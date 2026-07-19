إيبولا بعد أكثر من شهرَين على إعلان الطوارئ: الأزمة الوبائية تتفاقم

- تفاقم الأزمة الوبائية في الكونغو الديمقراطية بسبب تفشي فيروس إيبولا، حيث أصاب الفيروس خمسة أقاليم، بينما تعافت أوغندا من آخر حالة إصابة. تواجه الكونغو تحديات كبيرة في احتواء الفيروس بسبب الهجمات على المرافق الصحية والنزاع المسلح. - في إقليم إيتوري، تعرقل الهجمات على المنشآت الصحية والإضرابات جهود احتواء الفيروس، حيث سجلت 12 هجوماً، مما أدى إلى مغادرة العاملين الصحيين للمجتمعات النائية. - أعلنت كندا حظر دخول الأجانب الذين زاروا الكونغو الديمقراطية مؤخراً، في إطار الجهود الدولية للحد من انتشار إيبولا، مع خطوات مماثلة من الولايات المتحدة.

بعد أكثر من شهرَين على إعلان منظمة الصحة العالمية تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، تمضي الأزمة الوبائية في التفاقم، إذ إنّ الفيروس راح يتمدّد أكثر فأكثر في الأقاليم الكونغولية الشرقية، وقد أصاب خمسة منها، فيما تواجه جهود الاستجابة تحديات وعراقيل تختلف طبيعتها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة التحديات والعراقيل التي تواجه جهود الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكندية للحد من انتشار فيروس إيبولا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبينما أفادت أوغندا أخيراً بأنّ آخر المصابين بعدوى إيبولا على أراضيها تعافى ودخلت بالتالي مرحلة الأيام الـ42 قبل الإعلان عن خلوّها من الوباء، تجد جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها عالقة في دوامة مع توسّع انتشار الفيروس وتسجيل هجمات إضافية على المرافق الصحية الخاصة برعاية المصابين به وتواصل النزاع المسلح؛ فكلّ ذلك يقيّد جهود احتواء هذا التفشّي الذي يُعَدّ الأسرع انتشاراً على الإطلاق ومن بين الأكثر حدّة في خلال تفشيات إيبولا السبعة عشر التي سُجّلت خلال نصف قرن.

🚑 Ituri | Renforcement durable du système de santé



Le Gouvernement de la République poursuit le renforcement des capacités sanitaires de la province de l’Ituri. Dix nouvelles ambulances ont été remises pour améliorer l’évacuation et la prise en charge des patients dans le cadre… pic.twitter.com/JLwyIS1aq5 — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) July 19, 2026

وكانت السلطات الكونغولية قد أعلنت، مساء أمس السبت، تسجيل ما لا يقلّ عن 12 هجوماً على منشآت صحية وعاملين في المجال الصحي منذ رصد تفشّي فيروس إيبولا في شرق البلاد، في وقت قيّدت المخاوف الأمنية جهود الاستجابة في بؤرة تفشّي سلالة بونديبوجيو من الفيروس بإقليم إيتوري. إلى جانب ذلك، نفّذ عاملون صحيون وآخرون من المستجيبين للأزمة الوبائية في الخطوط الأمامية إضرابات على خلفية عدم حصولهم على أجورهم المستحقّة، وهو أمر أدّى إلى تفاقم تعقيد جهود احتواء تفشّي إيبولا الأخير.

في هذا الإطار، أوضح مسؤول الاستجابة لتفشّي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بيار أكيليمالي، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة بونيا عاصمة إقليم إيتوري بؤرة الوباء، أنّ مجموعات غاضبة من المواطنين هي التي أتت بعدد كبير من الهجمات التي استهدفت مراكز الرعاية الخاصة بمرضى إيبولا أو فرق الاستجابة التي تنشط على الأرض.

Lutte contre #Ebola_Bundibugyo dans la #Tshopo 🇨🇩: @OMSRDCONGO a appuyé la formation de 40 hygiénistes (5 équipes) dans la zone de santé de #Makiso_Kisangani. ​Leur mission: assurer la décontamination des structures sanitaires et des ménages pour couper la chaîne de transmission. pic.twitter.com/zU2AtJoigM — OMS RDC (@OMSRDCONGO) July 19, 2026

وكان سكان محليون قد أفادوا وكالة أسوشييتد برس بأنّ عاملين في المجال الصحي والإغاثي بإقليم إيتوري، الذي يضمّ نحو 90% من إجمالي إصابات إيبولا، شوهدوا في الأيام الأخيرة وهم يغادرون المجتمعات النائية هناك، التي تُعَدّ بؤراً لتفشّي الوباء، متّجهين إلى العاصمة بونيا. وجاء ذلك عقب هجوم نفّذه سكان كانوا يحتجّون على وفاة امرأة في مستشفى قريب بمدينة نياكوندي يوم الأربعاء الماضي. يُذكر أنّ كثيرين هم الذين يرفضون القيود المفروضة على دفن ضحايا إيبولا، ويصرّون على تقاليدهم رغم المخاطر التي تنطوي عليها لجهة انتشار العدوى.

وترتفع الأرقام التي يسجّلها عدّاد إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسارع، فقد أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة، الصادرة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أنّ الإصابات المؤكدة بالعدوى بلغت 2,267 إصابة من بينها 893 وفاة، مع العلم أنّ بيانات يوم الجمعة أعلنت عن 2,181 إصابة مؤكدة من بينها 864 وفاة.

من جهة أخرى، ومع حالة القلق المسجّلة في العالم، أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، حظر دخول أيّ أجنبي زار جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسابيع الثلاثة التي تسبق توجّهه إلى الأراضي الكندية، وذلك في إطار إجراءات حدودية مؤقتة جديدة للحدّ من انتشار فيروس إيبولا. وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية، في بيان، أنّ هذه الإجراءات سوف تدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

وتأتي خطوة أوتاوا هذه بعد إجراءات مماثلة اتّخذتها الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية الأزمة، علماً أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تحظر حتى دخول المواطنين الأميركيين الذين زاروا جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الوطن، وتُوجّههم إلى بلد ثالث، إلى حين انقضاء مدّة الحظر. في سياق متصل، يُذكر أنّ واشنطن نجحت في خرق قرار قضائي صادر عن المحكمة الكينية العليا يقضي بمنع استقبال أميركيين مصابين بالفيروس في منشأة حجر صحي مستحدثة، بعدما سُرّب خبر نقل سبعة مواطنين إليها وعزلهم فيها.