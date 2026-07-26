إيبولا: الكشف المبكّر يحمي المجتمعات من تمدّد الوباء

- أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا، مشددة على أهمية الكشف المبكر والاستجابة السريعة لحماية المجتمعات، رغم التحديات مثل التحفظات المجتمعية واحتجاجات العاملين الصحيين. - تعمل المنظمة مع السلطات المحلية على تتبع مخالطي المصابين ودعم مراكز العلاج، رغم عدم توفر علاجات لسلالة بونديبوجيو، وتؤكد رئيسة الوزراء الكونغولية على ضرورة ترجمة الموارد إلى إجراءات ملموسة. - يشير المدير العام للمنظمة إلى أن معظم وفيات إيبولا تحدث محلياً، مما يبرز أهمية إشراك المجتمعات في الاستجابة، ويواجه التفشي تحديات تقنية وسياسية تتطلب دعماً دولياً مستداماً.

قبل عشرة أسابيع، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، في سعي إلى احتواء الوباء قبل أن يتحوّل إلى جائحة، ولا سيّما أنّ العلم لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا. لكنّ التفشّي السابع عشر لفيروس إيبولا يتسارع، في حين تواجه الجهود المبذولة تحديات كبيرة تختلف طبيعتها. وفي هذا الإطار، تشدّد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا على أهمية "الكشف المبكر" و"الاستجابة السريعة" من أجل "حماية المجتمعات" المعرّضة للخطر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه جهود احتواء تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية؟ كيف يمكن تعزيز إشراك المجتمعات المحلية في الاستجابة لوباء إيبولا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتبيّن المراكز الأفريقية أنّها تهدف من خلال ذلك، إلى تأكيد التزامها الجماعي بتعزيز التأهّب، وتحديد التهديدات الصحية مبكراً، والاستجابة سريعاً، وضمان بقاء المجتمعات في صميم كلّ عملية استجابة. وتشير إلى أنّ وراء كلّ استجابة لتفشّي مرض ما، ثمّة عمل مشترك بين أفراد ومنظومات وشراكات الهدف منه حماية المجتمعات، وتضيف: "لأنّ لكلّ يوم يُحتسَب، فإنّ لكلّ فعل أثره".

Early detection. Rapid response. Community protected.



Behind every outbreak response are the people, systems and partnerships working together to protect communities.



This symbol represents our collective commitment to strengthening preparedness, identifying health threats… pic.twitter.com/DZvjmWYsd7 — Africa CDC (@AfricaCDC) July 26, 2026

بدوره، يشير مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا إلى أنّ الاستجابة لتفشّي إيبولا الأخير مستمرّة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشدّداً على أنّ "الحاجة ماسة إلى دعم متواصل لحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح". يأتي ذلك في حين يبدي عدد كبير من المجتمعات الكونغولية تحفّظاً إزاء الجهود المبذولة، مع تشكيك في الوباء ورفض للتدابير المتّخذة في إطار عملية الاستجابة من أجل احتواء التفشّي الذي يُعَدّ متسارعاً جداً.

ويوضح المكتب الإقليمي أنّ منظمة الصحة العالمية تواصل، في سياق جهودها الآيلة إلى الاستجابة لأزمة إيبولا الوبائية في البلاد، العمل جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية المحلية الكونغولية ومع شركائها. ويشرح أنّ ذلك يأتي من خلال تتبّع مخالطي المصابين، ودعم المراكز التي توفّر الرعاية للمرضى، مع العلم أنّ لا علاجات ولا لقاحات متوفّرة اليوم لسلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا المسبّبة للأزمة الأخيرة، إلى جانب تعزيز إجراءات الوقاية من العدوى، وإشراك المجتمعات المحلية في الجهود من أجل الإسهام في وقف انتشار الفيروس.

.@WHO continues to work alongside health authorities and partners in the #Ebola response in #DRC, tracing contacts, supporting treatment centres, strengthening infection prevention, and engaging communities to help stop the spread.



The response is ongoing and sustained support… pic.twitter.com/936XYsCNv1 — WHO African Region (@WHOAFRO) July 26, 2026

ويأتي ذلك في وقت ما زالت فيه التحديات تهدّد الاستجابة للأزمة الوبائية التي يحذّر منها المراقبون. ومن بين تلك التحديات أوضاع العاملين الصحيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذين يلجأون إلى تحرّكات احتجاجية، من بينها الإضرابات، الأمر الذي يقوّض رعاية المصابين ومهام أخرى أساسية لاحتواء العدوى. ولعلّ آخر التظاهرات سُجّلت، أمس السبت، عندما أشغل محتجّون النار وقطعوا طرقات في محيط أحد مراكز إيبولا الذي تشرف عليه منظمة "أطباء بلا حدود" شرقي البلاد، مطالبين بسداد مستحقّات متأخّرة عن شهرَين.

يُذكر أنّ التحرّك الأخير الذي وثّقه مصوّر وكالة رويترز، أتى بالتزامن مع زيارة قامت بها رئيسة الوزراء الكونغولية جوديت سومينوا تولوكا لإقليم إيتوري، بؤرة الوباء، وكذلك لإقليم أو-أويل، الواقعَين شمال شرقي البلاد. وفي هذا الإطار، نشرت المسؤولة تدوينة على موقع إكس، أوضحت فيها أنّها جالت "في خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، في كيسانغاني وبونيا وروامبارا ومونغبوالو، وأنا على يقينٍ تام بأنّ واجبنا في مواجهة إيبولا يقضي بأن نكون حاضرين حيثما تشتدّ الحاجة".

