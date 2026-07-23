إيبولا يحصد 1033 وفاة في الكونغو والإصابات تتجاوز 2500

- ارتفع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2536 حالة، مع تسجيل 1033 وفاة، وسط تحديات أمنية وإنسانية في إيتوري ونورث كيفو. - يُعزى التفشي الحالي إلى سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، والتي لا تتوفر لها لقاحات أو علاجات محددة، مما دفع منظمة الصحة العالمية لبدء تجارب سريرية على علاجين ولقاح جديد. - تواجه جهود احتواء الفيروس تحديات كبيرة بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، وارتفاع معدلات التنقل، والقرب من الحدود الدولية، مما يزيد من مخاطر انتشار العدوى.

أظهرت بيانات حكومية صدرت، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2536 إصابة، منها 1033 وفاة. وقال المعهد الوطني للصحة العامة في أحدث تقاريره إنه جرى اكتشاف 50 حالة جديدة يوم الاثنين في إقليمي إيتوري ونورث كيفو في شرق البلاد. وهي أرقام قد تتغير مع توسيع نطاق عمليات الترصد، وتتبع المخالطين، وإجراء الفحوص المخبرية.

وتعاني مقاطعة إيتوري من حالة انعدام أمن حاد، حيث اشتدت وتيرة النزاعات فيها منذ أواخر عام 2025 وتصاعدت حدتها بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين ونزوح أكثر من مائة ألف شخص. وتعد هذه المنطقة أيضا منطقة تعدين تشهد مستويات عالية من حركة التنقل، وهو ما قد يسرع من وتيرة انتشار الفيروس.

ويعد تفشي فيروس إيبولا، الذي أعلن عنه في شرق الكونغو في 15 مايو/أيار الماضي، أسرع تفش للفيروس على الإطلاق. وأودى خلال الخمسين عاما الماضية بحياة أكثر من 15 ألف شخص في القارة الأفريقية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ما يجعله من أخطر الأوبئة التي تواجه المنطقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الأمنية التي تواجه جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري؟ ما هي السلالة المحددة لفيروس إيبولا التي تسبب التفشي الحالي، وهل توجد لها علاجات أو لقاحات متاحة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويُعزى تفشي المرض الحالي إلى سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، وهي سلالة لا تتوفر لها حاليا أي لقاحات أو علاجات دوائية محددة. وفي إطار مواجهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري بدء تجارب سريرية على علاجين، إلى جانب منح ترخيص بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزيئي مخصص للكشف عن هذه السلالة. كما بدأت خلال الشهر ذاته أول تجربة سريرية لتقييم سلامة لقاح تشاد أوكس 1 (ChAdOx1)، الذي تقوده جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

ولم تتوقف تحذيرات المنظمة من أن فيروس إيبولا "لا يزال متقدما علينا بخطوة"، مؤكدة أن الفرق الصحية ما زالت تعمل على مواكبة تطورات انتشاره. وتواجه جهود احتواء تفشي الفيروس تحديات كبيرة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، وتدهور الأوضاع الأمنية، وارتفاع معدلات تنقل السكان، إلى جانب القرب الجغرافي من عدد من الحدود الدولية، ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى. كما أن الفيروس يظل شديد العدوى بعد الوفاة، مما يجعل إجراءات ومراسم الدفن عنصرا حاسما في السيطرة على تفشي المرض.

(رويترز، أسوشييتد برس، قنا، العربي الجديد)