغ عددهم 628 يتوزّعون على مراكز عزل، وسط تحديات كبيرة، ولا سيّما أنّ المجتمعات المحلية ما زالت تشكّك بـ"وجود الوباء" وتصف تدابير الحماية الخاصة المفروضة على عمليات الدفن لمنع انتقال العدوى من الجثث بأنّها "هجوم على الثقافة والتقاليد"، على سبيل المثال.

« Nous n’avons pas encore atteint le pic. »



Dans mon entretien avec le Journal de l’Afrique sur @TV5MONDE, j’ai rappelé que l’épidémie d’Ebola Bundibugyo en RDC exige une riposte forte, rapide et coordonnée.



Africa CDC travaille aux côtés du Gouvernement de la RDC, de l’Union… pic.twitter.com/YanPZyaLJ8 — Dr Jean Kaseya (@Dr_JeanKaseya) July 5, 2026

وإذ قال كاسيا، في تصريحاته الأخيرة، "لم نبلغ الذروة بعد"، شدّد على أنّ "فرصة أفريقيا للسيطرة على هذا التفشّي ما زالت قائمة اليوم"، إنّما مع "وجوب أن نتحرّك بطريقة أسرع، وأن نكون أقرب إلى المجتمعات المحلية، وأن نعمل معاً". بدوره، كان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أفاد، قبل أيام، بأنّ "تفشّي إيبولا الأخير لم يبلغ ذروته بعد"، معبّراً عن "خشية" من استمرار الأزمة الوبائية عاماً كاملاً قبل أن تنحسر.

يُذكر أنّ المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعمل، منذ إعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية عن التفشّي الأخير في 15 مايو/أيار الماضي، مع حكومة كينشاسا، وكذلك مع منظمة الصحة العالمية والشركاء، من بينهم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أجل تعزيز الاستجابة ودعم المجتمعات المحلية وتسريع التجارب السريرية للعلاجات واللقاحات.

وتتواصل جهود الاستجابة الخاصة بمكافحة إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع شحنات الإمدادات الأساسية، الطبية والغذائية وغيرها، التي تصل تباعاً إلى المناطق الموبوءة في البلاد. ولعلّ آخر ما وصل عبر منظمة الصحة العالمية شحنة بزنة 13.8 طناً، من مركز الطوارئ الإقليمي التابع للمنظمة في العاصمة السنغالية داكار، وتشمل مستلزمات للوقاية الشخصية وخياماً لدعم العمليات الميدانية. ومنذ إطلاق الاستجابة لتفشّي إيبولا الأخير، قدّمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 30 طنّاً من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك معدّات للوقاية الشخصية ومواد مخبرية وخيام، وذلك من أجل دعم الفرق العاملة في الخطوط الأمامية وتعزيز جهود مكافحة تفشّي العدوى.