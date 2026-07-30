إيبولا: جهود لاحتواء التفشّي المتفاقم من بينها تطوير لقاح "واعد"

- تعمل مختبرات "هيلمان" في سنغافورة على تطوير لقاح لسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا، بتمويل من "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي"، في إطار الجهود العالمية لاحتواء الوباء. - رغم إعلان أوغندا خلوها من إيبولا، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر انتقال العدوى من الكونغو الديمقراطية، مشيدةً بالإجراءات الأوغندية لاحتواء التفشي. - تفاقم تفشي إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من خمسة ملايين شخص من نقص حاد في الغذاء.

في وقت يدعو فيه خبراء أمميون إلى تعزيز الاستجابة لتفشّي إيبولا الأخير في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي يُعَدّ الأسرع على الإطلاق، مبيّنين أنّ الإصابات بالعدوى تتضاعف كلّ 20 يوماً ليأتي التفشّي بوتيرة تفوق قدرة جهود الاستجابة، أعلنت مختبرات "هيلمان" التي تتّخذ من سنغافورة مقرّاً لها أنّها تعمل على تطوير لقاح مضاد لسلالة بونديبوجيو من الفيروس. وقد رأت منظمة الصحة العالمية أنّ مشروع اللقاح هذا هو "الأكثر ترجيحاً للنجاح"، في إطار احتواء الوباء.

يأتي ذلك في وقت حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية من أنّ أوغندا ما زالت معرّضة لخطر الفيروس الذي ما زال ينتشر في الجهة الأخرى من حدودها في أزمة وبائية متفاقمة، على الرغم من أنّها أعلنت خلّوها منه أخيراً بعد تعافي آخر مصاب محلياً بالفيروس. يُذكر أنّ أوغندا هي جارة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد انتقل إليها فيروس إيبولا عبر الحدود.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه توزيع اللقاح الجديد لفيروس إيبولا في المناطق النائية؟ ما هي الإجراءات المحددة التي تتخذها منظمة الصحة العالمية لضمان استمرار اليقظة في أوغندا رغم إعلان خلوها من إيبولا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي آخر بيانات صدرت اليوم الخميس، كشفت السلطات الكونغولية أنّ فيروس إيبولا أودى بحياة أكثر من 1521 شخصاً شرقي البلاد من بين 3442 مريضاً تأكّدت إصابتهم، وذلك في أسرع تفشّ للعدوى، مسجّلاً بالتالي زيادة بنسبة 50% في غضون أسبوع تقريباً. من جهتها، أفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، بأنّ الارتفاع الحاد منذ الأسبوع الماضي يعكس جزئياً تراكماً في عدد الإصابات والوفيات التي لم تكن قد تأكّدت أو سُجّلت بعد.

La solidarité transfrontalière ne se décrète pas. Elle s'opérationnalise.



Le Protocole d'Accord entre la République démocratique du Congo 🇨🇩 et l'Ouganda 🇺🇬 se traduit aujourd'hui par des actions concrètes sur le terrain pour renforcer la riposte à Ebola. #AfricaResponds… pic.twitter.com/cbLSlOEKwg — Africa CDC (@AfricaCDC) July 30, 2026

مختبرات "هيلمان" تطوّر لقاح إيبولا "الأكثر ترجيحاً للنجاح"

وكان التفشّي السابع عشر لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أدّى، وفقاً لبيانات أخيرة، إلى مقتل نحو 1500 شخص، ولا سيّما أنّ لا لقاحات ولا علاجات متوفّرة لسلالة بونديبوجيو من الفيروس حتى يومنا هذا. ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية التفشّي الراهن بوصفه "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، راحت تُسجَّل مبادرات لتطوير لقاح لهذه السلالة النادرة، بهدف تطويق التفشّي. ولعلّ ما أعلن عنه "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي"، المعروف اختصاراً باسم "سيبي"، بخصوص تمويل مختبرات "هيلمان" من أجل "تطوير وإنتاج جرعات لقاح مضاد لفيروس إيبولا-بونديبوجيو للتجارب السريرية"، واحداً من تلك المبادرات.