الصورة احتجاج عاملين صحيّين في محيط أحد مراكز رعاية إيبولا، شرقي الكونغو الديمقراطية، 25 يوليو 2026 (غراديل موييزا مومبيريه/ رويترز)

أضافت رئيسة وزارء جمهورية الكونغو الديمقراطية أنّها التقت في خلال جولتها هذه "عائلات متضرّرة من الوباء، ومرضى يتلقّون الرعاية الصحية، وفرقاً طبية يستحقّ تفانيها كلّ الاحترام". وتابعت: "كذلك شهدتُ التحديات التي ما زالت قائمة". وأكدت سومينوا تولوكا أنّ حكومتها "حشدت الموارد اللازمة، بدعم مالي وتقني من شركائنا"، مشدّدةً على أنّ "مسؤوليتنا الآن تقضي بضمان ترجمة هذا الحشد إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع؛ دعم كوادرنا الصحية وتعزيز الخدمات اللوجستية، وضمان تقديم الرعاية الطبية السريعة للمرضى".

وإذ كتبت سومينوا تولوكا أنّ "شفاء رضيع يذكّرنا بأنّ الأمل حقيقي بالفعل، وأنّ كلّ جهد يُبذَل يستطيع إنقاذ أرواح"، تعهّدت لفرق الاستجابة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان المتضرّرين بأن تبقى حكومتها "على أهبّة الاستعداد إلى حين السيطرة على هذا الوباء".

Ces dernières 48 heures, j’ai parcouru Kisangani, Bunia, Rwampara et Mongbwalu avec une conviction : face à #Ebola, notre devoir est d’être présents là où les besoins sont les plus urgents.



Au fil de cette itinérance, j’ai rencontré des familles touchées par l’épidémie, des… pic.twitter.com/jQ0hEaedQM — Judith SUMINWA TULUKA (@SuminwaJudith) July 26, 2026

وبعد جولة رئيسة الوزراء الكونغولية الميدانية تلك، كان اجتماع لها مع المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا. وقد أكد الأخير، بعيد اللقاء، أنّه توافق معها على اتّخاذ إجراءات فورية لتعزيز الاستجابة لأزمة إيبولا الراهنة، وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، ومعالجة الثغرات التشغيلية الحرجة. ولفت كاسيا إلى أنّ رئيسة الوزراء الكونغولية سوف ستعقد، غداً الاثنين، اجتماعاً للوزارات المعنية بالأزمة وكذلك الشركاء لتسريع تنفيذ تلك الإجراءات المشار إليها.

في سياق متصل، كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد أشار إلى أنّ وفيات إيبولا وقعت بمعظمها في المجتمعات المحلية، وليس في مراكز الرعاية الصحية. وشدّد، في تصريحات أخيرة له، على أنّ إشراك المجتمعات المحلية في الاستجابة، بما في ذلك تحمّلها مسؤوليتها، يبقى أمراً بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح ووقف انتشار هذا الفيروس. ولفت المسؤول الأممي، من جهة أخرى، إلى أنّ انعدام الأمن والصراعات المسلحة التي تحدّ من الوصول إلى المناطق المتضرّرة، يدفع إلى التقدير بأنّ عدد مصابي إيبولا الفعلي قد يكون أكثر من ضعف ما تشير إليه البيانات الأخيرة. يُذكر أنّ بيانات حكومية أخيرة، أُعلن عنها أمس السبت، أفادت بأنّ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 3,075 إصابة، من بينها 1,354 حالة انتهت بالوفاة.

أضاف غيبريسوس أنّه على الرغم من وصول نسبة تتبّع مخالطي مصابي إيبولا إلى نحو 80%، فإنّ الفرق المعنيّة ما زالت عاجزة عن الوصول إلى كلّ مجتمع محلي، وتشخيص كلّ مريض، أو نشر فرق الاستجابة حيثما تقتضي الحاجة. وبنتيجة ذلك، وعلى الرغم من التقدّم الملحوظ، ما زال تفشّي إيبولا يتجاوز قدرة الاستجابة. وأوضح أنّ أولويات الاستجابة تتمثّل في الحدّ من انتقال العدوى في إقليم إيتوري، بؤرة الوباء، من خلال تعزيز المراقبة، وتوفير دفن آمن وكريم للمتوفين بالفيروس، وإدارة الرعاية في المنشآت الصحية، وإشراك المجتمعات المحلية في الاستجابة، مع العمل لبناء قدرات الاستجابة بسرعة في المحافظات المتضرّرة حديثاً، للحؤول دون انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وبينما أقرّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأنّ الاستجابة لتفشّي إيبولا تواجه تحديات تقنية، شدّد على الحاجة كذلك إلى تحرّك على المستوى السياسي، أي نحو وقف إطلاق النار، من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها وتمكين توسيع نطاق الاستجابة المطلوبة بصورة عاجلة، وأكد أنّ الشعب الكونغولي لا يستطيع مواجهة هذا التفشّي بمفرده، وهو في حاجة إلى دعم مستدام من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى السلام.