إيبولا يقتل 131 مصاباً ويثير مخاوف عالمية

- يشهد فيروس إيبولا انتشاراً سريعاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى إعلان حالة طوارئ صحية دولية، حيث أودى بحياة 131 شخصاً من بين 513 حالة مشتبه بها. تعمل منظمة الصحة العالمية على مكافحة الفيروس بإرسال الإمدادات الطبية. - سلالة "بونديبوجيو" الحالية تتميز بمعدل فتك 50% ولا يوجد لقاح معتمد لها. أصيب مواطن أمريكي بالفيروس، وتعمل الجهود على نقله للعلاج، بينما تسعى الولايات المتحدة لإجلاء ستة أشخاص آخرين. - منذ اكتشافه في 1976، أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا. ينتقل عبر سوائل الجسم وتظهر الأعراض فجأة، وقد يبقى كامناً في الناجين، مما يسبب تفشيات جديدة.

لا يزال وباء إيبولا عصياً على العلاج والحصار، رغم أن عمره نصف قرن، وقد سجّل انتشاراً سريعاً وعدوانياً في الأيام الماضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى درجة أعلنت منظمة الصحة العالمية طوارئ صحية لمواجهته، ذلك أنه "يثير قلقاً دولياً".

وأعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، سامويل روجيه كامبا، مساء الاثنين، أن الوباء أدى إلى وفاة 131 شخصاً من بين نحو 513 يشتبه بإصابتهم في مناطق شرقي البلاد، في أحدث إحصاء لأعداد الوفيات والإصابات منذ الكشف عن تفشي الفيروس قبل أقل من أسبوع. وكشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الكونغو، آن أنسيا، اليوم الثلاثاء، عن وصول ستة أطنان من الإمدادات المخصصة لمكافحة فيروس إيبولا إلى الكونغو، بما في ذلك معدات حماية شخصية ومستلزمات طبية أخرى، بعد وصول كمية مماثلة في وقت سابق. وأضافت أن الجهود جارية لتكثيف المراقبة والفحوصات وتتبع المخالطين، وسط ما وصفته بأنه"غموض شديد بشأن حجم التفشي ومداه".

قلق أممي من سرعة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس إيبولا "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً". وعبّر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء، اليوم الثلاثاء، عن قلقه الشديد من حجم تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وسرعته.

والسبت الماضي، أفاد وزير الصحة الكونغولي بأن سلالة فيروس إيبولا المتفشية في بلاده لديها "معدل فتك مرتفع جداً". وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كينشاسا: "ليس هناك لقاح ضد سلالة (بونديبوجيو)، ولا علاج محدداً لها"، لافتاً إلى أن "معدل الفتك بسبب هذه السلالة قد يصل إلى 50%".

ولم تقر منظمة الصحة العالمية لقاحاً لسلالة بونديبوجيو. وقالت هيئة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي وكالة معنية بالشؤون الصحية تابعة للاتحاد الأفريقي، إن موجات التفشي السابقة من المرض اشتملت في الأساس على سلالة إيبولا زائير الأكثر شيوعاً.

بدوره، كشف مدير الاستجابة لحوادث إيبولا في المنظمة الأممية، ساتيش بيلاي، للصحافيين، أن مواطناً أميركياً أصيب بالفيروس في أثناء عمله في الكونغو. وتابع: "ظهرت على المصاب أعراض المرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت نتيجة فحصه موجبة في وقت متأخر من مساء الأحد"، مضيفاً أن الجهود جارية لنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وأن الولايات المتحدة تحاول إجلاء ستة أشخاص آخرين للمراقبة الصحية.

وانسحبت الولايات المتحدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية في عهد ترامب. وتجنب مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة الإجابة عن أسئلة بشأن تأثير خفض إدارة ترامب لميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كان لها دور محوري في الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في أفريقيا سابقاً.

ويواصل إيبولا إحداث تداعيات خطرة في أفريقيا منذ نحو 50 عاماً، علماً أنّه أودى في خلال هذه الفترة بحياة أكثر من 15 ألفاً. ورغم تطوير علاجات ولقاحات لعدد من سلالاته، إلا أنه ما زال يمثّل خطراً مميتاً. وحتى اليوم، حُدّدت ستّ سلالات متمايزة من فيروس إيبولا؛ هي زائير، والسودان، وبونديبوجيو، وريستون، وفوريست، وبومبالي. وقد سبّبت سلالة زائير الغالبية العظمى من الإصابات منذ عام 2014.

وجرى التعرّف إلى فيروس إيبولا للمرّة الأولى في عام 1976، في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت تُعرف آنذاك باسم زائير، وأُطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى نهر واقع في شمال البلاد بالقرب من بؤرة أوّل تفشّ للوباء. وخلصت أبحاث علمية إلى أنّ إيبولا يُعَدّ من بين الفيروسات حيوانية المنشأ، وينتشر من طريق خفافيش الفاكهة، التي تُعَدّ المضيف الطبيعي للفيروس، مع العلم أنّها لا تُصاب بدورها بالمرض. ويمكن لحيوانات أخرى، مثل القردة العليا والظباء وحيوانات النيص أن تحمل المرض، وأن تنقله إلى البشر. وينتقل الفيروس من طريق الاتصال المباشر مع المصابين، ويمكن للشخص السليم أن يُصاب بالعدوى من سوائل جسم المريض، من قبيل الدم أو القيء أو البراز، ومن الممكن أيضاً الإصابة في حال ملامسة أصحاء جثة ضحية للفيروس.

وعادة ما تظهر الأعراض الأولى فجأة، ولا سيّما الحمّى والإرهاق والتوعّك وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق، بعد فترة حضانة تراوح ما بين يومَين و21 يوماً، وتليها أعراض أخرى من قبيل القيء والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي، إضافة إلى أعراض قصور في وظائف الكليتَين والكبد، وقد تترافق هذه الأعراض مع نزف داخلي أو خارجي.

وأفادت دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر" العلمية بأنّ فيروس إيبولا قد يبقى كامناً في الناجين من العدوى، ليعاود الظهور بعد سنوات، مُسبّباً تفشياً جديداً للمرض. ورُصد آخر تفشٍّ للعدوى في الكونغو في أغسطس/ آب 2025، وأودى بحياة 34 شخصاً، قبل إعلان القضاء عليه في ديسمبر من العام نفسه. وفي نهاية 2013، سُجل أخطر تفشٍّ للفيروس، بداية من غينيا، قبل أن ينتشر في أنحاء غرب أفريقيا، وأودى بحياة أكثر من 11 ألفاً و300 شخص من أصل 29 ألف إصابة، معظمهم في ليبيريا وسيراليون وغينيا. وفي مارس/ آذار 2016، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الوباء.