وقال خبراء لدى منظمة الصحة العالمية إنّ جرعة واحدة تعتمد على منصة الناقل الفيروسي "آر في إس في" هي "الأكثر ترجيحاً للنجاح"، لأنّها تستخدم المنصة نفسها المستخدمة في لقاح "إيرفيبو"، اللقاح الوحيد المضاد لفيروس إيبولا الحاصل على موافقة رسمية، علماً أنّه يستهدف سلالة زائير من الفيروس.

وبينما يتطلّب تخزين لقاح "إيرفيبو" المضاد لفيروس "إيبولا-زائير" درجات حرارة منخفضة جداً، يُؤمل أن يدوم اللقاح الذي سوف يُطوَّر لفيروس "إيبولا-بونديبوجيو" على مدى أشهر في البرادات العادية، الأمر الذي من شأنه أن يجعله أرخص ثمناً وأسهل في التوزيع على المناطق النائية. يُذكر أنّ تفشّي إيبولا الأخير يُسجَّل في مناطق نائية كثيرة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

With the Bundibugyo outbreak the fastest-growing Ebola epidemic on record, CEPI is providing up to $8.5m to Hilleman Laboratories, a joint MSD-@wellcometrust venture, to accelerate development and manufacture of an rVSV vaccine candidate for clinical trials.… pic.twitter.com/DV46MGgRi3 — CEPI (@CEPIvaccines) July 30, 2026

دعوة إلى تعزيز الاستجابة لتفشّي إيبولا الأسرع نموّاً على الإطلاق

في إطار الاستجابة للأزمة الوبائية الأخيرة، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى زيادة ملحوظة في المساعدات الإنسانية لمكافحة تفشّي إيبولا المتفاقم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن منسّق الأمم المتحدة لمكافحة إيبولا جوليان هارنيس، أمس الأربعاء، قوله إنّ "عدد الحالات يتزايد بصورة كبيرة، ويتضاعف كلّ 20 يوماً. وهذا يُعَدّ تنامياً أسرع بكثير من النموّ في استجابتنا".

أضاف هارنيس، الذي عُيّن منسّقاً أوّلاً لمكافحة إيبولا لدى كينشاسا في 27 يونيو/ حزيران الماضي: "نحن في حاجة إلى تعزيز استجابتنا بصورة كبيرة، في الإمدادات والإمدادات المتخصصة من قبيل معدّات الحماية الشخصية والموظفين والأطقم الطبية المتخصّصة ومقدّمي الخدمات اللوجيستية". أضاف المسؤول الأممي أنّ الرعاية المبكّرة حسّنت فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة بصورة كبيرة.

Face à Ebola, je vois le le travail extraordinaire mené par le Gouvernement de la RDC - @SuminwaJudith, @rogerkamba and Prof. Steve Ahuka.

Je vois le travail de volontaires comme Christine et Grace.

Je vois le travail des partenaires, des médecins, des infirmiers.

Ensemble. pic.twitter.com/jGG02U3s1E — Julien Harneis (@julienmh) July 30, 2026

من جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو، في تصريح لوكالة أسوشييتد برس، إنّ تفشّي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسبّب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي في بلد يعاني بالفعل من واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم. يُذكر أنّه منذ بداية أزمة إيبولا الوبائية، يمضي البرنامج الأممي في تحذيراته، ويشدّد على أهمية جهوده التي يأتي بها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى المعنية والشركاء، من أجل احتواء الوباء.

وأتى كلام سكاو في خلال زيارة لإقليم إيتوري الموبوء أمس الأربعاء، وصف فيه تفشّي هذه العدوى بأنّه "أزمة فوق أزمة" أدّى إلى تفاقم الوضع الكارثي، إذ يعاني أكثر من خمسة ملايين كونغولي بالفعل من انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى الطوارئ.

This crisis needs more global attention. We need to scale up the response with gov, partners, communities. People in #DRC are exhausted, facing Ebola, hunger, displacement. Food is critical. No one should choose between health and hunger.

From my briefing in Bunia with @julienmh. https://t.co/rO8y1T9yLI — Carl Skau (@WFPChief) July 30, 2026

ويبيّن برنامج الأغذية العالمي أنّ الصراع الطويل الأمد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تسبّب في معاناة نحو 10 ملايين شخص من الجوع، فوصلت إلى مستوى الأزمة أو الطوارئ، مؤكداً أنّ إقليم إيتوري، بؤرة تفشّي الفيروس، من بين أكثر المناطق تضرّراً، مع العلم أنّ عدد سكانها يبلغ 9.1 ملايين نسمة. أضاف البرنامج أنّه في 48 منطقة صحية متأثّرة بتفشّي إيبولا، يواجه أكثر من 7.2 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 628 ألفاً في ظروف طوارئ.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أنّ "الأمر صار أسوأ الآن، مع أزمة إيبولا"، شارحاً أنّ "الأسواق تأثّرت (بهذه الأزمة)، كذلك تأثّرت طرق الإمداد، وبالتالي فإنّ الناس يكافحون أكثر للحصول على ما يكفي من الطعام".

#Bas_Uélé🇨🇩 : la préparation, le déploiement rapide des experts & des fournitures médicales vitales sont déterminants pour sauver des vies, face à la progression du virus #Bundibugyo dans les provinces voisines. En dépit d'accès difficile, 12 experts du @MinSanteRDC, de @Insprdc pic.twitter.com/UUKAq9vSxM — OMS RDC (@OMSRDCONGO) July 30, 2026

منظمة الصحة العالمية: إيبولا ما زال يهدّد أوغندا

وبعدما أعلنت السلطات الصحية في أوغندا، أوّل من أمس الثلاثاء، خلوّ البلاد من إيبولا، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّها ما زالت معرّضة لخطر انتقال العدوى من الجارة جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة. وكان تصريح كامبالا قد أتى بعد مرور 42 يوماً على تعافي آخر مصاب بعدوى محلية في أوغندا ومغادرته مركز العلاج في 16 يونيو/ حزيران الماضي، من دون توثيق أي انتقال محلي لاحق للفيروس.

وبعدما أكدت وزارة الصحة الأوغندية "انتهاء تفشي إيبولا لعام 2026 رسمياً"، مشدّدةً على أنّ "أوغندا خالية من إيبولا اليوم"، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنّ المعيار الدولي يقضي باحتساب 42 يوماً من تاريخ آخر تعرّض محتمل للعدوى مرتبط بآخر إصابة مرصودة. فهذه المدّة تمثّل ضعف فترة الحضانة الأطول المعروفة لفيروس إيبولا والبالغة 21 يوماً. وأفادت المنظمة بأنّ آخر مصاب وافد من جمهورية الكونغو الديمقراطية غادر مركز المعالجة في 16 يوليو/ تموز الجاري، وبالتالي فإنّها سوف تواصل مراقبة الوضع لمدّة 42 يوماً بدءاً من التاريخ المذكور، "في إجراء احترازي إضافي للتأكد من عدم إغفال أيّ سلسلة عدوى".

وكانت أوغندا المحاذية لإقليم إيتوري الواقع شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بؤرة الوباء، قد سجّلت منذ بداية الأزمة 20 إصابة مؤكدة، من بينها وفاتان، مع تعافي المصابين الباقين؛ 18 مصاباً.

وشدّدت منظمة الصحة العالمية على أنّ "الأهم هو أن تحافظ أوغندا على مستوى مرتفع من المراقبة والتأهب، نظراً إلى استمرار التفشّي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وخطر انتقال العدوى عبر الحدود". أضافت أنّ "الإعلان (عن تعافي آخر مصاب محلي) لا يعني زوال الخطر، بل يعني أنّ أوغندا لم توثّق انتقالاً محلياً مستمراً للعدوى، وفقاً لتقييم وزارة الصحة فيها. وهذا نجاح يستحقّ الإشادة، مع التذكير بأنّ مواصلة اليقظة أمر بالغ الأهمية".

وأشادت المنظمة بالحكومة الأوغندية والعاملين الصحيين والمجتمعات المحلية على الإجراءات الصارمة التي اتُّخذت في هذا الإطار من أجل احتواء التفشّي الذي كانت السلطات الكونغولية قد أعلنت عنه في 15 مايو/ أيار الماضي، قبل أن يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "حالة الطوارئ" بعد ذلك بيومَين فقط.

Maintaining access to essential health services is an important part of disease outbreak response.



Read how #Uganda 🇺🇬 is ensuring that health clients have access to these services while maintaining vigilance in the regional fight against #Ebola👇🏿 https://t.co/y8zh8koEne — WHO African Region (@WHOAFRO) July 30, 2026

(العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس)